Из Омска в Барнаул отменили прямые авиарейсы

Utair не может обслуживать маршрут из-за технических трудностей

03 июня 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Авиакомпания Utair отменила рейсы из Омска в Барнаул и Кемерово, пишет "Омскрегион".

Причина отказа от прямых субсидированных рейсов – в нехватке самолётов у перевозчика.

Примечательно, что рейс в Барнаул запустили совсем недавно, 10 мая. Он должен был выполняться дважды в неделю до конца октября.

Напомним, с 1 июня "Уральские авиалинии" запустили прямой рейс из Барнаула до Сочи.