Ольга Серябкина перед концертом заехала в казино на Алтае
О своём выигрыше певица подписчикам не рассказала
05 февраля 2023, 14:07, ИА Амител
Российская певица Ольга Серябкина вновь приехала на Алтай. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.
4 февраля исполнительница дала концерт в Altai Palace, но приехала она заранее, чтобы отдохнуть. Серябкина опубликовала несколько фотографий, некоторые из них были сделаны в казино.
Подписчики поинтересовались, сколько певице удалось выиграть, но она оставила это в секрете.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым.
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