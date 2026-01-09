Иран охватили массовые антиправительственные протесты

Беспорядки, начавшиеся из-за экономического кризиса, охватили десятки городов

09 января 2026, 11:00, ИА Амител

Протесты в Иране / Фото: Telegram-канал Shot

В Иране продолжается волна массовых антиправительственных выступлений, которые начались в конце декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. По данным активистов и международных СМИ, протесты уже охватили около 92 городов в 27 провинциях страны.

Что известно на данный момент:

жертвы и задержания – предварительно сообщается более чем о 45 погибших, среди которых есть несовершеннолетние и полицейские. Число задержанных составляет свыше 2000 человек;

эскалация – мирные акции переросли в столкновения. По неподтвержденным данным, протестующие захватили несколько городов, включая Кередж, блокируют дороги и поджигают полицейские участки. Власти отрицают захваты, но направили сухопутные войска на помощь полиции;

информационная блокада – для подавления протестов власти частично отключили интернет в Тегеране и других регионах, однако информация продолжает просачиваться. Иранское агентство Fars News заявляет, что волну протестов пытаются раскачать извне;

международная реакция – президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих и сделал жесткие заявления в адрес иранского руководства. Американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил режиму от имени Трампа.

Лозунги протестующих, такие как "Да здравствует шах" и "Смерть диктатору", отсылают к эпохе монархии Пехлеви, свергнутой в 1979 году, и указывают на глубину недовольства текущей властью.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов