Одна кошка на 18 кв. м. Желающих завести питомцев хотят заставить получать разрешение

В Госдуме готовится законопроект, который может изменить жизнь владельцев собак и кошек по всей стране

14 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России готовят законопроект, который обяжет граждан получать официальное разрешение от властей перед тем, как завести щенка или котенка. Об этом рассказала член межведомственной рабочей группы при Минприроды Светлана Алексеева в интервью aif.ru.

Параллельно в Госдуме рассматривают инициативу, которая ограничивает количество домашних животных в зависимости от площади жилья. Согласно проекту, на каждые 18 квадратных метров можно будет содержать не более одной взрослой кошки или собаки. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми "кошкиными домами", создающими проблемы соседям из-за шума, запаха и антисанитарии.

Однако, по мнению Алексеевой, этого недостаточно. Она считает необходимым создание единой государственной базы всех домашних животных. Регистрация питомцев в этом реестре станет обязательным условием для их содержания и покупки.

«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом выбрасывают или содержат в ужасных условиях», – объяснила эксперт.

Алексеева отметила, что площадь квартиры не всегда показатель – все зависит от ответственности владельца. По ее словам, введение обязательной регистрации позволит в течение пяти-семи лет решить проблему бездомных животных и "кошкиных домов".

Комментарии 30

Avatar Picture
Гость

10:19:07 14-10-2025

А кто без разрешения заведет живность, тому штраф.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

10:24:16 14-10-2025

Гость (10:19:07 14-10-2025) А кто без разрешения заведет живность, тому штраф. ... а тараканов как будут считать?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:50 14-10-2025

Иванна (10:24:16 14-10-2025) а тараканов как будут считать?... А главное - кто?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:06 14-10-2025

Иванна (10:24:16 14-10-2025) а тараканов как будут считать?... Упаковками ДУСТа, купленных в магазине.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:48:33 14-10-2025

Иванна (10:24:16 14-10-2025) а тараканов как будут считать?... Специально созданные комиссии ЖЭКов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:30 14-10-2025

Гость (10:19:07 14-10-2025) А кто без разрешения заведет живность, тому штраф. ... И кто уже завел без разрешения - тоже он))

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

10:26:18 14-10-2025

Все проблемы решены, осталось только котов считать. Это когда на 18 кв.м. по шесть детей живут - считается нормой.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:28:46 14-10-2025

Если хоть одна из моих 4х кошек создаёт людям проблем больше, чем все эти законотворцы, паразитирующие на народных массах, можете усыпить мою бывшую жену...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:13 14-10-2025

А детей заводить без разрешения и без привязки к кв. метрам можно? Когда на 30 кв.м может проживать семья с 3-мя детьми, это норма, а вот кошку в 17 кв - ни-ни, нарушение закона. А ничего, что это мои кв.м, и котейка чудесно уживается со всеми членами семьи, которые его любят, и не испытывает моральных проблем из-за нехватки метров? Видимо, все проблемы в Думе решили, осталась только эта...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иван

10:32:11 14-10-2025

Идиотизм зашкаливает.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:21 14-10-2025

А если сама кошка пришла и ни кому больше не нужна, а квадратов не хватает?! Считаю что с кошачьими домами индивидуально должны заниматься.
И по сути помню одну историю, где в одном городе пошли на принцип и истребили бездомных кошек, а потом город заполонили полчища крыс и мышей. А вот из уже не удалось истребить. Пока не одумались и не восполнили популяцию кошек.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:03:45 14-10-2025

Гость (10:34:21 14-10-2025) А если сама кошка пришла и ни кому больше не нужна, а квадра... Чушь не пишите. Что значит сама пришла? А если бомж придет вы тоже его оставите?
И кошки крыс практически не ловят, это выдумки.

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:04 14-10-2025

Гость (11:03:45 14-10-2025) Чушь не пишите. Что значит сама пришла? А если бомж придет в... Это вы порете чушь. В Ленинград специально завозили кошек после блокады, так как крысы стали нападать на склады с продуктами. Как-то подобрал котенка в подъезде. Когда он подрос, кто-то его забрал. Что в этом плохого и при чем здесь бомжи?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
порядок будет такой

10:58:17 14-10-2025

ну по сути если человек хочет приобрести кошку ему надо получить разрешение это сделать подав заявку в жэу и кроме того его соседи должны дать письменное разрешение внизу этой заявки расписаться что согласен. Тогда купив животное он делает второй этап -несет и чипирует его получая документ а перед чипированием он делает сертификат прививок - прививает животное как положено получая сертификат и с этим сертификатом уже идет чипирует получая документ - паспорт животного
Не сделав все это вышеописанное он в любой момент может лишиться животного -конфискуют и получить по всем пунктам штрафы. Четыре конских штрафа и возможно пятый -за ругань и сопротивление

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

16:01:25 14-10-2025

порядок будет такой (10:58:17 14-10-2025) ну по сути если человек хочет приобрести кошку ему надо полу...

"того его соседи должны дать письменное разрешение" - они блин проголосовать за ремонт то не могут

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:13 14-10-2025

Рожать кошкам без разрешения тоже нельзя будет? И количество котят тоже будет ограничено соответственно площади помещения?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:08:21 14-10-2025

Гость (11:01:13 14-10-2025) Рожать кошкам без разрешения тоже нельзя будет? И количество... Стерилизуйте если не можете контролировать.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Негодую

11:11:56 14-10-2025

Ублюдки. Кошкам значит минималка 18 кв. метров. А человеку сколько там в законе? 12?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:33:47 14-10-2025

попрошайки уже не знают как к людям в карман залезть

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:52 14-10-2025

У нас на каком то этаже с утра начинает выть собака и весь день детки спать не могут и старики а соседу пофиг вот так и живем.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:34 14-10-2025

Гость (12:14:52 14-10-2025) У нас на каком то этаже с утра начинает выть собака и весь д... Может быть, я вас удивлю, а может- разочарую, но кошки и собаки - это разные животные. И да, кошки не лают и практически не воют(только когда читают ваши комментарии)...

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:36 14-10-2025

Очередные поборы с населения в виде госпошлин или штрафов.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:34:00 14-10-2025

Негодую (11:11:56 14-10-2025) Ублюдки. Кошкам значит минималка 18 кв. метров. А человеку с... Человеку было 9 м2.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:37:50 14-10-2025

А если вторая кошка пребывает на указанных кв. м. временно? Друзья в отпуск уехали, оставили на неделю. Как это будет регламентироваться? Кто это будет отслеживать? Что за бред?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:39:03 14-10-2025

Как вариант -ограничить потребление еды на одного человека, конечно, для его же безопасности и безопасности и удобства окружающих. Из-за лишнего веса много проблем со здоровьем может быть и окружающим может быть неудобно общаться с таким человеком. А безответственных людей с лишним весом вносить в специальную базу и таким образом начать контролировать их вес.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:51 14-10-2025

гость (12:39:03 14-10-2025) Как вариант -ограничить потребление еды на одного человека,... Ещё вариант. Людей с дефицитом веса кормить насильственно калорийной жирной пищей, можно через зонд, далее по вашим пунктам вносить в специальную базу )))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:29:00 14-10-2025

Гость (13:03:51 14-10-2025) Ещё вариант. Людей с дефицитом веса кормить насильственно ка... Зумеры будут против.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:43 14-10-2025

Маразм крепчал..

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:52 14-10-2025

Глупость абсолютная. Люди, у которых много кошек - они их не специально заводят, они просто подбирают выброшенных.
Что государство предлагает делать в этом случае? Выбросить их еще раз?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:34:47 14-10-2025

Есть предложение. Запретить думе запрещать

  8 Нравится
Ответить
