Выяснилось, что у мужчины также не было водительских прав

04 ноября 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

Человек пострадал при съезде автомобиля в кювет в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 2 ноября вблизи села Полеводка. Причина – 36-летний водитель внедорожника не справился с управлением. В результате ДТП его госпитализировали.

"Установлено, что сельчанин сел за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления транспортными средствами", – уточнили в ведомстве.

Автомобилиста привлекли к административной ответственности.