На общественных обсуждениях документ также "забраковали", указав на множество ошибок

18 ноября 2023, 09:11, ИА Амител

Проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова / Фото: ООО "Строитель"

Администрация Барнаула отклонила проект планировки квартала в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Его разработала и вынесла на общественные обсуждения компания "Регионстрой", которая и планировала работать в микрорайоне. Однако жители частного сектора были категорически против застройки, проводили собрания и массово участвовали в слушаниях.

Среди причин, по которым проект отклонили, – слишком большой паркинг, который предложили архитекторы. Так, они расположили в квартале объект на 420 машино-мест, хотя территориальная зона не разрешает строить многоэтажные наземные, полуподземные гаражи вместимостью более 300 автомобилей.

Также чиновники указали, что проект нарушает нормативы градостроительного проектирования Алтайского края: в нем отсутствуют конкретные предложения по размещению требуемого количества машино-мест.

Не указали проектировщики и расчет числа машино-мест, исходя из предлагаемого проектом количества квартир, что также является нарушением.

Говорится в постановлении мэрии и о том, что авторы документа использовали нормативно-правовые акты, которые утратили силу, и допустили технические ошибки по тексту.

Интересно, что в итоге мэрия проект отклонила и отправила на доработку. А это означает, что после исправления всех ошибок, застройщик повторно может внести его на рассмотрение в администрацию.

Справка

Формируемый квартал располагается в границах улицы Фомина, переулка Конева, улицы Аванесова, переулка Малюкова. Территория занимает почти 15 га. На месте частного сектора запроектировали 11 высотных домов от 9 до 25 этажей с подземными паркингами, школу на 1100 мест со стадионом, многоуровневый гараж. Квартал рассчитан на 6 тыс. человек. На его освоение, по расчетам проектировщиков, уйдет 16 лет.