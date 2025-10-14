Одна кошка на 18 кв. м. Желающих завести питомцев хотят заставить получать разрешение

В Госдуме готовится законопроект, который может изменить жизнь владельцев собак и кошек по всей стране

14 октября 2025, 10:15, ИА Амител

Кошка и собака / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В России готовят законопроект, который обяжет граждан получать официальное разрешение от властей перед тем, как завести щенка или котенка. Об этом рассказала член межведомственной рабочей группы при Минприроды Светлана Алексеева в интервью aif.ru.

Параллельно в Госдуме рассматривают инициативу, которая ограничивает количество домашних животных в зависимости от площади жилья. Согласно проекту, на каждые 18 квадратных метров можно будет содержать не более одной взрослой кошки или собаки. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми "кошкиными домами", создающими проблемы соседям из-за шума, запаха и антисанитарии.

Однако, по мнению Алексеевой, этого недостаточно. Она считает необходимым создание единой государственной базы всех домашних животных. Регистрация питомцев в этом реестре станет обязательным условием для их содержания и покупки.

«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом выбрасывают или содержат в ужасных условиях», – объяснила эксперт.

Алексеева отметила, что площадь квартиры не всегда показатель – все зависит от ответственности владельца. По ее словам, введение обязательной регистрации позволит в течение пяти-семи лет решить проблему бездомных животных и "кошкиных домов".