Ипотека может вырасти до 26% в ноябре
На рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен
11 ноября 2024, 08:30, ИА Амител
Ключ от двери / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151
В ноябре ставка по ипотеке в России может вырасти до 26%, рассказал "Московскому комсомольцу" управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов.
Эксперт отметил, что, например, в Москве на рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен. Объем предложения по эконом-сегменту сократился на 4,7%.
"Из-за повышения ключевой ставки 25 октября до 21% в ноябре мы увидим ставку по рыночной ипотеке на уровне 25-26%", – подчеркнул Сырцов.
Ранее сообщали, что в России снизились выдачи ипотеки на четверть. Более того, эксперт предсказал падение выдачи ипотеки на 50%.
09:06:00 11-11-2024
стагнация цен --- хорошая новость
09:48:33 11-11-2024
Ипотечный шарик скоро лопнет.
16:33:17 11-11-2024
гость (09:48:33 11-11-2024) Ипотечный шарик скоро лопнет....
Жители Осипухи мечтают об этом уже лет 10!
10:36:51 11-11-2024
Неизбежно. И спустить его надув шарик в аренде жилья не получится, как некоторые думают. Пустых кредитных денег ни на ипотеку, ни на аренду не дают.
13:09:17 11-11-2024
Может и вырастит, если Чемезов Набиуллину не сожрёт.