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Осужденные за теракт в "Крокусе" остаток жизни проведут в "гробу", заявили в ОНК

По словам правозащитника Алексея Мельников, террористы, вероятнее всего, больше никогда не увидят своих детей

28 марта 2024, 10:17, ИА Амител

Один из исполнителей теракта в "Крокусе" / Кадр из видео: YouTube
Один из исполнителей теракта в "Крокусе" / Кадр из видео: YouTube

Осужденных за теракт в "Крокусе" ничего хорошего не ждет, сказал агентству ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной", — пояснил правозащитник.

Более того, с осужденными террористами нельзя будет контактировать. И они, вероятнее всего, больше никогда не увидят своих детей, отметил Мельников.

По последним данным, в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека. После этого страшного преступления в России заговорили о возвращении смертной казни.

Москва Теракт
Читайте также в сюжете: Теракт в "Крокус Сити Холле"

Комментарии 23

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горожанка

10:23:30 28-03-2024

это не люди, это -выродки, мрази...
Столько крови на их руках, что их детям до седьмого колена будет не отмыться.

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Гость

10:39:32 28-03-2024

детям до седьмого колена будет не отмыться.
Дети то причём? Они что-то плохое сделали? Вы своих лучше воспитывайте, чтобы не несли такую же пургу как Вы и не несли вред другим людям. Террористы и их пособники должны быть ликвидированы или изолированы от общества, чтобы другим не повадно было. А желать зла детям это такой же фашизм и геноцид.

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Гость

11:15:10 28-03-2024

Гость (10:39:32 28-03-2024) детям до седьмого колена будет не отмыться. Дети то прич... А не ты ли тот самый кремлевский пургомет? Судя по тому, как путаешь наших детей с выродками террористов, очень похоже...

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Гость

11:38:11 28-03-2024

Гость (10:39:32 28-03-2024) детям до седьмого колена будет не отмыться. Дети то прич... С точки зрения Буддизма за грехи родителей расплачиваются дети, это и называется "Законом Кармы"...

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Гость

14:14:13 28-03-2024

Гость (11:38:11 28-03-2024) С точки зрения Буддизма за грехи родителей расплачиваются де... Нет такого в Буддизме, не обманывайте.

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Гость

10:48:52 28-03-2024

свининой тухлой их кормить!

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Фиона

10:49:49 28-03-2024

Страшное преступление во время православного поста . Сколько людей погубила. Нехристи!

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Гость

11:45:10 28-03-2024

Фиона (10:49:49 28-03-2024) Страшное преступление во время православного поста . Сколько... Они мусульмане, христианских праздников не признают, считают нас неверными. Так что им всё равно!

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Гость

11:04:24 28-03-2024

Гость (10:39:32 28-03-2024) детям до седьмого колена будет не отмыться. Дети то прич... это не фашизм ,это карма.

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Гость

11:07:45 28-03-2024

Почему я и родственники зверски убитых людей должны платить проходные налоги на обслуживание этих нелюдей???????

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Гость

11:13:47 28-03-2024

горожанка (10:23:30 28-03-2024) это не люди, это -выродки, мрази...Столько крови на их р... ...не надо уподобляться таким как они,месть дело не легкое и им надо управлять на уровне закона!!!..а оскорбления делу не помогут...только себя выставляете на уровне своего воспитания и своих детей...

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Гость

11:15:46 28-03-2024

Дети причём? Серьезно? От осени не родятся апельсинки

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Гость

11:22:23 28-03-2024

Жена - гражданка сша, дочь - гражданка сша, сын - певец и совладелец бизнес империи ... Когда в зимней вишне и хромой лошади люди сгорели владельцев быстренько обвинили и посадили а тут тишина... У него крыша?

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Гость

11:43:54 28-03-2024

Гость (11:22:23 28-03-2024) Жена - гражданка сша, дочь - гражданка сша, сын - певец и со... Это разные вещи. В "Хромой лошади" и "Зимней вишне" были нарушения техники безопасности и халатность со стороны владельцев и персонала, при надлежащем выполнении которых трагедии бы не произошло. От теракта же не застрахован никто. Можно окружить все здания 2-х метровым забором, но если вооруженные боевики захотят в них войти, они сделают. Они готовятся, изучают обстановку и просчитывают варианты, а не действуют спонтанно. Так что, если и обвинять владельца "Крокуса", то в чем-то другом. В гибели людей он не виноват.

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Гость

12:08:55 28-03-2024

Гость (11:43:54 28-03-2024) Это разные вещи. В "Хромой лошади" и "Зимней вишне" были нар... А в неработающем пожаротушении и заблокированных пожарных выходах он тоже не виноват? Хозяев зимней вишни за это и судили. Сколько тут толстовцев развелось, поражаюсь. Вам сс..т в глаза, а вы все "божья роса". Безнаказанность рождает новые преступления. Сколько еще трагедий должно произойти, чтобы до ваших задурманенных мозгов дошла эта простая истина?

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Марина

11:34:59 28-03-2024

Гость (11:15:46 28-03-2024) Дети причём? Серьезно? От осени не родятся апельсинки... Зла нельзя желать даже "осинкам". Дети не виноваты ни в чем.

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Гость

11:39:41 28-03-2024

самое жуткое в том, что они ведь не родились террористами, они ими стали

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Гость

11:44:06 28-03-2024

проведут в "гробу" --- хорошая новость

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Гость

11:54:03 28-03-2024

Дети причём? Серьезно? От осени не родятся апельсинки
Господин осина зачем Вы так про своих детей? Их тоже ненавидите?
Есть много примеров когда у прекрасных родителей были дети убийцы и ублюдки и наоборот когда родители вели аморальный образ жизни, а дети выросли достойными гражданами.

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Гость

12:22:07 28-03-2024

Это разные вещи. В "Хромой лошади" и "Зимней вишне" были нарушения техники безопасности и халатность со стороны владельцев и персонала, при надлежащем выполнении которых трагедии бы не произошло. От теракта же не застрахован никто...

Теракт нужно оставить компетентным органам, они разберутся. А вот которые люди погибли от пожара, сгорели, задохнулись? Четверо малообразованных террористов смогли спалить жидкостью для розжига а-ля мария-ра целый ТРЦ, один из крупнейших в России? При исправной противопожарной системе в современном здании ??? ну-ну))) Разные вещи ... те же вещи, в хромой лошади тоже огонь попал на интерьер, там случайно тут с умыслом, но противопожарная система то не знает причину и должна просто возгорание ликвидировать. Она в крокусе была исправна ? , если да то смысл её установки???

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Гость

12:34:23 28-03-2024

Гость (12:22:07 28-03-2024) Это разные вещи. В "Хромой лошади" и "Зимней вишне" были нар... Если делаешь заявления, изучи вопрос. Здание не современное, а аж 2009 года. Расследование по положенным системам и причинно-следствию проводят. По результатам проверки и будет принято решение по ответственным людям.
А мразям-террористам я желаю очень долгой жизни.....

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Гость

12:36:34 28-03-2024

Гость (12:22:07 28-03-2024) Это разные вещи. В "Хромой лошади" и "Зимней вишне" были нар... Ну да, по пожару не все однозначно

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Юлия

01:40:22 30-03-2024

Гость (11:22:23 28-03-2024) Жена - гражданка сша, дочь - гражданка сша, сын - певец и со... Потому что нужно смотреть выше) кто заказчик всего этого???? Ответ многим уже давно понятен , а именно тем, кто не смотрит зомбоящик!

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