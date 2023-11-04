На Алтае в ДТП пострадал пьяный водитель УАЗа
Выяснилось, что у мужчины также не было водительских прав
04 ноября 2023, 16:45, ИА Амител
Фото: МВД Республики Алтай
Человек пострадал при съезде автомобиля в кювет в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 2 ноября вблизи села Полеводка. Причина – 36-летний водитель внедорожника не справился с управлением. В результате ДТП его госпитализировали.
"Установлено, что сельчанин сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления транспортными средствами", – уточнили в ведомстве.
Автомобилиста привлекли к административной ответственности.
16:58:20 04-11-2023
В деревнях в группах Ватсапе сообщают куда из районного центра поехал экипаж ГИБДД. Когда можно кататься по селу пьяными).
17:39:29 04-11-2023
А там кто-нибудь трезвым и с правами вообще ездит за рулем? Там медведь - прокурор, тайга - закон.