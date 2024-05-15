Историческая зона. Проект высоток вместо частного сектора утвердили в Барнауле

До 2030 года в микрорайоне, по задумке архитекторов, не останется частного сектора

15 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Проект планировки квартала / Фото: "Барнаулгражданпроект", архитектурная мастерская Алексея Квасова

Три квартала в центре Барнаула предлагают застроить новыми объектами: многоэтажными домами, школой, детсадом, торговыми зданиями. Проект развития микрорайона был вынесен на общественные обсуждения еще в апреле 2024 года. Большого интереса у горожан документ не вызвал: участие в процедуре приняли двое жителей квартала, а также строительная инспекция. Несмотря на то, что в документе нашли некоторые ошибки, его утвердили.

Развитие на годы

Территория, которую в будущем намерены реновировать, находится в границах улицы Партизанской, переулка Циолковского, улицы Анатолия, переулка Ядринцева. Проект планировки заказала компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), которая уже построила 24-этажный ЖК на ул. Партизанской, 175. Всего под снос и новую застройку попадают три квартала общей площадью 5,7 га, занятые преимущественно частным сектором.

Первый квартал расположен вдоль ул. Партизанской и уже сформирован: кроме ЖК от "Союза" здесь находится магазин, Барнаульская семинария. Вместо нескольких частных домов и двух административных зданий по ул. Пролетарской проектировщики предложили построить два здания общественного назначения.

В центральном квартале (в границах улиц Пролетарской, Интернациональной и переулков Ядринцева и Циолковского) архитекторы сформировали социальное ядро: детский сад на 140 мест и общеобразовательную школу на 350 мест со стадионом.

Проект планировки квартала / Фото: "Барнаулгражданпроект", архитектурная мастерская Алексея Квасова

Новые многоэтажные дома сосредоточены вдоль улиц Интернациональной, Анатолия, переулков Ядринцева и Циолковского. Здесь же расположен и памятник архитектуры регионального значения (ул. Анатолия, 156а). При формировании плана развития архитекторы учли "сложного" соседа.

"Вдоль улицы Анатолия проектом предлагается сформировать застройку низкой этажности, сомасштабную памятнику культурного наследия. Основной градостроительный акцент южной жилой группы в виде 18-этажной жилой башни предлагается разместить на пересечении будущих городских магистралей переулка Ядринцева и улицы Анатолия. По внешнему периметру жилой группы вдоль улиц и переулков предлагается разместить встроенно-пристроенные помещения общественного назначения", – сказано в документе.

Всего квартал рассчитан на проживание почти 2000 человек (960 квартир). Для автомобилей предусмотрели 755 мест, из которых 440 – в подземных паркингах, 315 – на открытых парковках.

Застраивать микрорайон, согласно проекту, должны с 2026 года: первыми появятся два объекта общественного назначения. Школу и детсад предполагают начать в 2027-м, а закончить – в 2030-м.

К строительству домов могут приступить в 2027 и 2028 годах, а сдать оба объекта нужно в 2030-м. С 2025 по 2030 год в квартале будут проводить инженерные сети.

"Памятник-мигрант"

Для двухэтажного деревянного дома-памятника, который начали реставрировать еще в 2010 году, но до сих пор не закончили, в проекте нашли другое место: его предложили перенести на 18 метров севернее. Архитекторы аргументируют это необходимостью его сохранения, ведь рядом проходят трамвайные пути, создающие вибрационные воздействия на конструкции здания.

"При переносе памятника потребуется разработка нового проекта охранной зоны и зоны регулирования застройки. Перенос объекта культурного наследия показан только как предложение по развитию пространственно-планировочной структуры микрорайона, реализации предложений по развитию улично-дорожной сети", – отмечено в проекте.

С натяжкой

В общественных обсуждениях проекта, которые прошли в апреле, участвовали двое жителей дома на ул. Интернациональной и строительная инспекция. Собственники высказались против застройки и самого документа. Они отметили: в 2018, 2020, 2022 годах люди "обращались (куда именно – не сказано) по вопросу возможности сноса, но нам ответили, что в планах нет".

"Жители микрорайона вложили личные средства в реконструкцию жилых домов и коммуникаций, произвели ремонты кровли и улучшили инфраструктуру своих территорий. На продажу, снос и выкуп не согласны. Просим принять во внимание создание инициативной группы жителей данного района", – написали собственники домов.

Однако это предложение мэрия не учла: люди не представили необходимые документы для участия в слушаниях. Зато к замечаниям инспекции чиновники прислушались. Эксперты ведомства обнаружили некоторые неточности в расчетах. Так, архитекторы проекта взяли за основу показатель жилищной обеспеченности 27,5 квадратного метра на человека. Это уровень бизнес-класса. Для жилья среднего сегмента показатель – 25 "квадратов".

"Вместе с тем расчет количества машино-мест для парковки легковых автомобилей выполнен для стандартного жилья. Из вышеизложенного следует, что в проекте необходимо определить класс жилой застройки (бизнес либо стандарт) и скорректировать расчет соответствующих объектов в области социальной и транспортной инфраструктур", – отметила инспекция.

Также специалисты обратили внимание, что всего на микрорайон требуется 1056 машино-мест. Размещение 440 указано, а вот парковки для 616 автомобилей не нашли (хотя по нормативам они должны быть в пределах пешеходной доступности не более 800 метров).

"В проекте должны быть даны конкретные предложения по размещению парковок для постоянного хранения автотранспорта вне границ территории проектирования (участок, его площадь и адрес)", – заметили специалисты.

В итоге городской комитет по строительству рекомендовал утвердить проект, но замечания инспекции будут учтены, а сам документ – доработан.