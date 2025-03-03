Бренды – назад. Какие западные компании могут в ближайшее время вернуться в Россию

Эксперты уверены, что гиганты мирового бизнеса вернутся к нам, но им поставят условия

03 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Магазин одежды / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Наметившееся потепление отношений между РФ и США, изменение риторики некоторых стран в отношении Москвы и другие признаки трансформации мирового порядка стали поводом для разговоров не только об урегулировании украинского конфликта, но и возвращении многих крупных западных компаний в Россию. Тех, что громко (и не очень) хлопнули дверью после начала СВО, показав, кстати, насколько тамошний бизнес зависит от прихотей политиков.

Увидим ли мы в торговых сетях знакомые и ушедшие было от нас зарубежные бренды, какие трудности у них могут при этом возникнуть и в какие сроки такое возвращение может произойти – в этом попытался разобраться amic.ru.

Обратный заход через комиссию

Первый вице-премьер Денис Мантуров уже предупредил желающих вернуться на российский рынок, что радости со слезами на глазах руководство страны не испытывает.

"Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности. И с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решение", – заявил он.

Российские чиновники уже дают понять компаниям, что новый заход простым для них не будет, на рынке они смогут работать только после получения разрешения правительственной комиссии по иностранным инвестициям, пишут " Ведомости " со ссылкой на неназванного представителя Минфина.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил журналистам, что юридических обращений от зарубежных компаний в правительство пока не поступало.

"Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость", – приводит высказывание министра РИА Новости .

Промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов уверен, что возвращение иностранных компаний принесет пользу отечественной экономике.

"России все-таки нужны иностранные инвестиции, но не в ущерб собственным интересам, конечно. Каждая заявка на возвращение должна быть рассмотрена на федеральном уровне с учетом мнений всех заинтересованных сторон. Можно подумать о введении взноса на повторный приход в Россию, поставить ряд условий – скажем, контроль над технологиями, используемыми на российских предприятиях, устранение диспропорции в зарплатах иностранных и российских сотрудников и другие шаги", – поделился он своими соображениями с amic.ru.

Взаимная разморозка

С большой долей вероятности вернутся компании, у которых была довольно значительная прибыль от бизнеса в России – такого мнения придерживается экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Это компании, получавшие здесь высокие проценты от консолидированной прибыли – Coca-Cola, McDonald’s и другие. Процесс может пойти после разморозки американцами наших резервов и отменой санкций в отношении Мосбиржи. В ответ наша сторона разморозит их инвестиции", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Кстати, один из пионеров крупного западного бизнеса в России, компания McDonald’s, в декабре 2024 года подала в Роспатент 50 заявок на регистрацию товарных знаков. Это может означать, что компания надеется в обозримом будущем приступить к их использованию.

Леонид Хазанов считает, что вновь прикоснуться к русским березкам желают, прежде всего, компании автомобильной и машиностроительной отраслей:

"Хотя следует понимать, что они фактически отдали свои ниши на нашем рынке конкурентам из России и Китая, лишив себя приличных доходов. Примерно та же ситуация с крупными предприятиями других направлений – от быстрого питания до нефтесервиса. Причем зачастую европейские, американские, южнокорейские и японские компании уходили из России, даже если их правительства не принуждали к этому и не вводили санкции в отношении российских партнеров".

Экономист, главный редактор InVoice Media Денис Миролюбов не сомневается, что сначала придут крупные американские компании – это логично на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона.

"Coca-Cola пока видится первым кандидатом на возвращение. Ее и население любит, и импортозамещения здесь, откровенно говоря, не вышло. Российские аналоги солидно уступают настоящей коле. Второй кит – McDonald's. Казалось бы, "Вкусно – и точка" уже стала привычной и про "Мак" все забыли, но компания может вернуться, так как у нее есть право обратного выкупа в течение 15 лет. Скорее всего, вернется Apple и многие бренды одежды. По слухам, некоторые уже начали активную работу на этом фронте – ждать возвращение Zara, Bershka и Pull&Bear вполне себе стоит", – рассказал он amic.ru.

Уходя – не уходи

Стоит пояснить, что некоторые компании при уходе из РФ подстелили себе правовую соломку – в соглашениях о купле-продажи активов обговорили возможность их обратного выкупа. Среди них – автогиганты Mercedes-Benz (у концерна есть возможность обратно выкупить завод в подмосковном Солнечногорске в течение шести лет), BMW (компания сохранила представительство в РФ, занимающееся гарантийным обслуживанием и продажей запчастей), Renault и некоторые другие.

Впрочем, ситуация с Renault не столь однозначна. Хотя исполнительный директор компании Лука де Мео заявил изданию Financial Times, что у концерна есть возможность выкупить российский бизнес (заодно посетовав, что при уходе в 2002 году было потеряно 2,2 млрд евро), реакция мэра Москвы Собянина была довольно жесткой: "Ну он, может, и не исключает, но вряд ли ему что-то тут светит".

Брендам, у которых доходность российского бизнеса была не столь высока и не предусмотревшим для себя в свое время путей возвращения, будет непросто, отмечает Александр Разуваев:

"Российский рынок в значительной степени уже поделен. Кроме того, как можно догадываться, наша сторона собирается выставить, условно говоря, политические условия – в частности, работу в новых регионах, на что пойдут не все. Но есть большая вероятность, что к концу года все нормализуется. Причем вернутся не только американцы, но, скажем, корейцы – тот же Samsung".

Действительно, в Сети активно муссируется возвращение компаний Южной Кореи на отечественный рынок, соглашается Денис Миролюбов:

"Республика уже приняла решение с 28 февраля снять санкционные ограничения на поставки медицинского оборудования в Россию. Следовательно, стоит ждать возвращения Samsung, Hyundai и других крупных южнокорейских компаний. А за ними потихоньку подтянутся и другие. Это неизбежно, ибо ни один нормальный бизнес не хочет терять даже 5–10% прибыли".

Кстати, остановленный в марте 2022 года завод корейской компании Samsung в Боровском районе Калужской области в январе 2024-го был арендован российским дистрибьютором электроники VVP Group, а в июне 2024-го возобновил работу и начал выпускать технику сторонних брендов для сети "М. Видео-Эльдорадо". При этом владельцем предприятия остается южнокорейская фирма. Выходящее в Сеуле издание Yonhap News утверждало, что компания намерена сохранить калужский завод и возобновить работу в России.

Схема "баш на баш"

Конечно, во многих сферах был запущен процесс импортозамещения, напоминает Леонид Хазанов:

"Все-таки свою роль сыграла как господдержка, так и понимание многих руководителей предприятий, что не стоит уповать на импорт многих изделий, а следует налаживать их выпуск самим. Процесс развивается неплохо, подтверждением этому служит отсутствие серьезных аварий в промышленности и энергетике, имеющих зарубежные станки и агрегаты: все работает, ничего не простаивает, катастроф не происходит".

Конечно, столь быстрое налаживание экономических связей с западными странами может вызвать неприятие части "турбопатриотов", указывающих, что в период проведения СВО Россия фактически противостоит коллективному Западу, замечает Александр Разуваев:

"Но в этом случае нужно просто смотреть в глаза реальности и помнить историю. Напомню, что главным союзником гитлеровской Германии была Италия. Но при этом Волжский автозавод, АвтоВАЗ, в советский период строился при активном участии итальянцев, их компании "ФИАТ". Поэтому в этом, на мой взгляд, нет ничего предосудительного".

Немаловажно, что возвращение брендов приведет к снижению цен на импортные товары, указывает Денис Миролюбов:

"Мешать компаниям не надо – Россия ничего не потеряет, а может только приобрести. Заместить продукцию, скажем, в авиационной промышленности мы пока не можем. Делать самые современные чипы – тоже. Поэтому должна состояться схема "баш на баш": вы нам это, а мы – это. Самостоятельно ни Россия, ни какая-либо другая страна сегодня не способна производить абсолютно все".

Тонкости с платежами

Пока трудно сказать, какие особые условия выдвинет российское правительство для "возвращенцев", рассуждает Денис Миролюбов:

"Известно только, что для российских компаний при возвращении иностранных будут предоставлены некие преференции. Это логично, ведь отечественный бизнес внес серьезные инвестиции, чтобы занять пустые ниши. И эти инвестиции должны окупиться, да и вряд ли правительство допустит ситуацию, при которой вернувшиеся компании начнут выдавливать российские".

По мнению эксперта, вернувшимся розничным сетям прикажут обязательно присутствовать в новых регионах, а многие компании будут проверять на предмет помощи ВСУ и заставят отчислять часть прибыли в специальный фонд. Собеседник предположил, что одним из условий может стать снятие режима защиты авторских прав с вернувшихся брендов.

Не исключено также возвращение в Россию платежных систем Visa и Mastercard, о чем несколько дней назад заявлял глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, эти сервисы снова предложат в России свои услуги, однако граждане нашей страны уже привыкли к новым системам платежей.

"Национальная система платежных карт показала технологичность и эффективность", – подчеркнул депутат.

Сами Visa и MasterCard дали понять, что не против возвращения, однако российское законодательство предусматривает проведение всех транзакций в России через Национальную систему платежных карт (НСПК), замечает Денис Миролюбов: