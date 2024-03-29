СК заявил о связи исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной
У следствия, в частности, есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины для подготовки преступления
29 марта 2024, 08:34, ИА Амител
Следствие доказало связь устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами. К такому выводу правоохранители пришли в результате работы с террористами, изучения изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях, пишет ТАСС со ссылкой на СКР.
В ведомстве добавили, что первоначальные результаты расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов: есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины для его подготовки.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибли 143 человека. Всего пострадали 360 человек.
08:44:48 29-03-2024
с Украиной --- да неужели. Бороды не обманули
09:00:45 29-03-2024
Получается,группа украинских националистов скорешилась,собрали деньги и спланировала характер действий других националистов приведших к гибели 143 русских в ТРЦ.И что это за группа,что она из себя представляет?Может у СБУ порасспрашивать,у ГРУ Украины? Они уточнят.
09:13:51 29-03-2024
С самого начала было ясно, что за этой трагедией стоят бандеровцы.
10:12:45 29-03-2024
Гость (09:13:51 29-03-2024) С самого начала было ясно, что за этой трагедией стоят банде... Вернись в палату, следователь! А то повяжут.
11:34:03 29-03-2024
Гость (09:13:51 29-03-2024) С самого начала было ясно, что за этой трагедией стоят банде... так и есть! согласны! было очевидно!
10:21:10 29-03-2024
Поражает вешание ярлыков и зомбирование через СМИ! Со всех каналов, на информ агенствах, в телевезионных выпусках, так или иначи упоминается наименование, когда то бывшей союзной республики. Причастна или не причастна, но обязательно упоминается. При этом в официальных сообщениях от руководства СК и ФСБ нет слов о 100% уверенности и наличии доказательств, о причастности той самой бывшей союзной ресублики к трагедии в Красногорске. Может же мы будем все терпимие и дождемся официально озвученных и подтвержденных прямыми доказательствами результатов расследования? Может на законодательном уровне стоит внести мараторий на публикацию мнений журналистов? А то как в плохом колхозе. Корова опоросилась, а свинья отелилась, а виноват конюх Петрович, а зоотехник Иванов тут ни при чем.
10:47:05 29-03-2024
Гость (10:21:10 29-03-2024) Поражает вешание ярлыков и зомбирование через СМИ! Со всех к... СКР вам не официальный орган? Сомневаетесь в их расследовании? Пытаетесь отмазать бандеровцев от этого страшного преступления? Ну а местные наши почитатели этих зверей усиленно минусуют.
13:21:13 29-03-2024
Гость (10:47:05 29-03-2024) СКР вам не официальный орган? Сомневаетесь в их расследовани... Вам про Фому, вы про Ерему. На сайте СКР нет официальной информации о ходе расследования. Т.е. получаете информацию на уровне старух у подъезда. Поздравляю, Вы фейкомет.
13:37:01 29-03-2024
Гость (13:21:13 29-03-2024) Вам про Фому, вы про Ерему. На сайте СКР нет официальной инф... Вверху новость "СК заявил ..." -- утверждаете, что амик фейкомет? Поздравляю, Вы фейкомет
11:11:11 29-03-2024
хотелось бы подробностей. крупные суммы на карту "Мир" приходили? И насколько крупные?
12:56:45 29-03-2024
Гость (11:11:11 29-03-2024) хотелось бы подробностей. крупные суммы на карту "Мир" прихо... Банковские карты скинули вместе с оружием.
11:20:24 29-03-2024
Через минуту после появления новости о терракте 99 % подумали про Украину. Последовавшие отмазки ни о чем, там один нацик отмазывается, второй признается
14:00:45 29-03-2024
Гость (11:20:24 29-03-2024) Через минуту после появления новости о терракте 99 % подумал... ты лично 99% опросил через минуту, или как узнал?
07:42:05 30-03-2024
Гость (14:00:45 29-03-2024) ты лично 99% опросил через минуту, или как узнал?... Я лично знаю сколько будет дважды два. У тебя мозгов немного, но ты тоже знаешь
20:22:31 29-03-2024
Британия,Украина,укараински
Британия,Украина,таджикские нацисты.Может пришла пора в британской консерватории что-то подправить.Там тоже торгуют и развлекаются.Неужели Россия более цивилизованная страна?