Ан-2, встречавший пассажиров барнаульского аэропорта, убрали на время ремонта гавани
Самолет отправили на стоянку, площадь перед терминалом прилета осталась без экспоната
03 октября 2023, 21:36, ИА Амител
В Барнауле с площади аэропорта убрали самолет Ан-2, который встречал пассажиров, прилетающих в город. Об этом amic.ru рассказали читатели, обеспокоенные судьбой памятника.
Скоро здесь должно начаться строительство нового терминала, а легендарный самолет, установленный на площади в 2017 году, будет мешать строительным работам. Именно поэтому его решили убрать.
Но переживать не стоит, во время возведения нового терминала Ан-2 будет отдыхать на стоянке. Предполагается, что борт вернут на площадь после завершения всех работ.
Напомним, что строительство нового терминала барнаульского аэропорта подрядчик должен начать осенью 2023 года и закончить до 10 июля 2025 года.
Авиапредприятие "Алтай" потратит на него 4,5 млрд рублей.
10:04:43 05-10-2023
"Переживать не стоит" - а кто-то переживал?
10:06:24 05-10-2023
Вася (10:04:43 05-10-2023) "Переживать не стоит" - а кто-то переживал?... конечно переживали. куда теперь волочковой копыто закидывать?