Испытай удачу. Совершай покупки в ТРЦ "Европа" и выигрывай сертификаты на шопинг

Розыгрыш продлится до конца июня

23 июня 2025, 17:30, ИА Амител erid: 2W5zFGZCiYY

Сертификаты на шопинг / Фото: ТРЦ "Европа"

ТРЦ "Европа" повышает ставки и продолжает серию розыгрышей с приятным призовым фондом на покупки и развлечения.

Напомним, что в апреле три счастливчика уже сходили на шопинг-перезагрузку на общую сумму 110 тысяч рублей. Теперь настала очередь определить еще трех победителей, которые в этот раз разделят между собой сертификаты на 115 тысяч рублей.

Для участия в розыгрыше нужно:

Зарегистрировать чек (на покупку в любом отделе ТРЦ) от 500 рублей по ссылке в период с 1.06.2025 г. по 29.06.2025 г.;

30.06.2025 г. команда ТРЦ "Европа" с помощью рандомайзера определит трех победителей.

Подробнее о розыгрыше можно узнать в ВК ТРЦ "Европа".

Следующий розыгрыш стартует лишь в сентябре и будет приурочен ко дню рождения торгово-развлекательного центра, поэтому проверить свою удачливость стоит уже сейчас.

Партнеры розыгрыша: Modno*, KrossOver*, Velaner*, Bazioni*, GroStyle*, YoKo*, Guess*, Egoistka*, Butterfly*, Love Paris*, Conte*, iShop*, "Диксис", "Телефонофф", HamelePhone*, "Айкрафт", "Ноу-Хау", DIM*, "Европа-Боулинг", S Parfum&Cosmetics*, Mytopchic*, "Аджикенежаль".

Банер предоставлен организаторами

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

*Modno ("Модно"); KrossOver ("КроссОвер"); Velaner ("Веланер"); Bazioni ("Базиони"); GroStyle ("ГроСтайл"); YoKo ("Йоко"); Guess ("Гесс"); Egoistka ("Эгоистка"); Butterfly (Батерфляй"); Love Paris (Лав Парис"); Conte ("Конте"); iShop ("Айшоп"); HamelePhone ("ХамелеФон"); DIM ("ДиИЭм"); Parfum&Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметикс"); Mytopchic ("Майтопчик")

Возрастное ограничение 18+

ООО "Экватор"

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