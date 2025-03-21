Иван Панов вновь стал лидером алтайских профсоюзов

Он подвел итоги работы минувших пяти лет и рассказал, какие проблемы предстоит решать в дальнейшем

21 марта 2025, 13:45, ИА Амител

Иван Панов на конференции / Фото: Олег Богданов

В профсоюзном санатории "Сосновый бор" в селе Зудилово 20 марта состоялась ​XXVII отчетно-выборная конференция Алтайского краевого профобъединения. На мероприятии подвели итоги прошедшей пятилетки и избрали руководящие органы – в частности, председателем крайсовпрофа переизбрали Ивана Панова, сообщили amic.ru в организации.

Выступая с отчетным докладом, Панов отметил, что за последние пять лет в пандемию и специальную военную операцию профсоюзное движение продемонстрировало свою истинную силу и значимость.

​"Мы смогли не только сохранить, но и приумножить наши достижения. Особенно показательны цифры роста заработной платы: номинальная зарплата увеличилась почти на 19%, а реальная – более чем на 9%. Впервые за постсоветскую историю отмечен рост численности членов профсоюзов", – сказал он.

Иван Панов на конференции / Фото: Олег Богданов

По словам Панова, за пять лет к профсоюзам обратилось около 93 тысяч человек – и ни одно обращение не оставили без внимания. А общая экономическая эффективность работы составила более 852 млн рублей. Специалисты провели около двух тысяч проверок и выявили свыше трех тысяч нарушений трудового законодательства, большинство из которых уже устранили.

​В Алтайском крае также продолжает развиваться система социального партнерства: действуют два региональных и 69 территориальных трехсторонних соглашений. Кроме того, почти две тысячи организаций, где действуют профсоюзы, защищены коллективными договорами.

​Значительных успехов, по словам Панова, также удалось добиться в организации оздоровительного отдыха для членов профсоюзов. Санатории "Сосновый бор" и "Барнаульский" приняли более 2200 человек со скидкой 20%, что позволило семьям сэкономить свыше 19 млн рублей. При этом количество участников программы льготного отдыха увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим периодом.

Кроме того, профсоюзы края с первых дней СВО активно участвуют в сборе и отправке помощи военным и жителям прифронтовых районов.

​Тем не менее Панов заметил, что, несмотря на достигнутые успехи, предстоит решить множество задач: это высокая инфляция, дефицит кадров, необходимость повышения производительности труда, проблема межрегиональной дифференциации зарплаты.

Делегации на конференции / Фото: предоставлено amic.ru

​В ходе конференции к делегатам и руководству краевого профобъединения обратился губернатор Виктор Томенко.

"Мы видим серьезный рост членов профсоюза на наших предприятиях. И то, что люди приходят на работу и вступают в ряды своих первичных профсоюзных организаций, говорит о том, что есть доверие, есть понимание эффективности, надежности, работоспособности такого института, и это очень хорошо. ​Со своей стороны, как губернатор Алтайского края, на это же я и настраиваю органы власти, все правительство. Мы продолжим политику совместной работы, настоящего социального партнерства, в рамках которого только и возможно по-настоящему решать сложные вопросы, которые стоят в системе социально-трудовых отношений", – заявил Виктор Томенко.

​По итогам голосования председателем крайсовпрофа переизбрали Ивана Панова, а также сформировали новый состав совета профобъединения, президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

Конференция / Фото: Павел Селиверстов