Стало известно, кто вышел во второй этап премии "Народный знак качества" в Алтайском крае
В каждой номинации в среднем по десять компаний
08 октября 2025, 10:00, ИА Амител
Организаторы премии "Народный знак качества" 2025 года – информационный портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (90,7 FM) – опубликовали на сайте народныйзнаккачества.рф шорт-листы по каждой номинации проекта. В список попали по десять компаний Алтайского края из 18 отраслей бизнеса, которые набрали наибольшее количество голосов в первом этапе премии. Второй этап стартует в среду, 8 октября 2025 года. Жители будут голосовать в каждой номинации только за одну компанию. Победит тот участник, кто наберет больше всего голосов.
Компании – участники второго этапа НЗК (порядок перечисления по алфавиту и никак не связан с количеством набранных номинирований):
Авто
"Автосалон года":
- "АвтоСила";
- "Автоцентр Юг";
- "АЕМ Холдинг";
- "Альбион-Моторс";
- "Арена Авто";
- "АЦ Союз-Авто";
- "Первый Номер";
- "Сибирь Авто";
- Autosila ("Автосила");
- DAna Motors ("Дана Моторс").
"Автосервис года"
- "Альбион-Моторс";
- "Арткар";
- Барнаульский автоцентр КамАЗ;
- "Большой-Сервис";
- "Главмасло";
- Маkk ("Макк");
- "Свой";
- ТТ Service / ТТ Auto ("ТТ Сервис / ТТ Авто");
- Dana Motors;
- Fit service ("Фит сервис").
"Официальный автодилер":
- "АЕМ ХОЛДИНГ";
- "АлтайАвтоЦентр";
- "Альбион-Моторс";
- "Барнаул Моторс";
- "Барнаульский автоцентр КамАЗ";
- "Лада центр";
- "Тисс Авто";
- Balu auto ("Балу авто");
- Big Machine ("Биг Машин").
Строительство и ремонт
"Застройщик года"
- "Адалин-Строй";
- "Алгоритм";
- "Мой дом";
- "Прайд Инвест";
- "Регионстрой";
- "Селф";
- "СибКомИнвест";
- "Союз";
- "Строительная перспектива";
- "Строительный камень".
"Малоэтажное строительство":
- "АлтЭкоАрт";
- "АРС22";
- "Два этажа";
- "Красный кит";
- "Лесной";
- "Русич";
- "Свои";
- "ТехКом";
- "Честный дом 22";
- MirHouse ("МирХаус").
"Стройка и ремонт":
- "Знак";
- "Красный кит";
- "Малярный центр";
- "Оригинал";
- "Российский кафель";
- "Текто";
- "Теплокон";
- BV-Stroy ("БиВи Строй");
- Kerama Marazzi ("Керама Марацци");
- Remont22rf ("Ремонт22рф").
Здоровье и красота
"Бьюти-центр"
- Ofis.2508 ("Офис");
- "Флора";
- Tattoo-X ("ТатуИск");
- "Акула маникюра";
- Sahar&Vosk ("Сахар и воск");
- "НаноБьюти";
- Sakwa ("Саква");
- "Акцент";
- "Антуриум";
- "Евромедика".
"Медцентр года"
- Алтайский краевой клинический перинатальный центр;
- "Биотерм";
- "Здоровое поколение";
- "Здравгород";
- "Исида";
- Консультативно-диагностический центр Алтайского края;
- Краевая клиническая больница;
- "Малыш";
- Evidenta ("Эвидента");
- YDent ("УайДент").
"Спортивный клуб":
- "Вита-спорт";
- "Магис-Спорт";
- "Рекорд";
- "Рельеф";
- "Темп";
- "Юника";
- DDX fitness ("ДэДэИкс фитнес");
- Geekspace fitness ("Гикспейс фитнес");
- River ("Ривер");
- X-Fit ("Икс-Фит").
Производство
"Производитель продуктов питания":
- "Алтайские закрома";
- "Барнаульская водяная компания / Легенда жизни";
- Барнаульский молочный комбинат;
- "Вкусная жизнь";
- "Гудвилл / Алтайская крупа";
- "Два сыровара";
- "Империя мяса";
- "Логовская сыроварня";
- "Союзмука";
- FoxArt ("ФоксАрт").
"Производитель промышленных товаров":
- АЗАС;
- "АльфаПак 22";
- "Барнаулэнергомаш";
- "Лейбл Групп";
- "Оригинал";
- "Теплокон";
- "Теплонофф";
- "Тонар";
- "Энергия";
- Fogel ("Фогель").
Ретейл и общепит
"Непродовольственная торговая сеть":
- "Акцент";
- "Комплект мебель";
- "Летопись";
- "Малярный центр";
- "Пакетон";
- "Трофей";
- "Фарм Дисконт";
- Big Machine ("БигМашин");
- Pulse ("Пульс");
- Sakwa ("Саква").
"Продовольственная торговая сеть":
- "Вкусная жизнь";
- "Калина-Малина";
- "Крафтер";
- "Лента";
- "Логовская сыроварня";
- "Магнит";
- "Монетка";
- "Невод;
- "Пятерочка";
- "Ярче".
"Ресторан и кафе":
- "Аджикинежаль";
- "Бирдок";
- "Где раки";
- "Изикофе Art";
- "Питейный домъ Распутинъ";
- "Сытый кит";
- Biggies ("Биггерс");
- Coffee Monkey ("Кофи Манки");
- FreeMan's ("Фриманс");
- O`bakery ("ОБейкери").
"Фастфуд и доставка":
- "Грильница";
- "Крафтер";
- "Любовь и суши";
- "Машенькины пироги";
- "Огонь";
- "Суташи-Суши так суши!";
- "Фудзи суши";
- Chicago pizza ("Чикаго пицца");
- Dimmy Yammy ("Димми Ямми");
- Diner ("Динер").
И другое
"Семейный бизнес":
- "Алфит Плюс", производственная компания;
- "Возрождение", нефтяная компания;
- "Здоровое поколение", медицинский центр;
- "Огонь", гриль-бар;
- "Ореховый Алтай", производство маслопродуктов;
- "Семейный оператор недвижимости", агентство недвижимости;
- "Стоматология Серебряковых";
- "Флора", салон красоты;
- "Экомакс", компания по доставке и таможенному оформлению товаров из Китая;
- Delia flowers ("Делия Флауэрс"), салон цветов.
"Креативный бизнес":
- "Алтай витраж", студия художественного витража;
- "Два слова", брендинговое агентство;
- "Короче", копирайтинг и SMM;
- Маркетинговое агентство Анны Алымовой;
- СМАК, сообщество маркетологов Алтайского края, АНО;
- Bunker ("Бункер"), центр впечатлений;
- Love Story ("Лав Стори"), салон цветов;
- Mari.Trap agency ("Мари Трап эдженси"), SMM-агентство;
- MEM Group ("МЕМ Груп"), организация и проведение мероприятий;
- R&B ("АрэндБи"), студия дизайна.
"Центр дополнительного образования":
- "Академикс", клуб для детей и взрослых;
- "Алтай", центр детского отдыха, туризма и краеведения;
- "Альфа", языковая школа;
- "Бутакова и партнеры", центр стратегического планирования;
- "Каморка", творческая мастерская;
- "НиК-Центр", автошкола;
- "Полимон", центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
- "Саншайн", языковая школа;
- "Ученая мышь", центр подготовки к ЕГЭ и ОГЭ;
- Beauty Point ("Бьюти Поинт"), учебный центр.
Комментарии 0