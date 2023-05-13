Истребитель разбился в российском регионе на границе с Украиной

Судьба экипажа выясняется

13 мая 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: англоязычный сайт Минобороны РФ / eng.mil.ru

Истребитель Су-34 разбился в Брянской области, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По их данным, воздушное судно упало недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту людей и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, 13 мая в Брянской области также потерпел крушение вертолёт Ми-8. Воздушное судно упало в городе Клинцы. В результате катастрофы погибли два члена экипажа. По предварительной информации, среди жителей пострадавших нет.