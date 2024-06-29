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Из-за аномальной жары в Барнауле поливают дороги

29 июня в этих работах задействовано пять спецмашин

29 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Полив улицы / Фото: t.me/barnaul_org
Полив улицы / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле поливают дороги 29 июня. Это помогает снизить температуру асфальтового покрытия и защитить его от размягчения и деформации.

Как сообщили в мэрии, поливомоечная техника "Автодорстроя" работает на проспектах Строителей, Красноармейском и Комсомольском, а также на Павловском и Змеиногорском трактах. Помимо этого, орошают и улицы: Георгиева, Сергея Ускова, Шевченко, 8 Марта, Эмилии Алексеевой, Взлетной, Сухэ-Батора, Гоголя, Георгия Исакова, Профсоюзов, Петра Сухова и ряд других.

В общей сложности в этих работах задействовали пять спецмашин.

По прогнозу синоптиков, 29 июня в Барнауле будет от +33 до +35 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

19:10:28 29-06-2024

При Генсеках улицы поливали и без аномальной жары. Просто потому, что это нормой было.

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Гость

19:22:27 29-06-2024

А 2-3-4 дня назад кто мешал? Завтра уже дождь будет.

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Гость

19:49:34 29-06-2024

Во времена "проклятого" совка машины ездили и поливали и дороги и тротуары. И их было не 5 штук на весь город... Кого то сейчас наверное диссонанснет от удивления...

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Гость

22:59:35 29-06-2024

Сидя в прохладном кабинете, не понять проблем жителей города. Чиновников надо на Ленинский в такую жару выгонять, чтобы жир вытапливался, и в общественном транспорте по городу покатать. Если понравится, то повторять эти процедуры еженедельно. Если не понравится, дать срок 3 дня на приведение работы ОТ, дорог и тротуаров до нормы. Не выполнят, пачками отправлять на освоение Севера и Дальнего Востока, можно семьями. Так и научатся работать для людей. И детки их проникнутся к людям.

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