"Интеллектуалы Сибири". Что за важный шахматный турнир пройдет в Барнауле

За победу будут сражаться 18 спортсменов

12 ноября 2025, 10:55, ИА Амител

Шахматный турнир в Барнауле / Фото: amic.ru

Финал всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири" пройдет с 14 по 21 ноября в Барнауле в Краевом шахматном клубе. На него отбирались в общей сложности 948 юных спортсменов со всей страны – от Москвы до Хабаровска.

В финале "Интеллектуалов Сибири" Алтайский край представят 18 спортсменов. Также за призы поборются шахматисты из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Красноярского края, Республики Алтай и Республики Тыва.

Как сообщает федерация шахмат региона, по ходу сезона шахматисты набирали зачетные очки на шести этапах – в Барнауле, Майме, Кольцово, Томске, Омске и Новосибирске. Эти же соревнования одновременно являлись этапами Детского Кубка России. За шахматной доской сражались мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, юноши и девушки до 15 лет.

По восемь сильнейших участников в каждой группе получили право сыграть в финале фестиваля. Победителям гарантированы путевки в высшую лигу первенства России 2026 года.

Торжественное открытие соревнований состоится 14 ноября в 19:00. А с 15 ноября начнется игра, в день участники будут проводить по одной партии с классическим контролем – 90 минут каждому спортсмену с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.

Краевой шахматный клуб находится по адресу: ул. Советская, 4.

Программа соревнований

14 ноября

19:00 – открытие соревнований, жеребьевка

15 ноября

10:30 – первый тур

16 ноября

10:00 – Второй тур

17 ноября

10:00 – Третий тур

18 ноября

10:00 – Четвертый тур

19 ноября

10:00 – Пятый тур

20 ноября

10:00 – Шестой тур

21 ноября

10:00 – Седьмой тур

16:00 – церемония закрытия, награждение