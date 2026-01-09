Иран охватили массовые антиправительственные протесты
Беспорядки, начавшиеся из-за экономического кризиса, охватили десятки городов
В Иране продолжается волна массовых антиправительственных выступлений, которые начались в конце декабря на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. По данным активистов и международных СМИ, протесты уже охватили около 92 городов в 27 провинциях страны.
Что известно на данный момент:
жертвы и задержания – предварительно сообщается более чем о 45 погибших, среди которых есть несовершеннолетние и полицейские. Число задержанных составляет свыше 2000 человек;
эскалация – мирные акции переросли в столкновения. По неподтвержденным данным, протестующие захватили несколько городов, включая Кередж, блокируют дороги и поджигают полицейские участки. Власти отрицают захваты, но направили сухопутные войска на помощь полиции;
информационная блокада – для подавления протестов власти частично отключили интернет в Тегеране и других регионах, однако информация продолжает просачиваться. Иранское агентство Fars News заявляет, что волну протестов пытаются раскачать извне;
международная реакция – президент США Дональд Трамп заявил о поддержке протестующих и сделал жесткие заявления в адрес иранского руководства. Американский сенатор Линдси Грэм* пригрозил режиму от имени Трампа.
Лозунги протестующих, такие как "Да здравствует шах" и "Смерть диктатору", отсылают к эпохе монархии Пехлеви, свергнутой в 1979 году, и указывают на глубину недовольства текущей властью.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов
Вот же бандерлоги.. лодку стабильности раскачивают
17:40:25 09-01-2026
Да это не эти бандерлоги...
Давно уже доказали что запад имеет центры по подготовке и реализации цветных переворотов!...
Если почитаете где и как начинались сведения власти, то всё это будет как под капирку!
У них только с Россией пока не получалось, и с Белоруссией!...
А так везде все5 как по одному плану...
22:09:18 09-01-2026
Можно ссылку на исследования и на доказательства!
08:01:54 10-01-2026
Гость (17:40:25 09-01-2026) Да это не эти бандерлоги... Давно уже доказали что запад... А Россия почему не имеет? Или мы только бабос в диктаторов вливаем? Которых потом выселяют из страны, быстрее, чем Долину из квартиры
19:28:23 09-01-2026
"Лозунги протестующих, такие как "Да здравствует шах" и "Смерть диктатору", отсылают к эпохе монархии Пехлеви, свергнутой в 1979 году, и указывают на глубину недовольства текущей властью."======= Инфляция зашкаливает, ну жди конец диктатуры. Скоро диктаторов можно посчитать на пальцах одной руки.