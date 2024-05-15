Историческая зона. Проект высоток вместо частного сектора утвердили в Барнауле
До 2030 года в микрорайоне, по задумке архитекторов, не останется частного сектора
15 мая 2024, 09:15, ИА Амител
Три квартала в центре Барнаула предлагают застроить новыми объектами: многоэтажными домами, школой, детсадом, торговыми зданиями. Проект развития микрорайона был вынесен на общественные обсуждения еще в апреле 2024 года. Большого интереса у горожан документ не вызвал: участие в процедуре приняли двое жителей квартала, а также строительная инспекция. Несмотря на то, что в документе нашли некоторые ошибки, его утвердили.
Развитие на годы
Территория, которую в будущем намерены реновировать, находится в границах улицы Партизанской, переулка Циолковского, улицы Анатолия, переулка Ядринцева. Проект планировки заказала компания "Главалтайстрой" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), которая уже построила 24-этажный ЖК на ул. Партизанской, 175. Всего под снос и новую застройку попадают три квартала общей площадью 5,7 га, занятые преимущественно частным сектором.
Первый квартал расположен вдоль ул. Партизанской и уже сформирован: кроме ЖК от "Союза" здесь находится магазин, Барнаульская семинария. Вместо нескольких частных домов и двух административных зданий по ул. Пролетарской проектировщики предложили построить два здания общественного назначения.
В центральном квартале (в границах улиц Пролетарской, Интернациональной и переулков Ядринцева и Циолковского) архитекторы сформировали социальное ядро: детский сад на 140 мест и общеобразовательную школу на 350 мест со стадионом.
Проект планировки квартала / Фото: "Барнаулгражданпроект", архитектурная мастерская Алексея Квасова
Новые многоэтажные дома сосредоточены вдоль улиц Интернациональной, Анатолия, переулков Ядринцева и Циолковского. Здесь же расположен и памятник архитектуры регионального значения (ул. Анатолия, 156а). При формировании плана развития архитекторы учли "сложного" соседа.
"Вдоль улицы Анатолия проектом предлагается сформировать застройку низкой этажности, сомасштабную памятнику культурного наследия. Основной градостроительный акцент южной жилой группы в виде 18-этажной жилой башни предлагается разместить на пересечении будущих городских магистралей переулка Ядринцева и улицы Анатолия. По внешнему периметру жилой группы вдоль улиц и переулков предлагается разместить встроенно-пристроенные помещения общественного назначения", – сказано в документе.
Всего квартал рассчитан на проживание почти 2000 человек (960 квартир). Для автомобилей предусмотрели 755 мест, из которых 440 – в подземных паркингах, 315 – на открытых парковках.
Застраивать микрорайон, согласно проекту, должны с 2026 года: первыми появятся два объекта общественного назначения. Школу и детсад предполагают начать в 2027-м, а закончить – в 2030-м.
К строительству домов могут приступить в 2027 и 2028 годах, а сдать оба объекта нужно в 2030-м. С 2025 по 2030 год в квартале будут проводить инженерные сети.
"Памятник-мигрант"
Для двухэтажного деревянного дома-памятника, который начали реставрировать еще в 2010 году, но до сих пор не закончили, в проекте нашли другое место: его предложили перенести на 18 метров севернее. Архитекторы аргументируют это необходимостью его сохранения, ведь рядом проходят трамвайные пути, создающие вибрационные воздействия на конструкции здания.
"При переносе памятника потребуется разработка нового проекта охранной зоны и зоны регулирования застройки. Перенос объекта культурного наследия показан только как предложение по развитию пространственно-планировочной структуры микрорайона, реализации предложений по развитию улично-дорожной сети", – отмечено в проекте.
С натяжкой
В общественных обсуждениях проекта, которые прошли в апреле, участвовали двое жителей дома на ул. Интернациональной и строительная инспекция. Собственники высказались против застройки и самого документа. Они отметили: в 2018, 2020, 2022 годах люди "обращались (куда именно – не сказано) по вопросу возможности сноса, но нам ответили, что в планах нет".
"Жители микрорайона вложили личные средства в реконструкцию жилых домов и коммуникаций, произвели ремонты кровли и улучшили инфраструктуру своих территорий. На продажу, снос и выкуп не согласны. Просим принять во внимание создание инициативной группы жителей данного района", – написали собственники домов.
Однако это предложение мэрия не учла: люди не представили необходимые документы для участия в слушаниях. Зато к замечаниям инспекции чиновники прислушались. Эксперты ведомства обнаружили некоторые неточности в расчетах. Так, архитекторы проекта взяли за основу показатель жилищной обеспеченности 27,5 квадратного метра на человека. Это уровень бизнес-класса. Для жилья среднего сегмента показатель – 25 "квадратов".
"Вместе с тем расчет количества машино-мест для парковки легковых автомобилей выполнен для стандартного жилья. Из вышеизложенного следует, что в проекте необходимо определить класс жилой застройки (бизнес либо стандарт) и скорректировать расчет соответствующих объектов в области социальной и транспортной инфраструктур", – отметила инспекция.
Также специалисты обратили внимание, что всего на микрорайон требуется 1056 машино-мест. Размещение 440 указано, а вот парковки для 616 автомобилей не нашли (хотя по нормативам они должны быть в пределах пешеходной доступности не более 800 метров).
"В проекте должны быть даны конкретные предложения по размещению парковок для постоянного хранения автотранспорта вне границ территории проектирования (участок, его площадь и адрес)", – заметили специалисты.
В итоге городской комитет по строительству рекомендовал утвердить проект, но замечания инспекции будут учтены, а сам документ – доработан.
09:26:28 15-05-2024
может они уже когда нить дороги в этом районе запланируют? ядринцева колом стоит. перекресток с партизанской просто ужас....
09:30:46 15-05-2024
И правильно. Деревня в Краевом центре. Ещё коров не хватает.
10:25:21 15-05-2024
Гость (09:30:46 15-05-2024) И правильно. Деревня в Краевом центре. Ещё коров не хватает.... Зато с баранами вот такими все в порядке...
10:34:20 15-05-2024
Гость (10:25:21 15-05-2024) Зато с баранами вот такими все в порядке...... Ты себя бараном назвал? Самокритично. Хочешь жить в деревне - езжай за город.
10:42:10 15-05-2024
Гость (10:34:20 15-05-2024) Ты себя бараном назвал? Самокритично. Хочешь жить в деревне ... а ведь комментатор выше прав. Блеешь щас про деревню, и потом блеять будешь еще сильней, когда на эти узкие улочки, наложится нагрузка многоквартирных домов. вместо десятка жильцов появится ТЫСЯЧА, не рассчитыны эти районы на такую "движуху". Это еще не вникая в водоотведение и снабжение, электричество и прочее. Что тоже возможнжо будет работать на пределе, и отсюда и в городе все чаще аварии коммунальные, что все запасы советских прочности инженеров подходят к концу. А сейчас об планировании и структуре не думают.
00:36:05 16-05-2024
Гость (10:34:20 15-05-2024) Ты себя бараном назвал? Самокритично. Хочешь жить в деревне ... Он по человечески жить хочет, а не в будки собачий.
00:39:35 16-05-2024
Гость (10:34:20 15-05-2024) Ты себя бараном назвал? Самокритично. Хочешь жить в деревне ... Ты к себе в село езжай ,а мы у себя дома останемся.
13:37:34 15-05-2024
Гость (09:30:46 15-05-2024) И правильно. Деревня в Краевом центре. Ещё коров не хватает....
Там на Никитина Цыган какой-то уже лошадь пасёт
00:30:58 16-05-2024
Гость (09:30:46 15-05-2024) И правильно. Деревня в Краевом центре. Ещё коров не хватает.... Вам коровы все мерещится, малая родина зовёт?
10:21:09 15-05-2024
Подскажите мне пожалуйста, а на основании чего они сносить будут частный сектор? Или он в аренде весь?
10:33:24 15-05-2024
Гость (10:21:09 15-05-2024) Подскажите мне пожалуйста, а на основании чего они сносить б... На основании решения администрации. Естественно, через выкуп.
10:44:52 15-05-2024
Гость (10:21:09 15-05-2024) Подскажите мне пожалуйста, а на основании чего они сносить б...
У нас вот пытались отобрать земли, мы судились 3 года, просто без предупреждений ввели ограничение на земли по статье 56,1 якобы резервация для гос.нужд. и все. Не ожидали, что народ сплотится и начнет суды, в итоге хвосты поджали и начали оправдываться о якобы ошибке. И тут придумают. За ними не заржавеют. Это нелюди. На людей им плевать
14:32:54 15-05-2024
Гость (10:21:09 15-05-2024) Подскажите мне пожалуйста, а на основании чего они сносить б...На сколько мне известно земля в собственности во всяком случае мои соседи все приватизировали. Начнется кошмар. Если у меня дом 104 м2 проживаю одна и что ?? мне 25м2?!
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10:58:37 15-05-2024
Механизм отъёма собственности уже отработан до автоматизма и мелочей. Всем сносимым дадут денег на первый взнос по ипотеке на 30 лет и загонят в человейники. А там их добьёт постоянное перекрёстное инфицирование в лифтах, глухих непроветриваемых коридорах, совместная вентиляция, когда все запахи, а значит и все вирусы с бактериями, делят все соседи.
11:36:28 15-05-2024
Когда уже прокуратура обратит внимание на эту ситуацию с проектами которые за немаленькие деньги заказывает администрация, а потом застройщики наплевав на них строят как им удобно. У нас администрация города банкрот, но деньги продолжает сливать в никуда.
Пример ЖК Современник. За 6500000 в 2017 году город заказал план развития микрорайона. В 2019 Постановлением принял данный план. В 2022 застройщик СК Алгоритм, наплевав на постановление начал строить ЖК на тех площадях которые смог выкупить. Из проекта пропала спорт площадка (там овощебаза) и детская площадка (там автосервис). Все документы в открытом доступе.
11:47:39 17-05-2024
Алексей (11:36:28 15-05-2024) Когда уже прокуратура обратит внимание на эту ситуацию с про... ,,Спрут,?
11:57:56 15-05-2024
Власть капиталистов ничего не интересует кроме денег. Поэтому жить в таких кварталах семье с детьми будет ужасно.
12:12:50 15-05-2024
И вы реально всему этому верите? Наивные! Очередное сотрясание воздуха!
13:38:12 15-05-2024
А что собираются строить на Ядринцева - Крупская? - снесли несколько частников
16:48:31 15-05-2024
Гость (13:38:12 15-05-2024) А что собираются строить на Ядринцева - Крупская? - снесли н... Точней Ядринцева-Папанинцев
15:53:09 15-05-2024
ну понятно, дома жителей хотят снести, а они против, но не подали "нужных" документов, поэтому всё равно снесут...
т.е. чтобы тебя не снесли, надо нанимать юристов, тратить деньги, ходить по судам доказывать, а если не нанимать, то все равно снесут, а денег дадут на студию 27 кв., в любом случае народ в проигрыше
не говоря уже о дорогах которых нет и не будет, и об обещанных соц. объектах
14:08:42 16-05-2024
Гость (15:53:09 15-05-2024) ну понятно, дома жителей хотят снести, а они против, но не п... Совершенно верно подмечено, живут люди в своём доме, не ипотечном, в 50-100 квадратов, а потом окажутся в малосемейке 30 квадратрв и кабала в придачу на 30 лет, "сказка, а не жизнь"
16:25:34 15-05-2024
За 15 лет надо людей предупреждать заранее, люди вкладывают огромные деньги в свое жилье, а потом приходит застройщик и вложенные деньги под снос, должен быть закон предупреждать за 15 лет людей.
16:39:11 15-05-2024
Гость (16:25:34 15-05-2024) За 15 лет надо людей предупреждать заранее, люди вкладывают ... 15 лет мало. Пусть вас за 51 год уведомляют. Или за 150. Так же лучше будет, не так ли?
19:19:45 15-05-2024
Жильцы опять не смогли доказать, что они не верблюды
00:02:20 16-05-2024
Посмотрите на ул. Никитина, Анатолия Социалистический уже десяток лет стоят скупленные барыгами зарошие бурьяном земли превращенные в городскую свалку
500 метров от мэрии ! Барыг никто не трогает.
05:19:30 16-05-2024
Конечно, никто не подумал про поликлиники.
08:35:11 16-05-2024
Когда возьмутся за Матросова и прилегающие улочки?! Центр города, а все в частном секторе.
09:26:33 16-05-2024
Ну теперь на Ядринцева освещение появится. Останется проблемой где-то на Балтийской собаку помыть.
11:18:57 16-05-2024
При сносе частных домов компенсацию будут давать в основном за землю. Хотя есть ст. 32 ЖК РФ. Почему многие и против. Домина отличный а участок 2-3 сотки. У кого-то сарай на 9 сотках.
13:24:52 16-05-2024
Город Барнаул мы просрали. Зелень срубили, старый город снесли. Бетонных башен настроили. Всё наживаться. 64 года живу в городе,здесь я родился,здесь и умру. Но я его уже не узнаю.
14:15:51 16-05-2024
Маша (08:35:11 16-05-2024) Когда возьмутся за Матросова и прилегающие улочки?! Центр го... Что вас так беспокоит Матросова и прилегающие улочки? Зачем вы туда ходите? У меня вот там особняк, гараж, своя территория беседка в тени яблони, тишина и спокойствие. И вот эти бетонные душные коробки с той же шириной дороги совсем неуместна
14:17:28 16-05-2024
Да вы сильно то не беспокойтесь про ул. Матросова иль интерес какой жить негде иль что другое, если разобраться то который год население г. Барнаула по численности снижается, а нам все что то сносить строить надо - для кого ? Все квартиры покупаем-вторую, третью, пятую зачем??? Для богатства? А застройщик и рад стараться тыкать на 100 кв. многоэташки-эти трущобы улучшат картину города? Тогда уж клетки свои сносите в виде квадратной бетонной архитектуры времен застоя и нормальное человеческое жилье стройте с парковками парковыми зонами по плану города разработанному в целом, а не где воткнутся можно а потом трава не расти!!!
19:49:06 17-05-2024
Живем в своем благоустроенном доме почти 100кв.м, есть огород, баня, в центре города. Влезали в долги, чтобы подвести к дому газ, отдавали немалые деньги за приватизацию и благоустройство. И что теперь нужно уходить в 25 кв.м.? У нас вообще Законы есть какие нибудь, которые людей смогут защитить? Я считаю, если людям предложат достойную компенсацию, можно поговорить о переезде.
23:34:51 17-05-2024
Чем вам этот частный сектор мешает? Или в каком году Барнаул стал Лас-Вегасом что частный сектор мешает имиджу города? Расчёты должны быть современными на количество парковочных мест и наличие школы и дет.садика, а то построят несколько домов каждый на 2000 человек, а на остальную инфраструктуру наплевать и люди которые живут по соседству с такой новостройкой тоже начинают страдать( и от количества машин и о очереди в сад и школу)