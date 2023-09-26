Питерский постановщик Алексей Серов пришел работать в театр в мае 2021 года

26 сентября 2023, 16:22, ИА Амител

Фото: YouTube

В Молодежном театре Алтайского края уволили главного режиссера Алексея Серова сразу после завершения Всероссийского фестиваля имени Валерия Золотухина. Об этом amic.ru сообщили источники в театре. Однако официально об уходе постановщика со своего поста в учреждении пока не сообщают.

Почему из МТА ушел Алексей Серов?

По неподтвержденным данным, Серова уволили из-за конфликта с руководством учреждения. По одной из версий, руководству МТА не понравилась организация Пятого Всероссийского молодежного театрального фестиваля им. В.С. Золотухина, завершившегося в Барнауле 24 сентября. Источники amic.ru сообщают, что в холле культурного учреждения уже сняли портрет Алексея Серова.

Получить официальный комментарий о ситуации с главрежем у директора МТА Ирины Лысковец на момент публикации не удалось. В театре сообщили, что Серова закончился контракт, который с ним не стали продлевать.

Что известно об Алексее Серове?

Окончил музыкальную школу и Музыкальное училище имени Модеста Мусоргского по классу фортепиано, Ленинградскую консерваторию (отделение оперной режиссуры), затем – Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, получил диплом по специальности "режиссер драмы". Руководил Новосибирским театром "Красный факел", Театром юного зрителя и Молодежным театром в Волгограде, Хабаровским краевым музыкальным театром. В 2012 году в Волгограде основал и стал художественным руководителем Первого драматического театра.

В 2019 году режиссер поставил в МТА трагикомедию "Наш городок" по пьесе Торнтона Уайлдера. Постановщик из Санкт-Петербурга пришел в МТА в мае 2021 года.