"Интеллектуалы Сибири". Что за важный шахматный турнир пройдет в Барнауле
За победу будут сражаться 18 спортсменов
12 ноября 2025, 10:55, ИА Амител
Финал всероссийского фестиваля "Интеллектуалы Сибири" пройдет с 14 по 21 ноября в Барнауле в Краевом шахматном клубе. На него отбирались в общей сложности 948 юных спортсменов со всей страны – от Москвы до Хабаровска.
В финале "Интеллектуалов Сибири" Алтайский край представят 18 спортсменов. Также за призы поборются шахматисты из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Красноярского края, Республики Алтай и Республики Тыва.
Как сообщает федерация шахмат региона, по ходу сезона шахматисты набирали зачетные очки на шести этапах – в Барнауле, Майме, Кольцово, Томске, Омске и Новосибирске. Эти же соревнования одновременно являлись этапами Детского Кубка России. За шахматной доской сражались мальчики и девочки до 9, 11, 13 лет, юноши и девушки до 15 лет.
По восемь сильнейших участников в каждой группе получили право сыграть в финале фестиваля. Победителям гарантированы путевки в высшую лигу первенства России 2026 года.
Торжественное открытие соревнований состоится 14 ноября в 19:00. А с 15 ноября начнется игра, в день участники будут проводить по одной партии с классическим контролем – 90 минут каждому спортсмену с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход.
Краевой шахматный клуб находится по адресу: ул. Советская, 4.
Программа соревнований
14 ноября
19:00 – открытие соревнований, жеребьевка
15 ноября
10:30 – первый тур
16 ноября
10:00 – Второй тур
17 ноября
10:00 – Третий тур
18 ноября
10:00 – Четвертый тур
19 ноября
10:00 – Пятый тур
20 ноября
10:00 – Шестой тур
21 ноября
10:00 – Седьмой тур
16:00 – церемония закрытия, награждение
Комментарии 0