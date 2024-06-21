Улицы Барнаула пропылесосили
Днем 21 июня на улицах города работает 101 дорожный рабочий и 35 единиц техники
21 июня 2024, 12:00, ИА Амител
В Барнауле в ночь на 21 июня на улицах Барнаула работала подметально-уборочная техника, сообщили в мэрии.
Дорожные "пылесосы" убирали смет и пыль на Павловском, Змеиногорском трактах, проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсомольском, а также на улицах Молодежной, Аванесова, 8 Марта, Профинтерна, Профсоюзов и Парфенова.
Всего в уборке было задействовано восемь единиц техники.
В дневную смену 21 июня дорожные бригады продолжат работу по санитарной очистке на Калинина, Социалистическом, Парфенова, Кутузова, Профинтерна, Георгия Исакова, Привокзальной площади и других участках.
Всего на дорогах и тротуарах города днем 21 июня работает 101 дорожный рабочий и 35 единиц техники.
12:05:31 21-06-2024
Песок, пыль и смет надо было убирать в апреле.
12:29:52 21-06-2024
Гость (12:05:31 21-06-2024) Песок, пыль и смет надо было убирать в апреле.... А лучше весь год — пылесосить и мыть летом, и не сыпать эту кису-мисю зимой.
12:27:49 21-06-2024
Почему Южный за 50 лет ни разу не пылесосили?
13:27:04 21-06-2024
Гость (12:27:49 21-06-2024) Почему Южный за 50 лет ни разу не пылесосили? ... На Южном только копают все 50 лет. Мельниченко команду дал клад Колчака искать. Всё перекопали, а роботы нет. Вредители антинародные.
12:29:18 21-06-2024
Э-э-э-э-э... на Красноармейском? Прогулялся сейчас на работу с вокзала до Колизея. Пылищщи на тротуаре — тьма! Чем ниже, тем больше. Лежит кучами песок крупной фракции, судя по всему — с зимы. Плотный настолько, что не разносится тапками прохожих, и не выдувается ветрами. Чего фантазировать, что «убирали», а? Чихается ровно так же!
12:40:27 21-06-2024
ворчун (12:29:18 21-06-2024) Э-э-э-э-э... на Красноармейском? Прогулялся сейчас на работу... На С-Западной ближе к Черёмушкам тоже самое. Кучи чуть не покалено.
12:50:19 21-06-2024
и все при деле: зимой возят грязь тоннами с Оби, сыпят зачем-то на снег в святой уверенности. что снег и лед от песка растают. В итоге, гололед на месте, но под грязью. Весной все превращается в огромные кучи грязи, которые лежат на тротуарах и дорогах, разносятся по помещениям, засоряет ливневки. Летом вся эта прелесть высыхает и носится грязе-пылевыми бурями по городу, оседая теперь уже в наших легких. А теперь читаем отчеты: сколько тысяч раз город был "обработан" от гололеда, как здорово его пропылесосили и сколько денег было списано под весь этот бред. Критикуешь - предлагай(с) Предлагаю: вместо грязи с Оби закупить реагенты и обрабатывать ими улицы. Да, дороже, чем бесплатная грязь. Но зато экономия на последующих манипуляциях, которые ,по сути, не будут нужны. В Москве, Питере такой грязи нет, потому что ее Камазами не завозят.
13:05:02 21-06-2024
Гость (12:50:19 21-06-2024) и все при деле: зимой возят грязь тоннами с Оби, сыпят зачем... Грязи нет, но обувь из-за реагентов служит 1 год.
13:37:57 21-06-2024
Гость (13:05:02 21-06-2024) Грязи нет, но обувь из-за реагентов служит 1 год.... а с грязью страдают ваши легкие. Потопы от забитых ливневок и отвратительный помоечный вид города. Лучше обувь чаще покупать, на мой взгляд. Тем более, еще раз: грязь от снега и льда не спасает. Вы так же подскользнетесь и упадете, только носом в эту мерзость
13:08:56 21-06-2024
Гость (12:50:19 21-06-2024) и все при деле: зимой возят грязь тоннами с Оби, сыпят зачем... Снег и лёд от песка растают... не растают! Пару лет назад было такое — стою на остановке у гостиницы «Барнаул», идёт навстречу тётя с огромным ведром песка и лопатой разбрасывает эту грязищу прямо под ноги (и на обувь) прохожим. Всем пофиг. И иное: зашёл на Колизее в 57, думаю, чего-то с ним не так... опускаю глаза — ПОЛЫ ПОМЫТЫ. Аж жалко стало кондукторшу, она на конечной драила до чистого линолеума, а мы ей с улицы позор заносим. Фу.))
13:31:18 21-06-2024
Помните у Булгакова в "Собачьем сердце" про разруху? Так вот у нас давно пора чиновникам мозги пропылесосить, а не улицы. Создают видимость масштабной работы за большие деньги, а результат либо 0, либо отрицательный.
13:39:20 21-06-2024
Абсолютный пофигизм - нынешний стиль работы администрации во всех сферах жизнедеятельности города, неужели нельзя контроль наладить, сами же в этом городе живут...
14:14:45 21-06-2024
Гость (13:39:20 21-06-2024) Абсолютный пофигизм - нынешний стиль работы администрации во... Абсолютный пофигизм - это уже возведено в АБСОЛЮТ.
13:58:03 21-06-2024
Что Москва отвечает по поводу смеси: "Песок и соль использовались в советской Москве в рамках противогололедной обработки, однако, эта методика давно устарела. Многие источники указывают, что в Германии, Норвегии, Франции песок с солью признали не просто неэффективным, а даже опасным из-за малой эффективности и образования пыли по весне. Кроме того, песок не плавит лед и снег, поэтому применение его для очистки дорожного полотна эксперты видят бессмысленным. Как уже отмечают столичные специалисты, смываясь вместе с тающим снегом в систему ливневой канализации, песок оседает в подземных трубопроводах, забивает дождеприемные колодцы. Это негативно влияет на их качество и сроки эксплуатации."
14:39:05 21-06-2024
Будет город чистым. Как испохабили Красноармейский. В цветочницах цветут красивейшие цветы. Так хочется сорвать и подарить чиновникам городской и районной администрации. А что делают рекламщики? Чиновники пройдитесь по Красноармейскому. Полюбуйтесь его красотой и ухоженностью. Может тогда задумаетесь и пересмотрите своё отношение к работе. По песчаной улице от банка скоро машины по песку будут буксовать.
16:02:00 21-06-2024
Лучше бы комаров потравили.
17:38:02 21-06-2024
Пылесосить улицы - это хорошее достижение. Газоны подстригают под лысину (по правилам озеленения нужно стричь не ниже 10 см) остатки корней выгорают в жару, а ещё пешеходы вытаптывают "слоновьи тропы" - пыль/грязь с лысых газонов летит на дороги/тротуары - уборка превращается в "мартышкин труд" и чистота до первого ветра.
18:37:15 21-06-2024
Все химические реагенты попавшие на снег потом стекают в Обь и потом сами же эту воду будете пить!
Лучше песком снег посыпать, чем отравиться от воды из Оби.
Все же знают как плохо очищают воду из реки Обь.
18:37:29 21-06-2024
Ещё бы эти "Пылесосы" работали как пологается, а не создавали огромное облако пыли после себя. А то догоняешь на авто этот "пылесос" и обогнать неможешь, за "пылесосом" шлейф пыли как в тумане.
05:47:33 22-06-2024
Всю грязь разносят авто с газонов где они паркуются. Ужас куда смотрят власти . хоть тысячи пылесосов что толку. Носим воду в решете