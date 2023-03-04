Из Барнаула отправили новую партию гуманитарного груза в зону СВО

На следующей неделе туда отправится ещё одна фура

04 марта 2023, 18:35, ИА Амител























Фото: комитет СВО в Алтайском крае

4 марта в Барнауле организовали отправку гуманитарного груза в зону проведения спецоперации для подразделений ЛНР и ДНР. Об этом amic.ru сообщила руководитель комитета семей воинов отечества в Алтайском крае Татьяна Коробова.

По её словам, в груз вошли генераторы, бензопилы, шуроповёрты, болгарки, наушники, прицелы, глушители, рации, тепловизоры, тёплая одежда, буржуйки, самодельные маскировочные сети, носилки и многое другое. Кроме того, бойцам везут продукты питания, различные подарки и письма от детей.

"Фура 40 куб. м – 13 тонн. Сейчас идёт одна, на следующей неделе поедет ещё одна. Жители края всё это собрали. На проспекте Калинина, 7, объявлен центр сбора помощи и все районы привозят ежедневно огромное количество всякого добра. Всё формируем по акту. Этот груз собрали за три недели. Всего отправили в зону СВО уже 430 тонн", – сказала Татьяна Коробова.

В конце февраля бойцам СВО также передавали печи для окопов. Татьяна Коробова тогда рассказала, что еженедельно из региона отправляется четыре-пять КамАЗов гумпомощи.