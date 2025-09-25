"Другое отношение к деньгам". Алтайский гроссмейстер — о жизни в США, шахматах и Барнауле
Барнаульский мальчишка был уверен, что английский язык ему в жизни не пригодится, а сейчас уже шесть лет живет в США
25 сентября 2025, 09:45, ИА Амител
Алексей Сорокин – первый и пока единственный гроссмейстер в истории Алтайского края. В детстве он играл в хоккей в одной команде с нынешними звездами НХЛ – Кириллом Марченко и Андреем Свечниковым, но выбрал шахматы. Уже шесть лет Сорокин живет в США, а недавно приезжал в Барнаул, где провел сеанс одновременной игры на 24 досках с воспитанниками Федерации шахмат Алтайского края. Особенно запомнился Алексею упрямый паренек, который отказался от ничьей. Чем отличается жизнь в Барнауле и Техасе, как в США относятся к русским и чему удивился гроссмейстер в родном городе, выяснил ведущий "Переговорки" на amic.ru Александр Михельсон.
Кто в "Переговорке"
Алексей Сорокин родился в 2000 году. Учился в 42-й барнаульской школе. Является лучшим воспитанником тренера Татьяны Владимировны Цепенниковой. Неоднократно становился чемпионом края среди взрослых и чемпионом Сибири среди юношей. Кроме того, в его послужном списке бронза юношеского первенства Европы, золото первенства России среди юниоров (до 21 года) и бронза Кубка России среди мужчин. Стал первым гроссмейстером в истории Алтайского края. В 2019 году Алексей Сорокин переехал жить из Барнаула в техасский город Лаббок. Там он окончил Техасский технологический университет по специальности "программист".
01:52 "Играл в хоккей в детстве за одну команду со звездами NHL". О том, как Алексей Сорокин пошел играть в шахматы.
03:26 "Предполагалось, что раз в год буду летать домой". Почему единственный в Алтайском крае гроссмейстер переехал в США?
05:07 "Считал, что английский в жизни не пригодится". О том, с какими сложностями пришлось столкнуться в США.
07:24 "Играл как представитель России". Где лояльнее относятся к русским спортсменам – в Америке или Европе?
08:43 Чем, кроме шахмат, занимается Алексей и за счет чего зарабатывает?
10:07 "Я обычный гроссмейстер". Об амбициях покорить шахматный Олимп.
12:06 "Другое отношение к деньгам и времени". Главное отличие Америки и России.
14:13 Алексей рассказал, что ему больше всего нравится в Техасе. А еще – насколько изменился Барнаул за шесть лет его отсутствия.
15:35 "Могут рассказать тебе про революцию 17-го года". О том, что думают обычные американцы о России.
16:22 Размышляли о развитии шахмат в Алтайском крае и о том, почему у нас так мало гроссмейстеров.
18:27 Впечатления Алексея от сеанса одновременной игры в Барнауле. "Запомнился упрямый парень, который отказался от ничьей".
20:33 Вернется ли гроссмейстер когда-нибудь в Барнаул?
11:44:53 25-09-2025
опять про него. друг что ли чей-то?
12:16:19 25-09-2025
Если бы не знал, решил бы, что парень - американец с хорошим уровнем русского. Скорее всего, смыслы и подходы к жизни далеки от наших русских/алтайских. А так Алексею удачи
12:27:15 25-09-2025
Слишком много внимания шахматам, лоббисты в свое время много сделали, чтобы зарабатывать на этой игре, хотя ничего особенного в ней нет, Бобби Фишер не даст соврать, он был недалеким, не умным человеком, не умеющим в логику человеком.
15:18:33 25-09-2025
Интересное интервью, особенно концовка, как словесная дуэль на шпагах. Быстро, быстро, всем все понятно))).
17:07:25 25-09-2025
Если он живёт с США, значит он покупает продукты в США, платит за жильё в США, платит налоги в США, поддерживает экономику США, и на эти деньги фактически финансирует ВСУ и выполняет функции иностранного агента. Почему его не задержали в России за всё это?
02:48:16 26-09-2025
Прямо как Ефим Шифрин-вопрос,конечно,интересный...