НОВОСТИКультура

Ольга Серябкина перед концертом заехала в казино на Алтае

О своём выигрыше певица подписчикам не рассказала

05 февраля 2023, 14:07, ИА Амител

Российская певица Ольга Серябкина вновь приехала на Алтай. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

4 февраля исполнительница дала концерт в Altai Palace, но приехала она заранее, чтобы отдохнуть. Серябкина опубликовала несколько фотографий, некоторые из них были сделаны в казино.

Подписчики поинтересовались, сколько певице удалось выиграть, но она оставила это в секрете.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым.

 

Комментарии 9

  • Ольга Серябкина - это кто? Ну если нужен пиар, вперёд в зону СВО.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • кто это? еще и концерты дает...
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Первые два комментатора - замечательные люди) их знание о певицах ограничивается Валентиной толкуновой и Аллой пугачевой, но они смело показывают свое невежество)
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Поклонник монгенштерна, мы еще и Легкоступову помним.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Ну если нужен пиар, вперёд в зону СВО. --- а сам то чё? очко жим жим?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Причем тут очко? Ему просто пиар не нужен. Да и мозги имеются.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Логично, если концерт проходил в казино, то надо прорекламировать его за отдельную плату)
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Кто это блин
    06 февраля, Гость   Ответить
  • "Кто это блин " - Говорят, певица ртом..
    06 февраля, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров