Из Омска в Барнаул отменили прямые авиарейсы
Utair не может обслуживать маршрут из-за технических трудностей
03 июня 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Авиакомпания Utair отменила рейсы из Омска в Барнаул и Кемерово, пишет "Омскрегион".
Причина отказа от прямых субсидированных рейсов – в нехватке самолётов у перевозчика.
Примечательно, что рейс в Барнаул запустили совсем недавно, 10 мая. Он должен был выполняться дважды в неделю до конца октября.
Напомним, с 1 июня "Уральские авиалинии" запустили прямой рейс из Барнаула до Сочи.
12:23:59 03-06-2023
Деньги на субсидию уже получены и списаны. Одним словом украдены.
14:16:35 03-06-2023
Закройте уже край и посыпьте дустом
17:12:08 03-06-2023
«Не пытайтесь покинуть Омск»
05:30:02 04-06-2023
Это очень сложно ехать из Новосибирска с детьми. Так мало рейсов автобус, особенно из аэропорта. Мы на самом деле отрезаны от мира
10:49:11 04-06-2023
Самолетов мы не выпускаем,запчасти тем более. Посколько просрали это дело. Но можно завести коня или упряжку собак.Последних у нас много.