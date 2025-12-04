Исус Христос из Казани получил условный срок за незаконную регистрацию мигрантов

В своей квартире Христос зарегистрировал больше 40 иностранцев

04 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Суд в России / Иллюстративное фото: amic.ru

В Ново-Савиновском районном суде города Казани вынесли приговор местному жителю по имени Исус Христос, назначив ему два года условно за оформление фиктивной регистрации 45 иностранных граждан. Об этом РИА Новости сообщили представители судебной инстанции.

Согласно материалам дела, 45-летний Исус Петрович Христос (именно так он указан в удостоверении личности) был признан виновным в организации фиктивной постановки на учет 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратного метра.

Согласно сведениям, предоставленным Московским райсудом, Христос полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Известно, что он является инвалидом второй группы. Ранее Московским райсудом на него уже были наложены штрафы в размере 13 тысяч и 60 тысяч рублей соответственно.