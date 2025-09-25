"Другое отношение к деньгам". Алтайский гроссмейстер — о жизни в США, шахматах и Барнауле

Барнаульский мальчишка был уверен, что английский язык ему в жизни не пригодится, а сейчас уже шесть лет живет в США

25 сентября 2025

Алексей Сорокин – первый и пока единственный гроссмейстер в истории Алтайского края. В детстве он играл в хоккей в одной команде с нынешними звездами НХЛ – Кириллом Марченко и Андреем Свечниковым, но выбрал шахматы. Уже шесть лет Сорокин живет в США, а недавно приезжал в Барнаул, где провел сеанс одновременной игры на 24 досках с воспитанниками Федерации шахмат Алтайского края. Особенно запомнился Алексею упрямый паренек, который отказался от ничьей. Чем отличается жизнь в Барнауле и Техасе, как в США относятся к русским и чему удивился гроссмейстер в родном городе, выяснил ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон.

Кто в "Переговорке"



Алексей Сорокин родился в 2000 году. Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепенниковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин. Стал первым гроссмейстером в истории Алтайского края. В 2019 году Алексей Сорокин переехал жить из Барнаула в техасский город Лаббок. Там он окончил Техасский технологический университет по специальности "программист".

01:52 "Играл в хоккей в детстве за одну команду со звездами NHL". О том, как Алексей Сорокин пошел играть в шахматы.

03:26 "Предполагалось, что раз в год буду летать домой". Почему единственный в Алтайском крае гроссмейстер переехал в США?

05:07 "Считал, что английский в жизни не пригодится". О том, с какими сложностями пришлось столкнуться в США.

07:24 "Играл как представитель России". Где лояльнее относятся к русским спортсменам – в Америке или Европе?

08:43 Чем, кроме шахмат, занимается Алексей и за счет чего зарабатывает?

10:07 "Я обычный гроссмейстер". Об амбициях покорить шахматный Олимп.

12:06 "Другое отношение к деньгам и времени". Главное отличие Америки и России.

14:13 Алексей рассказал, что ему больше всего нравится в Техасе. А еще – насколько изменился Барнаул за шесть лет его отсутствия.

15:35 "Могут рассказать тебе про революцию 17-го года". О том, что думают обычные американцы о России.

16:22 Размышляли о развитии шахмат в Алтайском крае и о том, почему у нас так мало гроссмейстеров.

18:27 Впечатления Алексея от сеанса одновременной игры в Барнауле. "Запомнился упрямый парень, который отказался от ничьей".

20:33 Вернется ли гроссмейстер когда-нибудь в Барнаул?