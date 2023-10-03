Ан-2, встречавший пассажиров барнаульского аэропорта, убрали на время ремонта гавани

Самолет отправили на стоянку, площадь перед терминалом прилета осталась без экспоната

03 октября 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: airaltay.ru

В Барнауле с площади аэропорта убрали самолет Ан-2, который встречал пассажиров, прилетающих в город. Об этом amic.ru рассказали читатели, обеспокоенные судьбой памятника.

Скоро здесь должно начаться строительство нового терминала, а легендарный самолет, установленный на площади в 2017 году, будет мешать строительным работам. Именно поэтому его решили убрать.

Но переживать не стоит, во время возведения нового терминала Ан-2 будет отдыхать на стоянке. Предполагается, что борт вернут на площадь после завершения всех работ.

Напомним, что строительство нового терминала барнаульского аэропорта подрядчик должен начать осенью 2023 года и закончить до 10 июля 2025 года.



Авиапредприятие "Алтай" потратит на него 4,5 млрд рублей.