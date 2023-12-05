В Барнауле за год в два раза подорожала аренда однокомнатных квартир

В ноябре средняя арендная ставка остановилась на отметке 25 тысяч рублей — это на 10 тысяч рублей больше, чем в 2022 году

05 декабря 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За год аренда однокомнатных квартир в Барнауле подорожала в два раза – с 10 тысяч до 20 тысяч рублей ежемесячно. Как сообщает "Толк", об этом рассказал руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимость" Константин Каменев.

В ноябре средняя арендная ставка остановилась на отметке 25 тысяч рублей, тогда как в 2022 году в этом месяце она была на уровне 15 тысяч. Наибольший прирост отмечается на рынке однокомнатных квартир, которые являются наиболее популярными. Скромнее прибавили студии и двухкомнатные – 11,1% и 31,8% соответственно. Аренда "трешек" подросла только на 7,1% – с 28 тысяч рублей в месяц до 30 тысяч.

По словам Каменева, рост средней цены отражает дисбаланс между спросом и предложением. Так, первый вырос за год на 8%, тогда как предложение упало на 28,1%.

Генеральный директор агентства "Династия 24" Дмитрий Дворядкин подтвердил слова Каменева. Сформировался дисбаланс по ряду причин, в том числе и из-за того, что в пик ажиотажного спроса на квартиры и роста их стоимости инвесторы стали "скидывать" накопленную недвижимость.

Также спрос на квартиры в аренду увеличивает и новый тип арендаторов – рабочие, которых приглашают на барнаульские заводы.