Одна кошка на 18 кв. м. Желающих завести питомцев хотят заставить получать разрешение
В Госдуме готовится законопроект, который может изменить жизнь владельцев собак и кошек по всей стране
14 октября 2025, 10:15, ИА Амител
В России готовят законопроект, который обяжет граждан получать официальное разрешение от властей перед тем, как завести щенка или котенка. Об этом рассказала член межведомственной рабочей группы при Минприроды Светлана Алексеева в интервью aif.ru.
Параллельно в Госдуме рассматривают инициативу, которая ограничивает количество домашних животных в зависимости от площади жилья. Согласно проекту, на каждые 18 квадратных метров можно будет содержать не более одной взрослой кошки или собаки. Законопроект направлен на борьбу с так называемыми "кошкиными домами", создающими проблемы соседям из-за шума, запаха и антисанитарии.
Однако, по мнению Алексеевой, этого недостаточно. Она считает необходимым создание единой государственной базы всех домашних животных. Регистрация питомцев в этом реестре станет обязательным условием для их содержания и покупки.
«Когда будет создана единая государственная база, где будут зарегистрированы владельцы и их питомцы, мы сможем контролировать и сокращать количество собак и кошек, которых люди по безответственности своей сначала набирают, а потом выбрасывают или содержат в ужасных условиях», – объяснила эксперт.
Алексеева отметила, что площадь квартиры не всегда показатель – все зависит от ответственности владельца. По ее словам, введение обязательной регистрации позволит в течение пяти-семи лет решить проблему бездомных животных и "кошкиных домов".
10:19:07 14-10-2025
А кто без разрешения заведет живность, тому штраф.
10:24:16 14-10-2025
Гость (10:19:07 14-10-2025) А кто без разрешения заведет живность, тому штраф. ... а тараканов как будут считать?
10:31:50 14-10-2025
Иванна (10:24:16 14-10-2025) а тараканов как будут считать?... А главное - кто?
10:41:06 14-10-2025
Иванна (10:24:16 14-10-2025) а тараканов как будут считать?... Упаковками ДУСТа, купленных в магазине.
10:48:33 14-10-2025
Иванна (10:24:16 14-10-2025) а тараканов как будут считать?... Специально созданные комиссии ЖЭКов.
10:28:30 14-10-2025
Гость (10:19:07 14-10-2025) А кто без разрешения заведет живность, тому штраф. ... И кто уже завел без разрешения - тоже он))
10:26:18 14-10-2025
Все проблемы решены, осталось только котов считать. Это когда на 18 кв.м. по шесть детей живут - считается нормой.
10:28:46 14-10-2025
Если хоть одна из моих 4х кошек создаёт людям проблем больше, чем все эти законотворцы, паразитирующие на народных массах, можете усыпить мою бывшую жену...
10:31:13 14-10-2025
А детей заводить без разрешения и без привязки к кв. метрам можно? Когда на 30 кв.м может проживать семья с 3-мя детьми, это норма, а вот кошку в 17 кв - ни-ни, нарушение закона. А ничего, что это мои кв.м, и котейка чудесно уживается со всеми членами семьи, которые его любят, и не испытывает моральных проблем из-за нехватки метров? Видимо, все проблемы в Думе решили, осталась только эта...
10:32:11 14-10-2025
Идиотизм зашкаливает.
10:34:21 14-10-2025
А если сама кошка пришла и ни кому больше не нужна, а квадратов не хватает?! Считаю что с кошачьими домами индивидуально должны заниматься.
И по сути помню одну историю, где в одном городе пошли на принцип и истребили бездомных кошек, а потом город заполонили полчища крыс и мышей. А вот из уже не удалось истребить. Пока не одумались и не восполнили популяцию кошек.
11:03:45 14-10-2025
Гость (10:34:21 14-10-2025) А если сама кошка пришла и ни кому больше не нужна, а квадра... Чушь не пишите. Что значит сама пришла? А если бомж придет вы тоже его оставите?
И кошки крыс практически не ловят, это выдумки.
11:31:04 14-10-2025
Гость (11:03:45 14-10-2025) Чушь не пишите. Что значит сама пришла? А если бомж придет в... Это вы порете чушь. В Ленинград специально завозили кошек после блокады, так как крысы стали нападать на склады с продуктами. Как-то подобрал котенка в подъезде. Когда он подрос, кто-то его забрал. Что в этом плохого и при чем здесь бомжи?
10:58:17 14-10-2025
ну по сути если человек хочет приобрести кошку ему надо получить разрешение это сделать подав заявку в жэу и кроме того его соседи должны дать письменное разрешение внизу этой заявки расписаться что согласен. Тогда купив животное он делает второй этап -несет и чипирует его получая документ а перед чипированием он делает сертификат прививок - прививает животное как положено получая сертификат и с этим сертификатом уже идет чипирует получая документ - паспорт животного
Не сделав все это вышеописанное он в любой момент может лишиться животного -конфискуют и получить по всем пунктам штрафы. Четыре конских штрафа и возможно пятый -за ругань и сопротивление
16:01:25 14-10-2025
порядок будет такой (10:58:17 14-10-2025) ну по сути если человек хочет приобрести кошку ему надо полу...
"того его соседи должны дать письменное разрешение" - они блин проголосовать за ремонт то не могут
11:01:13 14-10-2025
Рожать кошкам без разрешения тоже нельзя будет? И количество котят тоже будет ограничено соответственно площади помещения?
11:08:21 14-10-2025
Гость (11:01:13 14-10-2025) Рожать кошкам без разрешения тоже нельзя будет? И количество... Стерилизуйте если не можете контролировать.
11:11:56 14-10-2025
Ублюдки. Кошкам значит минималка 18 кв. метров. А человеку сколько там в законе? 12?
11:33:47 14-10-2025
попрошайки уже не знают как к людям в карман залезть
12:14:52 14-10-2025
У нас на каком то этаже с утра начинает выть собака и весь день детки спать не могут и старики а соседу пофиг вот так и живем.
12:41:34 14-10-2025
Гость (12:14:52 14-10-2025) У нас на каком то этаже с утра начинает выть собака и весь д... Может быть, я вас удивлю, а может- разочарую, но кошки и собаки - это разные животные. И да, кошки не лают и практически не воют(только когда читают ваши комментарии)...
12:27:36 14-10-2025
Очередные поборы с населения в виде госпошлин или штрафов.
12:34:00 14-10-2025
Негодую (11:11:56 14-10-2025) Ублюдки. Кошкам значит минималка 18 кв. метров. А человеку с... Человеку было 9 м2.
12:37:50 14-10-2025
А если вторая кошка пребывает на указанных кв. м. временно? Друзья в отпуск уехали, оставили на неделю. Как это будет регламентироваться? Кто это будет отслеживать? Что за бред?
12:39:03 14-10-2025
Как вариант -ограничить потребление еды на одного человека, конечно, для его же безопасности и безопасности и удобства окружающих. Из-за лишнего веса много проблем со здоровьем может быть и окружающим может быть неудобно общаться с таким человеком. А безответственных людей с лишним весом вносить в специальную базу и таким образом начать контролировать их вес.
13:03:51 14-10-2025
гость (12:39:03 14-10-2025) Как вариант -ограничить потребление еды на одного человека,... Ещё вариант. Людей с дефицитом веса кормить насильственно калорийной жирной пищей, можно через зонд, далее по вашим пунктам вносить в специальную базу )))
13:29:00 14-10-2025
Гость (13:03:51 14-10-2025) Ещё вариант. Людей с дефицитом веса кормить насильственно ка... Зумеры будут против.
13:10:43 14-10-2025
Маразм крепчал..
13:28:52 14-10-2025
Глупость абсолютная. Люди, у которых много кошек - они их не специально заводят, они просто подбирают выброшенных.
Что государство предлагает делать в этом случае? Выбросить их еще раз?
13:34:47 14-10-2025
Есть предложение. Запретить думе запрещать