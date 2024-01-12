Ивлеева не признала вину по делу об организации "голой" вечеринки
Ранее ее оштрафовали на 100 тысяч рублей
12 января 2024, 07:34, ИА Амител
Анастасия Ивлеева не признала вину в организации "голой" вечеринки в московском клубе "Мутабор", сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Лефортовского суда.
Адвокат указал, что Ивлеевой "не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде". Также, по мнению защиты, ответственность за организацию и проведение вечеринки должна нести заключившая с Ивлеевой договор компания.
Кроме этого, телеведущая заявила, что информация о дресс-коде была указана в отправленном гостям текстовом сообщении. В нем была ссылка на фото людей в образах, которые предлагались как образец одежды, но это не было призывом. По ее словам, мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных журналом Playboy в 2022 году.
Основной задачей блогера, согласно постановлению, было привлечение спонсорских интеграций компаний МТС и "Золотое яблоко".
Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. Некоторые из знаменитостей вскоре столкнулись с неприятными последствиями.
В конце декабря Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за проведение этой вечеринки, а накануне приостановил работу клуба "Мутабор".
07:44:15 12-01-2024
виновна. Неубедительные оправдания. сама полуголяка была с брюликом на жопе. А пацаны в окопах, жизни свои отжают, точно не за вот это животное быдло! Лишить права ведения бизнеса, изъять все имущества в пользу СВО и ветеранов
09:34:38 12-01-2024
Гость (07:44:15 12-01-2024) виновна. Неубедительные оправдания. сама полуголяка была с б... Так это... Там вроде один из топов МТС засветился, как пишет интернетик. Да и организовывала вечеринку вроде как не эта мадам, а "Организацией мероприятия занималось ООО «Департамент маркетинг» - управляющая компания крупнейшего ивент-агентства DEPARTÁMENT. Как говорится в портфолио - это самое награждаемое event-агентство России, входит в TOP-20 лучших агентств России по версии АКАР и в TOP-50 агентств мира по версии журнала Special Events." Какой нежданчик. Ведь правда же, все госструктуры уже разорвали контракты с МТС, и у них сидит налоговая проверка? Да и к агентству вопросы у суда есть?.. А то как-то странно получается)
17:07:43 12-01-2024
Гость (09:34:38 12-01-2024) Так это... Там вроде один из топов МТС засветился, как пишет... Агентство выполняет заказ. В данном случае - организация мероприятия, исходя из пожеланий заказчика (если здесь действительно были отношения "заказчик-исполнитель"). И если Ивлеева заказчик, то она и давала "добро" на все действия агенства. И еще по поводу "оскорбляющего вида" присутствующих: она там находилась с закрытыми глазами? А у самой каменья не висели на полуголой за4нице?
07:44:49 12-01-2024
А по какой статье её режим обвиняет ?
08:18:18 12-01-2024
Гость (07:44:49 12-01-2024) А по какой статье её режим обвиняет ?... Может статья 29 закона о защите прав потребителей. Адвокат то в курсе. Но не сообщает
08:23:11 12-01-2024
отвратительная, противно смотреть и слушать эту не знаю как её назвать
08:24:51 12-01-2024
Еще ст. 198 и ст. 199 УК РФ, но это не из-за вечеринки, а из-за бриллианта. А моральный ущерб суд отпнул
22:37:02 12-01-2024
Крученая Ивлюша, она еще всем вам завистникам по соплям надает.
09:45:18 12-01-2024
никак не пойму, чё до неё доколупались? других забот в стране нет?
11:45:13 12-01-2024
Гость (09:45:18 12-01-2024) никак не пойму, чё до неё доколупались? других забот в стран... есть, но нужно внимание от них отвлечь, хотя бы до выборов
09:48:36 12-01-2024
Получается все кто в новогоднюю ночь напился пускал салюты под радостное улюлюканьем должны понести наказание. Пока пацаны там в окопах мы икру с оливьешкой кушаем, а вместо покупки дронов феирверки накупили
09:54:31 12-01-2024
других забот в стране нет? --- так это связано с другими. С бриллиантами, со спецоперацией
10:02:10 12-01-2024
зато как плакала, извинялась, сопли рукавом вытирала , так театрально и показушно. а вот теперь -нет ,говорит ,не виноватая я...
13:05:49 12-01-2024
афца. Нада ее дуплить.
15:35:34 12-01-2024
Неприятная особа, уберите её с экранов наших телевизоров
15:46:14 12-01-2024
гость (15:35:34 12-01-2024) Неприятная особа, уберите её с экранов наших телевизоров... так не смотрите 200 каналов. выберите себе то, что вам нравится
22:32:59 12-01-2024
Гость (15:46:14 12-01-2024) так не смотрите 200 каналов. выберите себе то, что вам нрави... Так сиди себе на диване и не читай комменты, если они тебе не не нравятся...
19:33:56 12-01-2024
И золотое яблоко оказывается при делах...
16:06:34 13-01-2024
пропаганда проституции и сутенерство - вот их ответственность, если кто не понял