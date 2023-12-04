Инвесторы направят 32 млрд рублей на увеличение производства молока и мяса на Алтае

Это позволит создать на селе более 1000 новых рабочих мест

04 декабря 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

К 2027 году производство молока в Алтайском крае увеличится более чем на 150 тысяч тонн и почти на 60 тысяч тонн – производство мяса. Нарастить мощности в регионе удастся благодаря реализации 15 крупных инвестпроектов в области животноводства, стоимость каждого из которых более 100 миллионов рублей. Об этом в интервью amic.ru рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

"В Алтайском крае ведется реализация инвестиционных проектов на общую сумму 32 миллиарда рублей. Выход на проектную мощность предприятий планируется в 2024-2027 годах. Их открытие позволит создать более 1000 новых рабочих мест", – сообщил Александр Лукьянов.

В 2023 году в Заринском районе компания "Румелко Агро" уже запустила животноводческий комплекс на 3,2 тыс. коров. Стоимость проекта, по предварительным подсчетам, 7 млрд руб. В Тальменском районе ко второму кварталу 2024 года планируют достроить животноводческий комплекс "ЭкоНива Алтай" на 6,1 тыс. коров. Его стоимость порядка 3,5 млрд руб.

В сентябре 2023 года предприятие "Индейка Алтая", входящее в группу компаний "Вирт", приступило к новому масштабному инвестпроекту в Целинном районе. Там планируется строительство производственного комплекса, в состав которого войдут 30 птичников, инкубаторий, убойный цех, инженерная сеть и инфраструктурные объекты. Введение в эксплуатацию этого проекта позволит ежегодно производить 6,4 тыс. тонн мяса индейки в убойном весе. Объем инвестиций – более 3 млрд рублей.

В 2024 году в Зональном районе "Агрофирма "Урожай" приступит к строительству животноводческого комплекса на 1,5 тыс. коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2,2 тыс. голов. Производство молока регион увеличит минимум на 15 тыс. тонн в год. Планируемый объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд рублей. Запуск комплекса намечен на 2026 год, а выход на проектную мощность – в 2027-м.

Полное интервью с Александром Лукьяновым читайте здесь.