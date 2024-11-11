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Ипотека может вырасти до 26% в ноябре

На рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен

11 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Ключ от двери / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151
Ключ от двери / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

В ноябре ставка по ипотеке в России может вырасти до 26%, рассказал "Московскому комсомольцу" управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов.

Эксперт отметил, что, например, в Москве на рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен. Объем предложения по эконом-сегменту сократился на 4,7%.

"Из-за повышения ключевой ставки 25 октября до 21% в ноябре мы увидим ставку по рыночной ипотеке на уровне 25-26%", – подчеркнул Сырцов.

Ранее сообщали, что в России снизились выдачи ипотеки на четверть. Более того, эксперт предсказал падение выдачи ипотеки на 50%.

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России снизились выдачи ипотеки на четверть

Средний размер ипотеки составил 4,4 млн рублей
НОВОСТИЭкономика
ипотека Мнения экспертов

Комментарии 5

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Гость

09:06:00 11-11-2024

стагнация цен --- хорошая новость

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гость

09:48:33 11-11-2024

Ипотечный шарик скоро лопнет.

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Гость

16:33:17 11-11-2024

гость (09:48:33 11-11-2024) Ипотечный шарик скоро лопнет....
Жители Осипухи мечтают об этом уже лет 10!

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Гость

10:36:51 11-11-2024

Неизбежно. И спустить его надув шарик в аренде жилья не получится, как некоторые думают. Пустых кредитных денег ни на ипотеку, ни на аренду не дают.

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Гость

13:09:17 11-11-2024

Может и вырастит, если Чемезов Набиуллину не сожрёт.

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