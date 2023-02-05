Ольга Серябкина перед концертом заехала в казино на Алтае

О своём выигрыше певица подписчикам не рассказала

05 февраля 2023, 14:07, ИА Амител















Российская певица Ольга Серябкина вновь приехала на Алтай. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

4 февраля исполнительница дала концерт в Altai Palace, но приехала она заранее, чтобы отдохнуть. Серябкина опубликовала несколько фотографий, некоторые из них были сделаны в казино.

Подписчики поинтересовались, сколько певице удалось выиграть, но она оставила это в секрете.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым.