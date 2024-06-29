Из-за аномальной жары в Барнауле поливают дороги

29 июня в этих работах задействовано пять спецмашин

29 июня 2024, 13:45, ИА Амител

Полив улицы / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле поливают дороги 29 июня. Это помогает снизить температуру асфальтового покрытия и защитить его от размягчения и деформации.

Как сообщили в мэрии, поливомоечная техника "Автодорстроя" работает на проспектах Строителей, Красноармейском и Комсомольском, а также на Павловском и Змеиногорском трактах. Помимо этого, орошают и улицы: Георгиева, Сергея Ускова, Шевченко, 8 Марта, Эмилии Алексеевой, Взлетной, Сухэ-Батора, Гоголя, Георгия Исакова, Профсоюзов, Петра Сухова и ряд других.

В общей сложности в этих работах задействовали пять спецмашин.

По прогнозу синоптиков, 29 июня в Барнауле будет от +33 до +35 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.