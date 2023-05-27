"Уральские авиалинии" запускают прямые авиарейсы из Барнаула в Сочи

Первый полёт назначен на 1 июня

27 мая 2023, 15:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

"Уральские авиалинии" запускают прямой рейс из Барнаула до Сочи, сообщили на сайте барнаульского аэропорта.

Вылеты будут осуществляться с 1 июня на самолёте Airbus A320 трижды в неделю:

по понедельникам в 12:05, прилёт в Сочи в 13:15;

по четвергам в 09:20, прилёт в Сочи в 10:30;

по субботам в 10:55, прилёт в Сочи в 12:00.

Время в пути составит 5 часов 10 минут.

Ранее начальник регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых рассказал, что никаких прямых пассажирских рейсов из аэропорта Барнаула за границу в 2023 году не планируется. Ближайшим аэропортом, откуда такие рейсы выполняются, для жителей Алтайского края остаётся Толмачёво.