Стало известно, кто вышел во второй этап премии "Народный знак качества" в Алтайском крае

В каждой номинации в среднем по десять компаний

08 октября 2025, 10:00, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский
"Народный знак качества" / Фото: Дмитрий Днепровский

Организаторы премии "Народный знак качества" 2025 года – информационный портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (90,7 FM) – опубликовали на сайте народныйзнаккачества.рф шорт-листы по каждой номинации проекта. В список попали по десять компаний Алтайского края из 18 отраслей бизнеса, которые набрали наибольшее количество голосов в первом этапе премии. Второй этап стартует в среду, 8 октября 2025 года. Жители будут голосовать в каждой номинации только за одну компанию. Победит тот участник, кто наберет больше всего голосов.

Компании – участники второго этапа НЗК (порядок перечисления по алфавиту и никак не связан с количеством набранных номинирований): 

Авто

"Автосалон года":

  • "АвтоСила";
  • "Автоцентр Юг";
  • "АЕМ Холдинг";
  • "Альбион-Моторс";
  • "Арена Авто";
  • "АЦ Союз-Авто";
  • "Первый Номер";
  • "Сибирь Авто";
  • Autosila ("Автосила");
  • DAna Motors ("Дана Моторс").

"Автосервис года"

  • "Альбион-Моторс";
  • "Арткар";
  • Барнаульский автоцентр КамАЗ;
  • "Большой-Сервис";
  • "Главмасло";
  • Маkk ("Макк");
  • "Свой";
  • ТТ Service / ТТ Auto ("ТТ Сервис / ТТ Авто");
  • Dana Motors;
  • Fit service ("Фит сервис").

"Официальный автодилер":

  • "АЕМ ХОЛДИНГ";
  • "АлтайАвтоЦентр";
  • "Альбион-Моторс";
  • "Барнаул Моторс";
  • "Барнаульский автоцентр КамАЗ";
  • "Лада центр";
  • "Тисс Авто";
  • Balu auto ("Балу авто");
  • Big Machine ("Биг Машин").

Строительство и ремонт

"Застройщик года"

  • "Адалин-Строй";
  • "Алгоритм";
  • "Мой дом";
  • "Прайд Инвест";
  • "Регионстрой";
  • "Селф";
  • "СибКомИнвест";
  • "Союз";
  • "Строительная перспектива";
  • "Строительный камень".

"Малоэтажное строительство": 

  • "АлтЭкоАрт";
  • "АРС22";
  • "Два этажа";
  • "Красный кит";
  • "Лесной";
  • "Русич";
  • "Свои";
  • "ТехКом";
  • "Честный дом 22";
  • MirHouse ("МирХаус").

"Стройка и ремонт":

  • "Знак";
  • "Красный кит";
  • "Малярный центр";
  • "Оригинал";
  • "Российский кафель";
  • "Текто";
  • "Теплокон";
  • BV-Stroy ("БиВи Строй");
  • Kerama Marazzi ("Керама Марацци");
  • Remont22rf ("Ремонт22рф").

Здоровье и красота

"Бьюти-центр"

  • Ofis.2508 ("Офис");
  • "Флора";
  • Tattoo-X ("ТатуИск");
  • "Акула маникюра";
  • Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
  • "НаноБьюти";
  • Sakwa ("Саква");
  • "Акцент";
  • "Антуриум";
  • "Евромедика".

"Медцентр года"

  • Алтайский краевой клинический перинатальный центр;
  • "Биотерм";
  • "Здоровое поколение";
  • "Здравгород";
  • "Исида";
  • Консультативно-диагностический центр Алтайского края;
  • Краевая клиническая больница;
  • "Малыш";
  • Evidenta ("Эвидента");
  • YDent ("УайДент").

"Спортивный клуб":

  • "Вита-спорт";
  • "Магис-Спорт";
  • "Рекорд";
  • "Рельеф";
  • "Темп";
  • "Юника";
  • DDX fitness ("ДэДэИкс фитнес");
  • Geekspace fitness ("Гикспейс фитнес");
  • River ("Ривер");
  • X-Fit ("Икс-Фит").

Производство

"Производитель продуктов питания":

  • "Алтайские закрома";
  • "Барнаульская водяная компания / Легенда жизни";
  • Барнаульский молочный комбинат;
  • "Вкусная жизнь";
  • "Гудвилл / Алтайская крупа";
  • "Два сыровара";
  • "Империя мяса";
  • "Логовская сыроварня";
  • "Союзмука";
  • FoxArt ("ФоксАрт").

"Производитель промышленных товаров":

  • АЗАС;
  • "АльфаПак 22";
  • "Барнаулэнергомаш";
  • "Лейбл Групп";
  • "Оригинал";
  • "Теплокон";
  • "Теплонофф";
  • "Тонар";
  • "Энергия";
  • Fogel ("Фогель").

Ретейл и общепит

"Непродовольственная торговая сеть":

  • "Акцент";
  • "Комплект мебель";
  • "Летопись";
  • "Малярный центр";
  • "Пакетон";
  • "Трофей";
  • "Фарм Дисконт";
  • Big Machine ("БигМашин");
  • Pulse ("Пульс");
  • Sakwa ("Саква").

"Продовольственная торговая сеть":

  • "Вкусная жизнь";
  • "Калина-Малина";
  • "Крафтер";
  • "Лента";
  • "Логовская сыроварня";
  • "Магнит";
  • "Монетка";
  • "Невод;
  • "Пятерочка";
  • "Ярче".

"Ресторан и кафе":

  • "Аджикинежаль";
  • "Бирдок";
  • "Где раки";
  • "Изикофе Art";
  • "Питейный домъ Распутинъ";
  • "Сытый кит";
  • Biggies ("Биггерс");
  • Coffee Monkey ("Кофи Манки");
  • FreeMan's ("Фриманс");
  • O`bakery ("ОБейкери").

"Фастфуд и доставка":

  • "Грильница";
  • "Крафтер";
  • "Любовь и суши";
  • "Машенькины пироги";
  • "Огонь";
  • "Суташи-Суши так суши!";
  • "Фудзи суши";
  • Chicago pizza ("Чикаго пицца");
  • Dimmy Yammy ("Димми Ямми");
  • Diner ("Динер").

И другое

"Семейный бизнес":

  • "Алфит Плюс", производственная компания;
  • "Возрождение", нефтяная компания;
  • "Здоровое поколение", медицинский центр;
  • "Огонь", гриль-бар;
  • "Ореховый Алтай", производство маслопродуктов;
  • "Семейный оператор недвижимости", агентство недвижимости;
  • "Стоматология Серебряковых";
  • "Флора", салон красоты;
  • "Экомакс", компания по доставке и таможенному оформлению товаров из Китая;
  • Delia flowers ("Делия Флауэрс"), салон цветов.

"Креативный бизнес":

  • "Алтай витраж", студия художественного витража;
  • "Два слова", брендинговое агентство;
  • "Короче", копирайтинг и SMM;
  • Маркетинговое агентство Анны Алымовой;
  • СМАК, сообщество маркетологов Алтайского края, АНО;
  • Bunker ("Бункер"), центр впечатлений;
  • Love Story ("Лав Стори"), салон цветов;
  • Mari.Trap agency ("Мари Трап эдженси"), SMM-агентство;
  • MEM Group ("МЕМ Груп"), организация и проведение мероприятий;
  • R&B ("АрэндБи"), студия дизайна.

"Центр дополнительного образования":

  • "Академикс", клуб для детей и взрослых;
  • "Алтай", центр детского отдыха, туризма и краеведения;
  • "Альфа", языковая школа;
  • "Бутакова и партнеры", центр стратегического планирования;
  • "Каморка", творческая мастерская;
  • "НиК-Центр", автошкола;
  • "Полимон", центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
  • "Саншайн", языковая школа;
  • "Ученая мышь", центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
  • Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр.
Алтайский край бизнес Народный знак качества
