Последствия снегопада на трассах Алтая будут "разгребать" более 200 единиц техники

В регионе ожидаются метели и сильный ветер

07 февраля 2026, 08:25, ИА Амител

Трасса. Снег. Сугробы / Фото: amic.ru

В связи с объявленным в Алтайском крае штормовым предупреждением дорожные службы переходят на усиленный режим работы на федеральных автомагистралях края. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта в условиях неблагоприятных погодных условий будет задействовано свыше 200 единиц спецтехники, информирует пресс-служба Упрдор "Алтай".

«На трассах организованы 14 площадок для временной стоянки грузовых автомобилей», - подчеркнули в ведомстве.

По прогнозам метеорологов, 7 февраля на территории Алтайского края ожидаются снегопады, в том числе с мокрым снегом, местами сильные, метели, а также усиление ветра до 17–22 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду и более.

«В связи с этим дежурные механизированные звенья будут осуществлять патрульную очистку дорожного полотна от снега и обработку противогололедными реагентами», - говорится в сообщении.

В ночную смену на федеральные трассы вышла 161 единица техники. На Р-256 "Чуйский тракт" работали 70 дорожных машин, на А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан задействовали 42 единицы техники, а на А-321 Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан — 49 единиц.

Днем 7 февраля для ликвидации последствий снегопада направят 228 единиц техники: 71, 92 и 65 соответственно.