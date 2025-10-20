Испанские приюты отказались отдавать черных кошек из-за жертвоприношений в Хэллоуин

Похожая практика ранее уже применялась и в Алтайском крае

20 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Черная кошка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Испании временно запретили забирать черных кошек из приютов в преддверии Хэллоуина – власти опасаются, что животных могут использовать в ритуалах жертвоприношения. Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

В городе Террасса, расположенном на северо-востоке Каталонии, объявили, что с 6 октября по 10 ноября все запросы на усыновление черных кошек будут отклоняться. Как пояснил заместитель мэра Ноэль Дуке, цель запрета – предотвратить импульсивные или модные усыновления, а также защитить животных от возможной жестокости.

«Мы стараемся оградить людей от усыновления, которое происходит из-за моды или импульсивно. И в подобных случаях, о которых мы знаем, мы предотвращаем любые жестокие действия», – заявил Дуке.

По данным властей, в самой Террассе случаев насилия над кошками не зафиксировано, однако подобные происшествия происходили в соседних районах. Несмотря на то, что в городском приюте сейчас всего 12 черных кошек, чиновники решили действовать превентивно.

Городской совет уточнил, что мера носит временный характер, но в будущем ее могут повторить, если возникнет необходимость.

Похожая практика ранее уже применялась и в Алтайском крае – в 2020 году зоозащитники Бийска временно остановили раздачу черных кошек и щенков, опасаясь, что животных могут использовать в оккультных ритуалах. Тогда решение вызвало споры: часть пользователей сочла его излишним, однако волонтеры подчеркнули, что реальная угроза существует, даже если многие о ней не знают.