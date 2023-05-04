Инженера "наказали рублём" за поломку котла на ТЭЦ в Яровом осенью 2021 года

На восстановление оборудования затратили 780 тысяч рублей

04 мая 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: администрация Ярового

В Алтайском крае главного инженера ТЭЦ в Яровом признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, сообщает региональный СК.

Напомним, вечером 1 ноября 2021 года на ТЭЦ остановился котёл № 9, а через два дня – № 10. В итоге остался лишь так называемый "летний" котёл № 7, который не состоянии обогреть город. Отопление планировали вернуть 5 ноября, однако срок перенесли. 7 ноября в Яровое завезли тепловые пушки и обогреватели и продолжили чинить котлы. 9 ноября станция вернулась в штатный режим работы.

"С 11 октября по 1 ноября главный инженер, достоверно зная, что один из паровых котлов начал зашлаковываться, не остановил его работу, а дал указание продолжить его эксплуатацию. Что привело к выходу котла из рабочего состояния", – рассказали в ведомстве.

На восстановление котла затратили 780 тысяч рублей – муниципальному предприятию был причинён крупный ущерб.

Инженер вину не признал. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Ранее сообщили, что экс-главу Ярового будут судить за череду поломок котлов на ТЭЦ осенью 2021 года.