Осужденные за теракт в "Крокусе" остаток жизни проведут в "гробу", заявили в ОНК

По словам правозащитника Алексея Мельников, террористы, вероятнее всего, больше никогда не увидят своих детей

28 марта 2024, 10:17, ИА Амител

Один из исполнителей теракта в "Крокусе" / Кадр из видео: YouTube

Осужденных за теракт в "Крокусе" ничего хорошего не ждет, сказал агентству ТАСС ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников. "До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера 4-6 кв. м), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной", — пояснил правозащитник. Более того, с осужденными террористами нельзя будет контактировать. И они, вероятнее всего, больше никогда не увидят своих детей, отметил Мельников. По последним данным, в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли 143 человека. После этого страшного преступления в России заговорили о возвращении смертной казни.