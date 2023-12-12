"Иногда мы бессильны". Алтайский омбудсмен рассказал, на что жалуются участники СВО

Антон Васильев поведал, как вызволяют солдат из плена и как помогают с начислением выплат

12 декабря 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Большинство обращений родственников участников спецоперации на Украине связано с местонахождением солдат. Об этом 12 декабря на пресс-конференции сообщил уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев. За время СВО в его адрес поступило несколько сотен просьб. Однако не всегда омбудсмен в силах помочь. Прежде всего, речь идет об установлении местонахождения и возвращении домой военнослужащих, пропавших без вести или оказавшихся в плену.

"По каждому такому обращению мы передаем информацию уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой. Она работает совместно с Министерством обороны, международным комитетом Красного Креста, а также обменивается информацией с украинским омбудсменом", – отметил Антон Васильев и добавил, что за время СВО удалось вернуть из плена несколько жителей Алтайского края.

Однако уже много месяцев, как обмен пленными с обеих сторон прекратился и сейчас несколько солдат из Алтайского края ждут, когда их вернут домой.

Другие проблемы, связанные с СВО, которые решает омбудсмен, – это начисление денег семьям участников спецоперации, а также поиск военнослужащих, которых не могут найти близкие. Бывают случаи, когда людям звонят неизвестные и требуют выкуп за родственника, который якобы оказался в плену. Несколько раз требовали разметить в соцсетях неправильную информацию о целях СВО или выйти с плакатом на улицу.

По словам Васильева, всегда в таких случаях родственники солдат обращались в компетентные органы и не размещали информацию, которая могла бы привести к плохим последствиям.

Также уполномоченный по правам человека в Алтайском крае пояснил журналистам, что иногда приходится "выбивать" статус ветеранов боевых действий для добровольцев. Бывают случаи, когда родственники солдат жалуются, что некоторые военнослужащие не обеспечены оружием и обмундированием.

"Было мое прямое обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу. В ответе нам сообщили, что решение проблемы с обеспечением оружия и обмундированием на контроле министерства", – отметил Антон Васильев.

Еще одна распространенная жалоба, связанная с проведением СВО, – отпуска. Многие солдаты из Алтайского края уже давно должны были вернуться домой, но этого не произошло. В Министерстве обороны уполномоченному по правам человека говорят, что солдаты находятся на передовой при выполнении боевого задания и не могут вернуться.

"График отпусков в частях сформирован. Однако все зависит от ситуации на фронте. В итоге график сдвигается. С другой стороны, у всех мобилизованных и контрактников есть право на отпуск. Об этом неоднократно говорил и президент Владимир Путин. В основном отправляют в отпуск тех солдат, которые служат не рядом с линией боевых действий. Думаю, что постепенно система наладится", – отметил Антон Васильев.

По его словам, имеют место случаи, когда командование не соблюдает дисциплину в отношении солдат, чьи родственники потом жалуются в различные инстанции. Однако иногда сами военнослужащие при разбирательстве потом отказываются от этих показаний.

"Понятны опасения близких солдата. Они же появляются не на ровном месте. Потом ребята сами некоторые вещи нам не могут подтвердить. В данном случае мы бессильны. Мы не находимся там и иногда не можем все знать, что происходит на самом деле", – отметил омбудсмен.

Антон Васильев также рассказал, что удается помогать раненым солдатам. Однако многих из них комиссия все равно признает годными для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине.