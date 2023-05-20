Ирина Хакамада приехала на Алтай и провела мастер-класс
Это уже не первый визит политика в регион
20 мая 2023, 15:30, ИА Амител
Известный экономист, публицист и политик 90-х Ирина Хакамада прибыла в Горный Алтай в пятницу, 19 мая, на следующий день она выступила на масштабном мероприятии. Об этом amic.ru сообщил один из участников.
Ирина Хакамада рассказала, как работать с эмоциями и превратить их в доход. В том числе и на своём примере. А также когда категорически нельзя гасить переживания, а когда к ним стоит прислушаться, как реагировать, а точнее не реагировать на критику и многое другое.
Судя по количеству участников мероприятия, полуторачасовое выступление было весьма и весьма ожидаемым. Покинула ли Хакамада регион-курорт после мероприятия или осталась отдыхать – неизвестно.
Отметим, что это уже не первый визит Ирины Хакамады в Горный. В августе 2020 года она опубликовала фото в соцсетях с подписью "Привет, Алтай", а в 2018 году – с Телецкого озера. Также в этом году Алтай посетили телеведущая Ксения Собчак, певицы Глюкоза и Ольга Серябкина.
17:34:43 20-05-2023
"как работать с эмоциями и превратить их в доход" - количество миллионеров увеличится на Алтае.
15:28:02 21-05-2023
И чего приехала?Почему ей разрешают,после её высказываний про солдат-добровольцев поРоссии ездить?