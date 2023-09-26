Молодежный театр Алтая со скандалом лишился главного режиссера
Питерский постановщик Алексей Серов пришел работать в театр в мае 2021 года
26 сентября 2023, 16:22, ИА Амител
В Молодежном театре Алтайского края уволили главного режиссера Алексея Серова сразу после завершения Всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина. Об этом amic.ru сообщили источники в театре. Однако официально об уходе постановщика со своего поста в учреждении пока не сообщают.
Почему из МТА ушел Алексей Серов?
По неподтвержденным данным, Серова уволили из-за конфликта с руководством учреждения. По одной из версий, руководству МТА не понравилась организация Пятого Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, завершившегося в Барнауле 24 сентября. Источники amic.ru сообщают, что в холле культурного учреждения уже сняли портрет Алексея Серова.
Получить официальный комментарий о ситуации с главрежем у директора МТА Ирины Лысковец на момент публикации не удалось. В театре сообщили, что Серова закончился контракт, который с ним не стали продлевать.
Что известно об Алексее Серове?
Окончил музыкальную школу и Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского по классу фортепиано, Ленинградскую консерваторию (отделение оперной режиссуры), затем – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, получил диплом по специальности "режиссер драмы". Руководил Новосибирским театром "Красный факел", Театром юного зрителя и Молодежным театром в Волгограде, Хабаровским краевым музыкальным театром. В 2012 году в Волгограде основал и стал художественным руководителем Первого драматического театра.
В 2019 году режиссер поставил в МТА трагикомедию "Наш городок" по пьесе Торнтона Уайлдера. Постановщик из Санкт-Петербурга пришел в МТА в мае 2021 года.
"Возглавить Молодежный театр Алтая – замечательный вызов. Приглашение стать главным режиссером, конечно, лестно, очень важно для меня. Я прошел хорошую школу, когда возглавлял пять театральных коллективов. Есть много идей, которые можно реализовать только в своем театре, со своими артистами. Но все намеченные до меня планы будут выполнены", – говорил о своем приходе в МТА Серов.
16:29:09 26-09-2023
Очень хочется, чтобы в театр пришёл сильный главный режиссёр!
16:43:04 26-09-2023
Надежда (16:29:09 26-09-2023) Очень хочется, чтобы в театр пришёл сильный главный режисс... Что вы имеете в виду, говоря "сильный"? Физически крепкий? Этого будет достаточно для работы главрежем?
09:30:13 27-09-2023
Гость (16:43:04 26-09-2023) Что вы имеете в виду, говоря "сильный"? Физически крепкий? Э... Глупость не несите.
18:34:57 26-09-2023
Главное что бы сексуальный был
20:36:19 26-09-2023
Театру стоит поработать над имиджем и стать, всё-таки, молодежным театром. Бабулечки-капельдинеры, бутерброды с салями,вываленные горкой в буфете. Нет и намека на молодежь среди зрителей. Руководство не знает своей целевой аудитории, театральный менеджмент хромает, у театра нет понимания дальнейшего развития, хотя, государство активно финансирует кукольные и молодежные театры.
22:20:30 26-09-2023
Виктория (20:36:19 26-09-2023) Театру стоит поработать над имиджем и стать, всё-таки, молод... Молодежный театр - это который раньше был ТЮЗ(Театр юного зрителя)? Когда он был ТЮЗом, над имиджем не работал, а над спектаклями. Или теперь имдж всё - на спектакли начхать?
09:21:55 27-09-2023
Гость (22:20:30 26-09-2023) Молодежный театр - это который раньше был ТЮЗ(Театр юного зр... Так они и не работали особо над спектаклями, особенно эта дыра стала заметна после ухода Воробьëва, на изнасилованную классику уж совсем идти не хотелось. Говорю как молодëжь.
00:02:59 27-09-2023
Виктория (20:36:19 26-09-2023) Театру стоит поработать над имиджем и стать, всё-таки, молод... Вот как раз все то, про что говорите, в том числе бабулечкин репертуар, при этом реже расцвело и запахло. А в буфете для молодежи хорошо кальян бы зашёл, да ;) ?
09:29:44 27-09-2023
Гость (00:02:59 27-09-2023) Вот как раз все то, про что говорите, в том числе бабулечкин... Воробьëва надо было делать главрежем. Актëром он был таким себе, и не из-за плохого актëрского мастерства. Но его спектакли действительно были одними из молодëжных и режиссëрски интересными, необычными, именно они аншлаги и собирали. Сейчас в мта одна осквернëнная классика. В том году после ухода Андрея это стало особо заметно, после фестиваля пока норм (потому что на сцене были другие театры, лол), но с позиций они сходить пока не собираются – вон, ещё одну пьесу Островского выкатить хотят. Спасибо, хватило Мëртвых душ и Фауста с Зумом (в случае со вторым – ещëещë и не умеющими петь артистами). Ну и звук в мта ужасный. Особенно на Фаусте это было заметно. И ладно я сидела в партере сбоку буквально в первых рядах. Ну зачем вы ставите мюзикл, если у вас не хватает микрофонов? Бедные люди на балконе... И на татарском спектакле наушник с переводчиком настроить нормально тоже не смогли. Позорище.
16:14:36 27-09-2023
Гость (00:02:59 27-09-2023) Вот как раз все то, про что говорите, в том числе бабулечкин... Это горе режиссер только сделал хуже
21:20:13 26-09-2023
Отвратительный звук в МТА. Ушли с двух фестивальных спектаклей. Смотрели буквально пантомиму. Руководство, наведите порядок. И столики со стульями в буфет поставьте.
00:20:16 27-09-2023
Ну так он на опыте. Не первый театр, из которого попросили. В предыдущем вообще суд и приговор, уголовка. Волгоградский ТЮЗ. Поищите. И комментарии поищите. И эта статья, и соседние источники явно заказные. Это обкатанная уже и стратегия, и тактика со стороны этого "недооцененного таланта".
11:21:58 27-09-2023
О-о-о-о-о. Просто одно из лучших событий для культурной жизни Алтайского края за последние пару лет))
16:12:24 27-09-2023
Гиблое место этот МТА. Ни одной нормальной постановки за 12 лет. Плюс ужасный звук
18:19:16 27-09-2023
Наталья (21:20:13 26-09-2023) Отвратительный звук в МТА. Ушли с двух фестивальных спектакл... А с каких конкретно спектаклей?
20:03:22 27-09-2023
А какие аншлаги были на "Поток", " Прекрасное далеко", "Бумбараш"," Маленький принц"...! На эти спектакли шла молодёжь, да ещё и по несколько раз!
07:59:02 28-09-2023
Нэта (20:03:22 27-09-2023) А какие аншлаги были на "Поток", " Прекрасное далеко", "Бумб... Это было давно, сейчас там странные танцы, музыка в спектаклях ни в тему, экран. В общем подобие шоу
21:55:06 28-09-2023
Что значит по неподтверждённым данным, журналисты сплетнями занимаются, когда будут подтверждённые тогда и пишите.