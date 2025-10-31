Интрига. Организаторы "Народного знака качества" скрыли результаты голосования
До окончания второго этапа премии осталась всего неделя и все это время участники не будут видеть свое место
31 октября 2025, 08:30, ИА Амител
Утром 31 октября 2025 года организаторы закрыли доступ к промежуточным данным голосования в масштабной премии "Народный знак качества". Это сделано ровно за семь дней до окончания второго этапа проекта.
«Как и в прошлом году, мы скрываем данные по процентному распределению полученных голосов среди компаний. Это сделано для того, чтобы сохранить интригу до финала и обеспечить максимальную честность голосования», – пояснили организаторы.
Голосование продлится до 23:59 четверга, 6 ноября 2025 года, на сайте народныйзнаккачества.рф. Церемония награждения, где объявят победителей, пройдет 18 ноября. До этой даты имена финалистов названы не будут.
Напомним, "Народный знак качества" проводится в Алтайском крае ежегодно. Премия направлена на выявление предприятий и организаций, заслуживших признание жителей региона. Голосование полностью открытое – принять участие может каждый, выбрав компанию, которой доверяет, в одной или нескольких категориях.
Главная цель премии – отметить бизнес, чья работа напрямую влияет на качество жизни людей: от предприятий пищевой и промышленной отраслей до объектов торговли, услуг и общественного питания. Это не просто конкурс. Это масштабный общественный проект, в котором именно жители региона решают, кто достоин называться лучшим в своем деле.
08:36:23 31-10-2025
Какая честность?
Чем больше контора, тем больше голосов
А ещё + родня таджики отзвонятся ( кто по русски говорит)
08:53:43 31-10-2025
По-моему это голосование интересно исключительно организаторам и участникам, всем остальным все равно, кто там и чего там.
09:06:50 31-10-2025
Гость (08:53:43 31-10-2025) По-моему это голосование интересно исключительно организатор... Ну если бы Амик не был связан с этой премией, кроме участников вообще ни кто не узнал бы
09:07:31 31-10-2025
не знаю, что там закрыли, но на сайте результаты вполне себе видны.
а вообще закрытие промежуточных результатов лишает конкурс прозрачности, т.к. в конечном итоге становится известен только результат.
10:36:46 31-10-2025
Гость (09:07:31 31-10-2025) не знаю, что там закрыли, но на сайте результаты вполне себе... скрыли, ровно в 10:00
09:27:06 31-10-2025
Когда участники платят деньги за участие,это не народная премия. Это проект ради денег! И это скучно.
10:39:39 31-10-2025
Народная премия (09:27:06 31-10-2025) Когда участники платят деньги за участие,это не народная пре... а вы у участников спросите - платят они деньги или нет. Зайдите к ним на сайты и в соц сети, каждый второй просит своих клиентов, что за них голосовали.
09:43:37 31-10-2025
За бабки, да!
Это то же самое, как «Директор года»....... Не оплатил вход — нет ни медали, ни фуршета.
Всё это бла-бла-бла.
10:10:03 31-10-2025
Пояснительная бригада: партнер проекта или мероприятия, который платит деньги за рекламную интеграцию, в голосовании не участвует. Как и победители прошлого года (амбассадоры). Их нет в голосовании, присмотритесь повнимательнее к спискам
13:48:30 31-10-2025
Мне ужасно стыдно,но я вообще не понимаю о чем идёт речь.