Инженера "наказали рублём" за поломку котла на ТЭЦ в Яровом осенью 2021 года
На восстановление оборудования затратили 780 тысяч рублей
04 мая 2023, 10:28, ИА Амител
В Алтайском крае главного инженера ТЭЦ в Яровом признали виновным в нарушении требований промышленной безопасности, сообщает региональный СК.
Напомним, вечером 1 ноября 2021 года на ТЭЦ остановился котёл № 9, а через два дня – № 10. В итоге остался лишь так называемый "летний" котёл № 7, который не состоянии обогреть город. Отопление планировали вернуть 5 ноября, однако срок перенесли. 7 ноября в Яровое завезли тепловые пушки и обогреватели и продолжили чинить котлы. 9 ноября станция вернулась в штатный режим работы.
"С 11 октября по 1 ноября главный инженер, достоверно зная, что один из паровых котлов начал зашлаковываться, не остановил его работу, а дал указание продолжить его эксплуатацию. Что привело к выходу котла из рабочего состояния", – рассказали в ведомстве.
На восстановление котла затратили 780 тысяч рублей – муниципальному предприятию был причинён крупный ущерб.
Инженер вину не признал. Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.
Ранее сообщили, что экс-главу Ярового будут судить за череду поломок котлов на ТЭЦ осенью 2021 года.
11:56:49 04-05-2023
Нашли стрелочника.
09:35:25 05-05-2023
Не понимаю в чем его вина? В том что не было должного финансирования? в том что на восстановление Пальмиры у нас в бюджете деньги были, а на котлы в Яровом нет, так он за это и не отвечает? Все что нужно знать о нашем следствии, о нашем суде.. один из многих к сожалению примеров.. Позор!!! Надеюсь всем воздастся по заслугам!