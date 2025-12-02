"Вопрос не в Долиной, а в прецеденте". Депутат Нина Останина обратилась в Верховный суд
02 декабря 2025, 20:30, ИА Амител
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что обратилась в Верховный суд из-за ситуации вокруг "схемы Долиной". По ее словам, ключевая проблема заключается не в самой певице, а в том, что подобные дела о "бабушкиных квартирах" нередко рассматриваются судами по разным стандартам, что создает опасный прецедент избирательного правосудия, пишет RTVI.
Она рассказала, что вместе с депутатом Госдумы Алексеем Корниенко направила обращения министру юстиции и в Верховный суд с просьбой предоставить разъяснения по таким делам. Останина отметила, что граждан возмутило чувство несправедливости и выборочного подхода, и подчеркнула, что решение суда не должно зависеть от того, кто участвует в процессе.
«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов – это недопустимо. Помните выражение: "Советский суд – самый справедливый"? Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», – сказала Останина.
Она подчеркнула, что суд не может принимать чью-то сторону лишь из-за того, что кто-то "возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами". По ее словам, именно поэтому они с коллегой направили обращения в Минюст и в Верховный суд.
«Поэтому вместе со своим коллегой Алексеем Корниенко мы обратились и к министру юстиции, и в Верховный суд», – добавила она.
Останина также напомнила, что у Госдумы есть свой представитель в Верховном суде – депутат Даниил Бессарабов. Она отметила, что рассчитывает поручить Верховному суду подготовить разъяснения и комментарии для нижестоящих инстанций о том, как следует рассматривать такие дела, а также представить мониторинг подобных случаев.
«И я вообще хотела, если получится, сегодня дать поручение с тем, чтобы Верховный суд дал разъяснения, комментарии судам нижестоящей инстанции по подобного рода случаям, каким образом они должны принимать решения, и представил нам мониторинг. Вот [спикер Госдумы Вячеслав] Володин говорит, что в 2024 году было 20 тысяч таких прецедентов. Мы этого не знаем», – сказала она.
Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".
20:43:13 02-12-2025
как раз в Долиной всё дело.
есть видеозапись на которой Долина выступает перед молодёжью, и рассказывает что у её водителя есть документ который позволяет нарушать ПДД. (типа - артистка очень спешит на концерт и ей можно)
Я когда увидел эту запись - вспомнил фразу из фильма
- Мальчик, водочки нам принеси....
20:58:26 02-12-2025
Останина, если судить по инициативам, женское воплощение Милонова. Как обычно, вмешивается в ситуацию, в которой ничего не понимает. Вспоминаем её высказывания: «Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — заявила депутат.
Ещё: Депутат Останина предложила сделать курс «Семьеведение» обязательным в школах
Она презентовала учебники для пятых-девятых классов. Останина сама является их автором. Выяснилось, что этот курс уже преподают в ряде регионов страны. Некоторые эксперты отнеслись к инициативе депутата настороженно.
Закон о чипировании домашних животных, стерилизации - тоже Останина.
21:03:18 02-12-2025
Вопрос в законности! Кто так попрал закон? Какой судья? Деньги получены, куда их подевала мадам Кудельман - это ее личные проблемы! Что за изнасилование здравого смысла???
21:05:47 02-12-2025
Определенно мир сошел с ума!
Коммунистка отстаивает право собственности, а ельцинисты национализацию.
13:01:57 03-12-2025
Богодур-Одиссей (21:05:47 02-12-2025) Определенно мир сошел с ума! Коммунистка отстаивает прав... Ельцинисты - это не Чубайс с Путиным?
p.s. Эта коммунистка за здравый смысл
22:06:17 02-12-2025
Правильно судить мошенников , и взыскивать причиненный их действиями ущерб в рамках уголовного дела в отношении мошенников.Потерпевший от мошенников передает им не квартиру, а деньги. Другое дело, что потерпевшая значимая фигура или родственница значимой фигуры, и деньги эта фигура ждать, пока полиция найдет мошенников, докажет их вину, пока суд признает их виновными и взыщет причиненный вред, пока судебные приставы найдут имущество, с которого реально можно взыскать причиненный ущерб(если найдут) и т.д. не хочет. Значительно проще пользуясь своей"фигуристостью" забрать проданную квартиру и оставить покупателей без жилья и денег. А суды создают прецеденты , нарушая действующее законодательство Продажа квартиры добросовестному приобретателю - это самостоятельное юридическое действие. Покупателя не должно интересовать как продавец собирается тратить полученные от сделки купли-продажи деньги. И вообще, если человек такой внушаемый, что передает деньги возможно не просто отечественным мошенникам, а через них финансирует, не осознавая это СВО , то этого человека надо ограничивать в дееспособности и поручать опекуну. И пускай опека потом разбирается совершается сделка в интересах опекаемого или мошенники хотят завладеть его деньгами, и отвечает гос бюджетом за свои решения.
23:02:04 02-12-2025
А ведь все решается просто- у нотариуса заверяйте сделку и все дела
10:47:35 03-12-2025
гость (23:02:04 02-12-2025) А ведь все решается просто- у нотариуса заверяйте сделку и ... Бред. Куча примеров отжатых таким образом квартир, которые были заверены у нотариуса, это вообще никак не помогло
00:03:16 03-12-2025
Судебные решения должны быть одинаковыми для всех, независимо от .. Простой вопрос- почему исход суда зависит от стоимости адвоката, у них разные законы и статьи?
10:07:52 03-12-2025
Тёмная история,которая компрометирует закон.Имеет очень негативные последствия для уверенности человека в защите его права.Как то сквозь пальцы у нас смотрят на подобные явления.Чтобы раскрутить всю эту мошенническую схему ,по моему ,надо применить полиграф ко всем участникам сторон.Будет хотя бы мало мальски понятно ,кто в ней задействован.
10:34:08 03-12-2025
В другой новости было сказано, что покупатель перевела деньги не Долиной а на счета мошенников, которые сейчас привлекаются. Вопрос, почему деньги должна отдавать Долина
11:41:42 03-12-2025
Nemo (10:34:08 03-12-2025) В другой новости было сказано, что покупатель перевела деньг... пруф, пожалуйста..