В Барнауле за год в два раза подорожала аренда однокомнатных квартир
В ноябре средняя арендная ставка остановилась на отметке 25 тысяч рублей — это на 10 тысяч рублей больше, чем в 2022 году
05 декабря 2023, 14:40, ИА Амител
За год аренда однокомнатных квартир в Барнауле подорожала в два раза – с 10 тысяч до 20 тысяч рублей ежемесячно. Как сообщает "Толк", об этом рассказал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Константин Каменев.
В ноябре средняя арендная ставка остановилась на отметке 25 тысяч рублей, тогда как в 2022 году в этом месяце она была на уровне 15 тысяч. Наибольший прирост отмечается на рынке однокомнатных квартир, которые являются наиболее популярными. Скромнее прибавили студии и двухкомнатные – 11,1% и 31,8% соответственно. Аренда "трешек" подросла только на 7,1% – с 28 тысяч рублей в месяц до 30 тысяч.
По словам Каменева, рост средней цены отражает дисбаланс между спросом и предложением. Так, первый вырос за год на 8%, тогда как предложение упало на 28,1%.
Генеральный директор агентства "Династия 24" Дмитрий Дворядкин подтвердил слова Каменева. Сформировался дисбаланс по ряду причин, в том числе и из-за того, что в пик ажиотажного спроса на квартиры и роста их стоимости инвесторы стали "скидывать" накопленную недвижимость.
Также спрос на квартиры в аренду увеличивает и новый тип арендаторов – рабочие, которых приглашают на барнаульские заводы.
14:48:24 05-12-2023
И стоимость жутко подорожала,и аренда. Кто может снять или купить квартиру на СРЕДНЮЮ зарплату в крае?
16:21:14 05-12-2023
Гость (14:48:24 05-12-2023) И стоимость жутко подорожала,и аренда. Кто может снять или ... Ипотека может. Просто кто поумнее, те взяли и купили квартиры. Да платят ежемесячный платеж, но в банк и за СВОЮ собственность, а кто поглупее либо потрусливее - те тупо дяде чужопу платят зачастую те же самые суммы, а иногда и выше, но приэтом никакого прогресса не получают - были бомжами и остаются. Прошел через это, сначала однушка на потоке, выплатил, расчитался, а дальше был еще более трудный шаг, свой дом. Да строюсь до сих пор, но зато 180 квадратов, 10 соток, гараж, баню планирую. А мог бы и дальше кататься опо съемным и жил бы до сих пор без кола без двора.
17:36:17 05-12-2023
Гость (16:21:14 05-12-2023) Ипотека может. Просто кто поумнее, те взяли и купили квартир... всегда считать нужно. платить за аренду и платить % банку мало чем отличается, а часто % банку больше выходят
18:28:05 05-12-2023
Гость (16:21:14 05-12-2023) Ипотека может. Просто кто поумнее, те взяли и купили квартир... Если вы уже решили, что готовы осесть конкретно здесь, то да, можно и свое жильё купить в ипотеку. Но не все определились.
08:22:20 06-12-2023
Гость (18:28:05 05-12-2023) Если вы уже решили, что готовы осесть конкретно здесь, то да... Это отговорки. Жилье всегда продать можно, если вы решили не оседать. Но зато это ВЛОЖЕНИЕ средств. А платить за аренду, это просто отдавать СВОИ деньги ЧУЖОМУ дяде бесперспективняк.
10:53:00 06-12-2023
Гость (16:21:14 05-12-2023) Ипотека может. Просто кто поумнее, те взяли и купили квартир... 180 квадратов, не многовато? убирать замучаешься... или у вас бооольшая семья, человек 10?
15:14:12 05-12-2023
во как надо своим то же по 20 уже сдавать что то отстаю
15:16:28 05-12-2023
А я лох до недавнего времени сдавал однушку в центре за 10000 + комуналка. Не коммерсант совсем. Щам на капремонт уйдет больше, чем получил от арендаторов.
16:12:30 05-12-2023
Гость (15:16:28 05-12-2023) А я лох до недавнего времени сдавал однушку в центре за 1000... А мы решили, что нам дешевле, чтобы просто однушка стояла пустой, чем заморачиваться с арендой.
16:20:31 05-12-2023
Гость (15:16:28 05-12-2023) А я лох до недавнего времени сдавал однушку в центре за 1000... Налоги то платил, за свой бешеный доход?
16:48:21 05-12-2023
налоги для слабаков