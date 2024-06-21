Улицы Барнаула пропылесосили

Днем 21 июня на улицах города работает 101 дорожный рабочий и 35 единиц техники

21 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Уборочная техника / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле в ночь на 21 июня на улицах Барнаула работала подметально-уборочная техника, сообщили в мэрии.

Дорожные "пылесосы" убирали смет и пыль на Павловском, Змеиногорском трактах, проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина, Комсомольском, а также на улицах Молодежной, Аванесова, 8 Марта, Профинтерна, Профсоюзов и Парфенова.

Всего в уборке было задействовано восемь единиц техники.

В дневную смену 21 июня дорожные бригады продолжат работу по санитарной очистке на Калинина, Социалистическом, Парфенова, Кутузова, Профинтерна, Георгия Исакова, Привокзальной площади и других участках.

Всего на дорогах и тротуарах города днем 21 июня работает 101 дорожный рабочий и 35 единиц техники.