Собчак после отдыха на Алтае заявила, что живёт в страхе и рыдает в подушку

Телеведущая сильно переживает за коллег, которые сейчас находятся в СИЗО

01 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: соцсети Ксении Собчак

Ксения Собчак недавно вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым. Но несмотря на хороший отдых, телеведущая заявила, что её жизнь в последнее время как будто раскололась надвое, а в свободное время её захлёстывают негативные эмоции.

"Ощущение, что я живу две разные жизни. Одна часть меня понимает, что надо взять себя в руки, работать (иначе всё развалится), мотивировать людей вокруг и делать то, что должна в своей профессии. Другая часть – постоянно в ожидании силового наезда, в постоянном страхе... Рыдаешь в подушку, потом идёшь и снова пытаешься помочь, убедить, умолять – и всё напрасно", – написала она в блоге.

Переживания телезвезды связаны с тем, что трое её коллег находятся в СИЗО в ожидании приговора за вымогательство 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Арестованным грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, но Собчак призывает проявить к ним снисхождение.

О том, что Ксения Собчак с мужем побывала в Горном Алтае, стало известно на прошлой неделе. Журналистка, в частности, выкладывала фото, как она полуголая стояла в бочке с ледяной водой, летала в горы на вертолёте, принимала кровавую ванну из рогов марала, а также валялась с раздвинутыми ногами в сугробе с певицей Глюкозой.