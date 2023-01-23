Каким будет новый центр настольного тенниса в Барнауле рядом с "Лентой"

Спортивный объект планируют построить на Павловском тракте

23 января 2023, 10:45, Вячеслав Кондаков

Фото: проект теннисного центра в Барнауле

Центр настольного тенниса в Алтайском крае построят в Барнауле по адресу Павловский тракт, 156б, за гипермаркетом "Лента". Проект спортивного центра в ближайшее время рассмотрят на заседании градсовета. Рассказываем, каким будет объект и почему вообще в Барнауле решили построить дом для теннисистов.

Каким будет центр настольного тенниса?

Проект спортивного объекта спроектировала компания "Альфа-Проект" за 6,3 миллиона рублей. Известно, что возводить центр будут в рамках государственно-частного партнёрства.

Здание будет двухэтажным и похожим на типовые ФОКи, которые сейчас возводят в Барнауле. Внутри будет располагаться игровой зал размером 37 на 24 метра, балкон для зрителей на 100 мест, а также трибуны на 100 человек. Помимо игровой зоны, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ. Кроме того, рядом с ареной, которая должна быть построена из сэндвич-панелей, обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями. На прилегающей территории предполагаются тротуары замысловатых форм, большая площадка с озеленением и фонарями. Также здесь будет асфальтированная площадка на 52 машино-места.

Появится центр рядом с гипермаркетом "Лента" на участке площадью почти 18 тыс. кв. метров. Сейчас эта территория никем не занята, а её окружают новые высотки.































Почему вообще в Барнауле решили построить дом для теннисистов?

В январе 2021 года в ходе рабочего визита на Алтай министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что край получит около 250 миллионов рублей на новый центр настольного тенниса. Уже бывший министр спорта региона Алексей Перфильев предполагал, что дом для теннисистов будет похож на СК "Победа".

Внутри одновременно смогут играть на 24 столах. Ожидается, что построят центр для настольного тенниса в 2023-2024 годах. Пока же игроки будут базироваться в спорткомплексе "Обь" или в ДК "Сибэнергомаш".

Изначально центр настольного тенниса планировали построить на месте пустыря по адресу ул. Малахова, 132, рядом со стадионом "Коммунальщик". Однако позже объект перенесли на Павловский тракт.

Министр спорта РФ Олег Матыцин утверждал, что теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета. Матыцин пообещал добиться, чтобы стройка началась уже в ближайшее время.