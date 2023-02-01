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Собчак после отдыха на Алтае заявила, что живёт в страхе и рыдает в подушку

Телеведущая сильно переживает за коллег, которые сейчас находятся в СИЗО

01 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: соцсети Ксении Собчак
Фото: соцсети Ксении Собчак

Ксения Собчак недавно вернулась с Алтая, где провела яркий отпуск с мужем Константином Богомоловым. Но несмотря на хороший отдых, телеведущая заявила, что её жизнь в последнее время как будто раскололась надвое, а в свободное время её захлёстывают негативные эмоции.

"Ощущение, что я живу две разные жизни. Одна часть меня понимает, что надо взять себя в руки, работать (иначе всё развалится), мотивировать людей вокруг и делать то, что должна в своей профессии. Другая часть – постоянно в ожидании силового наезда, в постоянном страхе... Рыдаешь в подушку, потом идёшь и снова пытаешься помочь, убедить, умолять – и всё напрасно", – написала она в блоге.

Переживания телезвезды связаны с тем, что трое её коллег находятся в СИЗО в ожидании приговора за вымогательство 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Арестованным грозит от 8 до 15 лет тюрьмы, но Собчак призывает проявить к ним снисхождение.

О том, что Ксения Собчак с мужем побывала в Горном Алтае, стало известно на прошлой неделе. Журналистка, в частности, выкладывала фото, как она полуголая стояла в бочке с ледяной водойлетала в горы на вертолётепринимала кровавую ванну из рогов марала, а также валялась с раздвинутыми ногами в сугробе с певицей Глюкозой.

 

Комментарии 18

  • Крокодильи слезы. Сначала хорошо отдохнула не вспоминая ни о ком, а потом вернулась и продолжила ныть. Если бы она реально переживала, то никакой бы отдых не был бы в радость. А так от радости даже ноги выше головы задирала. С какой стати к вымогателям надо проявить снисхождение? Потому что она попросила? А она это чем-то обосновала?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А почему она не с коллегами, за которых так переживает?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Жалко самку "богомола"
    01 февраля, Гость   Ответить
  • надеюсь за ней тоже "придут"
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Пока лёлька жив ни кто не придёт
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Амик уважаемый ...Уберите ее и больше не показывайте...Много чести (прости Господи). Это позор нашей страны....А вы ее при каждом случае пиарите..
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Все нищеброды отписались или еще кто то не успел?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • ну если уж и ты отпиасля(лась), то точно все отписались...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • очень жаль что она живой вернулась с Алтая.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Все нищеброды отписались или еще кто то не успел?==============Кто здесь нищеброды?В заступу пошла?Существо не далекого ума...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Во как её накрыло после Алтая!!! С шаманами пообщалась и теперь отходняки?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Отрадно видеть что кончается эпоха "собчак". Они не понимают и не поймут что с ними и за что их так, но таков их удел. Самое страшное для что они и на Западе никому не нужны, да и Европа уже не та которая была (хотя они будут ей грезить до последнего вздоха), сыпется их мир и некуда деваться. Это загнанные лошади. Закон кармы)
    01 февраля, Гость   Ответить
  • в ожидании силового наезда --- наверное хочет смены власти
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, вы больны
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Дети (дочка) отвечает за грехи отца.... Уж сколько папашка ее лапши нам всем навешал, дочке не отмыться... Так убедительно ее (лапшу) нам в конце 80 в начале 90 ложил....
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А люди за тётку сидят...Или вместо?
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Амик уважаемый ...Уберите ее и больше не показывайте...Много чести (прости Господи). Это позор нашей страны....А вы ее при каждом случае пиарите..----про ту же Бутину пишут. Не хочешь - не читай
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Чего ей боятся - она же вместе с Песковым. Фото видео в Инете. В костюме медведя веселился.
    23 часа назад, Гость   Ответить
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