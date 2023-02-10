Комитет семей воинов Отечества. Что это такое и как он помогает родным участников СВО

В январе 2023 года в Барнауле открылось реготделение комитета семей воинов Отечества

10 февраля 2023, 07:25, ИА Амител

Встреча по организации комитета семьям участников СВО в Алтайском крае / Фото: aksp.ru

В январе 2023 года в Алтайском крае открылось региональное отделение комитета семей воинов Отечества. Это официальная организация, которая помогает семьям участников спецоперации на Украине. Комитет связывает различные структуры и предлагает родственникам солдат разную помощь – от гуманитарной до юридической. Amic.ru поговорил с руководителем реготделения комитета Татьяной Коробовой и спросил, что уже сделал этот орган за месяц работы.

Зачем создали комитет?

Комитет семей воинов Отечества открылся ещё в ноябре 2022 года, по инициативе российских матерей. Появление этой структуры обсуждал президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих 25 ноября 2022 года.

"Нужно работать сообща, нужно организовываться для того, чтобы улучшить эту помощь – и семьям, и бойцам. Решили создать комитет семей воинов Отечества, и организаторами выступили как раз ведущие наши российские организации – это "Женщины России", "Союз семей военнослужащих", "Союз женщин России", "Матери России". Понятно, что непросто, потому что здесь достаточно много тех вопросов, которые нужно решать, и решать уже сегодня", – говорила тогда одна из матерей, Юлия Белехова, Путину.

Президенту проект понравился, и он поручил администрации и правительству РФ помочь комитету.

В декабре было решено открыть представительства в разных субъектах РФ. Реготделение в Барнауле появилось уже 12 января 2023 года. Об этом объявила министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Встреча Владимира Путина с матерями участников СВО / Фото: kremlin.ru

Чем занимается комитет?

Комитет работает с семьями и участниками СВО по четырём направлениям: это социальная, психологическая, юридическая и медицинская помощь.

"К социальному направлению относится поставка угля или дров, уборка снега, ремонт и другая адресная помощь. Юридические вопросы разные – например, пришла женщина, сын погиб в зоне СВО, был недоплаченный кредит, давление банка. Мы составили пакет документов, направили необходимые письма. Что касается медицинского направления – мамы с ребятишками обращаются, которым требуется санаторно-курортное лечение. Нескольким ребятам помогли оформить путёвки. При военном госпитале открыт координационный центр, бойцам бесплатно оказывают все услуги вплоть до протезирования", – объяснила Татьяна Коробова.

За психологической помощью участники СВО и члены их семей обращаются в специальный центр реабилитации. Там им помогают справиться с тяжёлой эмоциональной нагрузкой.

Руководитель реготделения отмечает, что вернувшиеся со спецоперации солдаты, которые приходили на реабилитацию "с каменными лицами", теперь улыбаются. Жёнам ушедших на СВО солдат оказывает поддержку и сама Татьяна Коробова.

"Я супруга ветерана Чечни и участника СВО. Для меня гордость, что муж – офицер, он там выполняет свой долг. У меня трое детей, младшему полтора года, но сидеть и плакать я не посчитала правильным выходом. Решила, что правильно что-то делать. Это спасает от того, чтобы не углубиться в саму себя. Я понимаю всех женщин, чьи мужья ушли на СВО", – пояснила Татьяна Коробова.

Меньше чем за месяц работы в комитет поступило порядка 40 обращений. Но их количество вырастет, когда больше людей узнает о существовании органа, уверена Татьяна Коробова.

Кроме того, комитет собирает и гуманитарную помощь, которая идёт участникам спецоперации. Сейчас на ул. Калинина, 7, находится центр сбора гумпомощи и склад. Туда постоянно приходят коробки тёплых вещей, говорит Татьяна Коробова. Обычные люди приносят сладости, продукты для солдат. Недавно пенсионерка принесла две тысячи рублей, на которые попросила закупить вещи для солдат, отметила руководитель комитета. Эта картина проняла её "до мурашек", признаётся Татьяна Коробова.

Машина забирает гумпомощь два раза в неделю, её комплектуют и отправляют в зону СВО, пояснила руководитель комитета.

Собранная гуманитарная помощь / Фото: Алтайское отделение комитета семей воинов Отечества

Как работает комитет?

По сути, комитет – это координационный орган. Он направляет человека туда, где его проблему решат, и помогает не потеряться в большом списке различных организаций.

"Комитет объединил все структуры, все многочисленные инстанции. Теперь человеку, чтобы обратиться за той или иной помощью, не надо бегать по многим организациям и можно просто прийти, написать обращение или позвонить нам. Мы разработали форму приёма обращения, всё фиксируем, направляем в районы, где есть координаторы. Сделали и листовку, где указаны все телефоны, какую помощь можно получить, где и как", – пояснила Татьяна Коробова.

Комитет сейчас работает совместно с другими организациями – в том числе с Министерством соцзащиты Алтайского края. По словам Татьяны Коробовой, сейчас они пытаются организовать всё так, чтобы все ведомства и организации работали сообща, а комитет был "единым окном для обращений".

"Как в МФЦ – пришёл в одно место и обратился. Здесь должно быть точно так же. Пошёл в комитет – и решил много вопросов без лишних проблем", – отметила Коробова.

Что, комитет будет работать дальше?

Сейчас комитет только строится – здесь формируется актив, и Татьяна Коробова приглашает жён участников СВО идти к ним работать. Когда штат расширится, организация будет работать ещё лучше, уверена Татьяна Коробова.

Уже скоро комитет планирует организовывать культурные и спортивные мероприятия. Это, например, конкурс стихов или теннисный турнир. Таким образом орган планирует привлечь внимание людей к теме помощи солдатским семьям, сказала Татьяна Коробова.

Где находится комитет и как с ним связаться?

Сейчас комитет находится в Барнауле на ул. Калинина, 7, – в одном здании с Центром реабилитации ветеранов боевых действий. После входа в здание нужно повернуть направо.

Связаться с комитетом можно по телефону +7 (913) 234-90-12 или по электронной почте Ksvo_22@bk.ru.

Обо всех мероприятиях комитет объявляет в своём телеграм-канале.