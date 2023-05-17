Анастасию Ивлееву проверяет налоговая

Её подозревают в неуплате налогов

17 мая 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: соцсети Насти Ивлеевой

Федеральная налоговая служба начала проверку в отношении блогерши и актрисы Насти Ивлеевой. Об этом пишет "РГ" со ссылкой на телеграм-канал "Финансовый караульный".

Отмечается, что девушку подозревают в неуплате налогов. Письма от ФНС с требованием предоставить информацию о её рекламных интеграциях получили представители более 20 рекламных агентств.

В 2021 году Ивлеева попала в список Forbes как самый богатый блогер страны, заработав свыше 200 млн рублей.

Ранее в мае глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подтвердила блокировку счетов блогеров за неуплату налогов. Также предположила, что, возможно, произойдёт ещё не один подобный "громкий" инцидент.

Напомним, что весной в России прогремел ряд громких уголовных дел в отношении блогеров. Причиной стала неуплата налогов за счёт искусственного дробления бизнеса. В частности, под дело попала Валерия Чекалина и её муж Артём, Александра Митрошина и Елена Блиновская.