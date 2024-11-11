На рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен

11 ноября 2024, 08:30, ИА Амител

Ключ от двери / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

В ноябре ставка по ипотеке в России может вырасти до 26%, рассказал "Московскому комсомольцу" управляющий директор "Метриум" Руслан Сырцов.

Эксперт отметил, что, например, в Москве на рынке новостроек массового сегмента в октябре наблюдалась стагнация цен. Объем предложения по эконом-сегменту сократился на 4,7%.

"Из-за повышения ключевой ставки 25 октября до 21% в ноябре мы увидим ставку по рыночной ипотеке на уровне 25-26%", – подчеркнул Сырцов.

Ранее сообщали, что в России снизились выдачи ипотеки на четверть. Более того, эксперт предсказал падение выдачи ипотеки на 50%.