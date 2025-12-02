"Вопрос не в Долиной, а в прецеденте". Депутат Нина Останина обратилась в Верховный суд

Судебные решения должны быть одинаковыми для всех, независимо от того, кем являются пострадавшие

02 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина заявила, что обратилась в Верховный суд из-за ситуации вокруг "схемы Долиной". По ее словам, ключевая проблема заключается не в самой певице, а в том, что подобные дела о "бабушкиных квартирах" нередко рассматриваются судами по разным стандартам, что создает опасный прецедент избирательного правосудия, пишет RTVI.

Она рассказала, что вместе с депутатом Госдумы Алексеем Корниенко направила обращения министру юстиции и в Верховный суд с просьбой предоставить разъяснения по таким делам. Останина отметила, что граждан возмутило чувство несправедливости и выборочного подхода, и подчеркнула, что решение суда не должно зависеть от того, кто участвует в процессе.

«Вопрос не в Долиной, а в прецеденте. <…> Людей просто возмутила несправедливость и вот это избирательное, так сказать, отношение судов – это недопустимо. Помните выражение: "Советский суд – самый справедливый"? Очень хотелось бы, чтобы судебные решения были одинаковыми для всех, независимо от того, поют ли они на вечеринках, обслуживают ли власть, или это люди, которые являются молодыми семьями», – сказала Останина.

Она подчеркнула, что суд не может принимать чью-то сторону лишь из-за того, что кто-то "возомнил себя элиткой и вправе пренебрегать законами". По ее словам, именно поэтому они с коллегой направили обращения в Минюст и в Верховный суд.

«Поэтому вместе со своим коллегой Алексеем Корниенко мы обратились и к министру юстиции, и в Верховный суд», – добавила она.

Останина также напомнила, что у Госдумы есть свой представитель в Верховном суде – депутат Даниил Бессарабов. Она отметила, что рассчитывает поручить Верховному суду подготовить разъяснения и комментарии для нижестоящих инстанций о том, как следует рассматривать такие дела, а также представить мониторинг подобных случаев.

«И я вообще хотела, если получится, сегодня дать поручение с тем, чтобы Верховный суд дал разъяснения, комментарии судам нижестоящей инстанции по подобного рода случаям, каким образом они должны принимать решения, и представил нам мониторинг. Вот [спикер Госдумы Вячеслав] Володин говорит, что в 2024 году было 20 тысяч таких прецедентов. Мы этого не знаем», – сказала она.

Ранее сообщалось, что в России десятки покупателей теряют квартиры из-за мошенничеств, в которые вовлечены пожилые продавцы. В Сети и в правоохранительных органах уже говорят о новой волне афер – авторами схем становятся пожилые женщины, которых в народе прозвали "бабки-скамерши".