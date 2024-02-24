Представители краевого объединения профсоюзов провели в Луганской Народной Республике два дня и встретились со своими коллегами, студентами и военными

24 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Иван Панов (справа) / Фото: amic.ru

Председатель краевого объединения профсоюзов Иван Панов посетил Луганск и Славяносербский район ЛНР. Он встретился с местной федерацией профсоюзов, со студентами Луганского педагогического вуза и с бойцами СВО. Но главное, Панов своими глазами увидел, как живет ЛНР и ее столица. Подробнее о своей поездке, о ситуации в Луганске и помощи Славяносербскому району Панов рассказал amic.ru.

Как живет Луганск и Славяносербский район

Иван Панов вместе с делегацией Алтайского края провел два дня в Луганской Народной Республике, и за это короткое время он успел посмотреть Луганск и Славяносербский район.

Сейчас Луганск живет относительно мирно, отметил он. Здесь нет взрывов и даже где-то вдали их не слышно, рассказал Иван Панов. Однако все равно чувствуется, что совсем рядом идут боевые действия. Ведь в городе все еще много солдат, военной техники, а на границе с ЛНР надо пройти жесткий контроль. В городе все еще действует комендантский час с 9 вечера до 5 утра. Да и из-за большого количества военной техники дороги все еще "убитые", сказал он.

Однако город все равно живет, люди ездят на работу, строятся новые дома, отметил он. Луганску помогает Москва, сказал Панов.

"Мы ехали по центральной улице Луганска, и там все перерыто. Выстраивают коммуникации, рабочие трубы тянут. Строится много домов, и для города это необычно. За время с развала СССР не было построено ни одного жилого дома. Все здания – советский жилой фонд. На некоторых, например, табличка "Телеграф" еще висит, и тут же вывеска ресторана светится. В городе много советских машин и тут же новые автобусы, которые дала Москва", – рассказал он.

Одной из главных проблем, которые Панов успел заметить в ЛНР, является нехватка кадров. Работы в городе много, однако кандидатов не хватает, потому что часть людей ушла на фронт, а часть уехала подальше от боевых действий. Но сейчас сюда приезжают россияне, которые занимают какие-то рабочие места, сказал Панов.

Представители алтайских профсоюзов на фоне ЛГПУ/ Фото: предоставлено Иваном Пановым

Славяносербский район ЛНР сейчас тоже активно восстанавливают. Большое участие в восстановлении принимают строители уже из Алтайского края, рассказал Панов.

"Очень много сделано Алтайским краем в части восстановления – это социальные объекты, школы, детские сады, в том числе и частные домовладения. Мы когда заехали в район, глава говорит: "Увидите красные крыши – это Алтайский край восстанавливал". А там едешь, и через каждые два-три дома крыши красные. На начальном этапе восстанавливали крыши, окна и двери, внутреннюю отделку дома никто, конечно, не делал. Сейчас в районе обновляют детские сады, школы, дороги – объем достаточно большой. Энергетику там восстанавливают тоже наши компании. Также едут специалисты из социального фонда – кураторство, помощь оказывают", – сказал он.

Побывала делегация Алтайского края и в школе, которую капитально отреставрировали почти с нуля.

"Там все напоминает о войне. Мы привыкли, что на стенах герои сказок, мультфильмов. А тут вместе с ними висит, например, плакат о видах мин, вооружения, о том, как себя вести в той или иной ситуации, что делать, если вы нашли мину, наступили на нее и так далее. Ну и на уроках ОБЖ детям еженедельно рассказывают о том, как себя вести в той или иной ситуации", – отметил Иван Евгеньевич.

По словам Панова, в Славяносербском районе с большой благодарностью относятся к Алтайскому краю и в целом к России. И все в один голос говорят, что если бы не Россия, то ни Луганска, ни Донецка уже не было бы на свете, отметил глава алтайского объединения профсоюзов.

Представители алтайских профсоюзов на встрече в Славяносербском районе/ Фото: предоставлено Алтайским объединением профсоюзов

"Спрашивают самые элементарные вещи"

В ходе визита делегация посетила музей "Молодой Гвардии", потом руководство объединения краевых профсоюзов встретилось со студентами и ректоратом Луганского государственного педагогического университета. Юноши и девушки были из профсоюзного актива и спрашивали в основном о работе профсоюзов в Алтайском крае, рассказал Панов.

Важной была и встреча с Федерацией профсоюзов ЛНР. Иван Панов рассказал, что у алтайского объединения профсоюзов заключено соглашение с профсоюзами ЛНР. Это произошло, когда Алтайский край взял шефство над Славяносербским районом и начал ему помогать.

"Мы оказывали им методическую помощь в части российского законодательства, потому что наши законы отличаются от украинских, в том числе и в сфере профсоюзного законодательства. Например, у них не было закона о профсоюзах, и они рассматривались как общественные объединения. Мы теперь помогаем привести все в соответствие с новыми законами. Они слушают, также они участвовали в наших мероприятиях онлайн, приезжали к нам на юбилейные мероприятия в конце прошлого года. Ну и вот в этом году мы решили, как говорится, съездить туда с дипломатической и гуманитарной миссией", – отметил Панов.

С коллегами из Луганской федерации профсоюзов представители из Алтайского края обсудили вопросы организации федерации и темы социального партнерства, отметил Панов. Алтайский край делился своим опытом, который должен помочь в становлении луганской организации профсоюзов. К сибирским гостям было много вопросов, связанных с управлением имуществом профсоюзов и с заключением различных соглашений, отметил Панов. Обсуждались также проблемы зарплат работников (по словам Панова, они там такие же или чуть ниже, чем в Алтайском крае) и охраны труда.

"Они спрашивают самые элементарные вещи. Например, регламент работы органов и так далее. Мы с момента заключения соглашения с сентября 2022 года очень много сбросили памяток. Брошюры у нас были. Мы выигрывали в 2021 году грант президента, и в рамках этого гранта мы сделали очень много брошюр: как уволиться по закону, как заключить трудовой договор и так далее. Мы вот эти брошюрки, какие-то листовки передаем", – пояснил Панов.

Несколько вопросов касались летнего отдыха детей. Правительство Алтайского края уже отправляло детей из Славяносербского района на Черное море, и летом дети из ЛНР смогут приехать на отдых в Алтайский край – в санатории под Барнаулом. Но сейчас этот вопрос еще не решен, так как "путь неблизкий и недешевый", подчеркнул Панов.

Руководство Луганского объединения профсоюзов рассказало коллегам и о том, что их здание пострадало от обстрелов. Алтайская делегация пообещала помочь им заменить два окна, рассказал Панов.

Кроме того, из Алтайского края Панов вместе с командой региона привез для Федерации профсоюзов технику – ноутбук, принтер, источники бесперебойного питания и другую офисную технику.

Иван Панов в Славяносербском районе ЛНР/ Фото: предоставлено Алтайским объединением профсоюзов

"Нужны не носки и трусы"

Встретилась делегация Алтайского края и с солдатами из Алтайского края и Республики Алтай в одной из воинских частей Славяносербского района. Там же они пообщались с бойцами 35-й алейской бригады, которые участвовали во взятии Авдеевки.

Бойцы рассказали Панову, что в первую очередь им не хватает дронов, 3D-принтеров, комплектующих, а вот продуктов и одежды у солдат много и нужды в них нет.

"Нужны не носки и трусы, этого уже в достатке. Мы по расположению части походили, в баню зашли, и нам показали, что в предбаннике стоит таз с новыми и чистыми носками, их никто не стирает. То есть ты пришел в баню, снял носки, скинул их в печку, вышел из бани, надел новые носки. Поэтому с одеждой, провизией нет вопросов. Командир нам сказал, что если человек хочет помочь и что-то купить для солдат, то на минимальные 500 рублей лучше купить для них кулек гвоздей или саморезов", – сказал Панов.

Представители алтайских профсоюзов на встрече с бойцами в ЛНР/ Фото: предоставлено Алтайским объединением профсоюзов

Алтайское объединение профсоюзов и само старается помогать армии. Так, за прошлый год организации собрали на помощь бойцам СВО около 10 млн рублей.

"Мы в прошлом году собирали перед Первомаем деньги, собрали около миллиона, на эту сумму купили два антидроновых ружья, только два. У нас федерация объявила всероссийскую акцию "Профсоюзы за своих". Мы собираем деньги, сотрудники могут перечислить свой однодневный заработок солдатам. Деньги пойдут на покупку специального оборудования. Сейчас согласуется, какое оборудование нужно. Пока только начали сбор. Когда общероссийская акция закончится, будем объявлять очередной сбор. Думаю, к 1 мая его приурочим и будем собирать на 3D-принтеры и комплектующие к ним по заявке от военных", – сказал Панов.

Однако военные рады любой помощи, отметил он. И поэтому гражданский долг русских людей – по возможности помогать фронту, считает руководитель краевого объединения профсоюзов.