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Из Омска в Барнаул отменили прямые авиарейсы

Utair не может обслуживать маршрут из-за технических трудностей

03 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Авиакомпания Utair отменила рейсы из Омска в Барнаул и Кемерово, пишет "Омскрегион".

Причина отказа от прямых субсидированных рейсов – в нехватке самолётов у перевозчика.

Примечательно, что рейс в Барнаул запустили совсем недавно, 10 мая. Он должен был выполняться дважды в неделю до конца октября.

Напомним, с 1 июня "Уральские авиалинии" запустили прямой рейс из Барнаула до Сочи.

Комментарии 5

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Гость

12:23:59 03-06-2023

Деньги на субсидию уже получены и списаны. Одним словом украдены.

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Гость

14:16:35 03-06-2023

Закройте уже край и посыпьте дустом

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Гость

17:12:08 03-06-2023

«Не пытайтесь покинуть Омск»

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Гость

05:30:02 04-06-2023

Это очень сложно ехать из Новосибирска с детьми. Так мало рейсов автобус, особенно из аэропорта. Мы на самом деле отрезаны от мира

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Гость

10:49:11 04-06-2023

Самолетов мы не выпускаем,запчасти тем более. Посколько просрали это дело. Но можно завести коня или упряжку собак.Последних у нас много.

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