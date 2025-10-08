Стало известно, кто вышел во второй этап премии "Народный знак качества" в Алтайском крае

В каждой номинации в среднем по десять компаний

08 октября 2025

Организаторы премии "Народный знак качества" 2025 года – информационный портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (90,7 FM) – опубликовали на сайте народныйзнаккачества.рф шорт-листы по каждой номинации проекта. В список попали по десять компаний Алтайского края из 18 отраслей бизнеса, которые набрали наибольшее количество голосов в первом этапе премии. Второй этап стартует в среду, 8 октября 2025 года. Жители будут голосовать в каждой номинации только за одну компанию. Победит тот участник, кто наберет больше всего голосов.

Компании – участники второго этапа НЗК (порядок перечисления по алфавиту и никак не связан с количеством набранных номинирований):

Авто

"Автосалон года":

"АвтоСила";

"Автоцентр Юг";

"АЕМ Холдинг";

"Альбион-Моторс";

"Арена Авто";

"АЦ Союз-Авто";

"Первый Номер";

"Сибирь Авто";

Autosila ("Автосила");

DAna Motors ("Дана Моторс").

"Автосервис года"

"Альбион-Моторс";

"Арткар";

Барнаульский автоцентр КамАЗ;

"Большой-Сервис";

"Главмасло";

Маkk ("Макк");

"Свой";

ТТ Service / ТТ Auto ("ТТ Сервис / ТТ Авто");

Dana Motors;

Fit service ("Фит сервис").

"Официальный автодилер":

"АЕМ ХОЛДИНГ";

"АлтайАвтоЦентр";

"Альбион-Моторс";

"Барнаул Моторс";

"Барнаульский автоцентр КамАЗ";

"Лада центр";

"Тисс Авто";

Balu auto ("Балу авто");

Big Machine ("Биг Машин").

Строительство и ремонт

"Застройщик года"

"Адалин-Строй";

"Алгоритм";

"Мой дом";

"Прайд Инвест";

"Регионстрой";

"Селф";

"СибКомИнвест";

"Союз";

"Строительная перспектива";

"Строительный камень".

"Малоэтажное строительство":

"АлтЭкоАрт";

"АРС22";

"Два этажа";

"Красный кит";

"Лесной";

"Русич";

"Свои";

"ТехКом";

"Честный дом 22";

MirHouse ("МирХаус").

"Стройка и ремонт":

"Знак";

"Красный кит";

"Малярный центр";

"Оригинал";

"Российский кафель";

"Текто";

"Теплокон";

BV-Stroy ("БиВи Строй");

Kerama Marazzi ("Керама Марацци");

Remont22rf ("Ремонт22рф").

Здоровье и красота

"Бьюти-центр"

Ofis.2508 ("Офис");

"Флора";

Tattoo-X ("ТатуИск");

"Акула маникюра";

Sahar&Vosk ("Сахар и воск");

"НаноБьюти";

Sakwa ("Саква");

"Акцент";

"Антуриум";

"Евромедика".

"Медцентр года"

Алтайский краевой клинический перинатальный центр;

"Биотерм";

"Здоровое поколение";

"Здравгород";

"Исида";

Консультативно-диагностический центр Алтайского края;

Краевая клиническая больница;

"Малыш";

Evidenta ("Эвидента");

YDent ("УайДент").

"Спортивный клуб":

"Вита-спорт";

"Магис-Спорт";

"Рекорд";

"Рельеф";

"Темп";

"Юника";

DDX fitness ("ДэДэИкс фитнес");

Geekspace fitness ("Гикспейс фитнес");

River ("Ривер");

X-Fit ("Икс-Фит").

Производство

"Производитель продуктов питания":

"Алтайские закрома";

"Барнаульская водяная компания / Легенда жизни";

Барнаульский молочный комбинат;

"Вкусная жизнь";

"Гудвилл / Алтайская крупа";

"Два сыровара";

"Империя мяса";

"Логовская сыроварня";

"Союзмука";

FoxArt ("ФоксАрт").

"Производитель промышленных товаров":

АЗАС;

"АльфаПак 22";

"Барнаулэнергомаш";

"Лейбл Групп";

"Оригинал";

"Теплокон";

"Теплонофф";

"Тонар";

"Энергия";

Fogel ("Фогель").

Ретейл и общепит

"Непродовольственная торговая сеть":

"Акцент";

"Комплект мебель";

"Летопись";

"Малярный центр";

"Пакетон";

"Трофей";

"Фарм Дисконт";

Big Machine ("БигМашин");

Pulse ("Пульс");

Sakwa ("Саква").

"Продовольственная торговая сеть":

"Вкусная жизнь";

"Калина-Малина";

"Крафтер";

"Лента";

"Логовская сыроварня";

"Магнит";

"Монетка";

"Невод;

"Пятерочка";

"Ярче".

"Ресторан и кафе":

"Аджикинежаль";

"Бирдок";

"Где раки";

"Изикофе Art";

"Питейный домъ Распутинъ";

"Сытый кит";

Biggies ("Биггерс");

Coffee Monkey ("Кофи Манки");

FreeMan's ("Фриманс");

O`bakery ("ОБейкери").

"Фастфуд и доставка":

"Грильница";

"Крафтер";

"Любовь и суши";

"Машенькины пироги";

"Огонь";

"Суташи-Суши так суши!";

"Фудзи суши";

Chicago pizza ("Чикаго пицца");

Dimmy Yammy ("Димми Ямми");

Diner ("Динер").

И другое

"Семейный бизнес":

"Алфит Плюс", производственная компания;

"Возрождение", нефтяная компания;

"Здоровое поколение", медицинский центр;

"Огонь", гриль-бар;

"Ореховый Алтай", производство маслопродуктов;

"Семейный оператор недвижимости", агентство недвижимости;

"Стоматология Серебряковых";

"Флора", салон красоты;

"Экомакс", компания по доставке и таможенному оформлению товаров из Китая;

Delia flowers ("Делия Флауэрс"), салон цветов.

"Креативный бизнес":

"Алтай витраж", студия художественного витража;

"Два слова", брендинговое агентство;

"Короче", копирайтинг и SMM;

Маркетинговое агентство Анны Алымовой;

СМАК, сообщество маркетологов Алтайского края, АНО;

Bunker ("Бункер"), центр впечатлений;

Love Story ("Лав Стори"), салон цветов;

Mari.Trap agency ("Мари Трап эдженси"), SMM-агентство;

MEM Group ("МЕМ Груп"), организация и проведение мероприятий;

R&B ("АрэндБи"), студия дизайна.

"Центр дополнительного образования":