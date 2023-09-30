Из-за густого тумана в Барнауле задержаны авиарейсы

Видимость на взлетной полосе практически нулевая

30 сентября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В аэропорту Барнаула отменили несколько авиарейсов из-за густого тумана.

Как следует из данных онлайн-табло на сайте воздушной гавани, на данный момент отсрочили вылет трех самолетов: два – до Москвы и один – до Сочи.

В то же время, по данным amic.ru, сейчас задерживаются все воздушные суда за исключением принадлежащих авиакомпании "Победа".

Напомним, густой туман накрыл Барнаул с ночи 30 сентября. Видимость в разных районах города настолько плохая, что дальше 200-300 метров ничего не разглядеть.

По данным синоптиков, днем в городе ожидается 14-16 градусов тепла. Преимущественно без осадков, но в конце дня пройдет небольшой дождь.