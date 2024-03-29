СК заявил о связи исполнителей теракта в "Крокусе" с Украиной

У следствия, в частности, есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины для подготовки преступления

29 марта 2024, 08:34, ИА Амител

"Крокус Сити Холл" после теракта / Фото: amic.ru

Следствие доказало связь устроивших теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" с украинскими националистами. К такому выводу правоохранители пришли в результате работы с террористами, изучения изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях, пишет ТАСС со ссылкой на СКР.

В ведомстве добавили, что первоначальные результаты расследования подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов: есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта крупных сумм денег и криптовалюты с Украины для его подготовки.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошел вечером 22 марта. По последним данным, в результате нападения погибли 143 человека. Всего пострадали 360 человек.