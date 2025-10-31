Интрига. Организаторы "Народного знака качества" скрыли результаты голосования

До окончания второго этапа премии осталась всего неделя и все это время участники не будут видеть свое место

31 октября 2025, 08:30, ИА Амител

Церемония вручения премии "Народный знак качества" / Фото: amic.ru

Утром 31 октября 2025 года организаторы закрыли доступ к промежуточным данным голосования в масштабной премии "Народный знак качества". Это сделано ровно за семь дней до окончания второго этапа проекта.

«Как и в прошлом году, мы скрываем данные по процентному распределению полученных голосов среди компаний. Это сделано для того, чтобы сохранить интригу до финала и обеспечить максимальную честность голосования», – пояснили организаторы.

Голосование продлится до 23:59 четверга, 6 ноября 2025 года, на сайте народныйзнаккачества.рф. Церемония награждения, где объявят победителей, пройдет 18 ноября. До этой даты имена финалистов названы не будут.

Напомним, "Народный знак качества" проводится в Алтайском крае ежегодно. Премия направлена на выявление предприятий и организаций, заслуживших признание жителей региона. Голосование полностью открытое – принять участие может каждый, выбрав компанию, которой доверяет, в одной или нескольких категориях.

Главная цель премии – отметить бизнес, чья работа напрямую влияет на качество жизни людей: от предприятий пищевой и промышленной отраслей до объектов торговли, услуг и общественного питания. Это не просто конкурс. Это масштабный общественный проект, в котором именно жители региона решают, кто достоин называться лучшим в своем деле.