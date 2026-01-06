Нулевая видимость и закрытое движение. Что происходит в метель на алтайских трассах

Около Бийска машина вылетела в кювет, под Барнаулом образовался затор, а на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП

06 января 2026, 17:49, ИА Амител

Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"

Очень сложная обстановка сложилась 6 января на трассах Алтайского края из-за непогоды. Напомним, накануне в регионе объявили штормовое предупреждение: идут снегопады, а порывы ветра местами превышают 25 метров в секунду. Из-за этого на дорогах образовались снежные заносы. Уже произошло несколько ДТП, автомобилисты сообщали о нулевой видимости на отдельных участках, а ближе к вечеру движение начали ограничивать.

О том, что происходит на дорогах Алтайского края, – в материале amic.ru.

Где перекрыли движение?

К вечеру вторника в регионе перекрыли две трассы. По решению ФКУ УПРДОР "Алтай" в связи с ухудшением погодных условий с 17 часов временно ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на:

автодороге К-03 Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области с 0 км по 71 км + 102 м от г. Змеиногорска до г. Рубцовска;

автодороге К-09 Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан с 64 км по 69 км от Курьи до границы с Республикой Казахстан.

С 20.00 закрыли движение по третьей трассе:

К-22 "Юдиха — Тюменцево — Баево — Александрова — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород" от с. Нижняя Суетка до г. Славгород.

Движение будет организовано по альтернативным объездным маршрутам: автодорога К-37 "Благовещенка - Нижняя Суетка", автодорога К-16 "Волчиха - Родино - Благовещенка - Кулунда".

С 21.00 временно ограничено движение транспорта на автодороге К-02 "Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области" от с. Павловск до г. Камень-на-Оби.

В Госавтоинспекции сообщили, что откроют движение на участках по мере улучшения обстановки. Но в ведомстве призвали всех автолюбителей региона проявить сознательность и в такую метель не покидать пределы населенных пунктов без лишней необходимости.

Смертельное лобовое столкновение

Около 16.10 на 270 километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека.

По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-2107, двигаясь со стороны города Бийска в направлении города Барнаула, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2107 скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Еще одно смертельное ДТП в этот день произошло в Заринском районе на 110 км дороги "Мартыново-Тогул-Залесово". Сообщается, что водитель 1984 года рождения на Toyota Camry врезался в Toyota Corolla. Он погиб на месте, а водитель второго автомобиля вместе с пассажиром были доставлены в больницу.

Нулевая видимость

Сообщения об очень сложной дорожной обстановке начали появляться еще днем. В частности, на той же змеиногорской трассе еще до ее закрытия видимость была практически нулевой. Об этом сообщил подписчик паблика "В курсе 22", подкрепив свои слова видео. На кадрах видно, что из-за белой мглы водитель практически ничего перед собой не видит.

Да и около Барнаула видимость тоже оставляет желать лучшего, сообщают читатели amic.ru.

Автомобиль в кювете

Еще утром недалеко от Сросток женщина-водитель не справилась с управлением: машина вылетела в кювет и опрокинулась. На помощь пришли инспекторы и спасатели.

«Сегодня в утренние часы, на 393-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт", водитель-женщина не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль слетел в кювет с последующим опрокидыванием. На помощь автоледи пришли сотрудники Госавтоинспекции города Бийска, которые находились на маршруте патрулирования, а также сотрудники МЧС», – говорится в сообщении управления Госавтоинспекции "Бийское". Сотрудники полиции откопали машину при помощи лопат, достали ее из кювета и оказали необходимую помощь женщине. К счастью, она не пострадала.

Огромная пробка из-за ДТП

Днем 6 января на выезде из Барнаула произошло ДТП с участием по меньшей мере трех автомобилей. Об этом amic.ru сообщили подписчики, видео опубликовано в нашем Telegram-канале. Инцидент произошел неподалеку от села Санниково. О пострадавших не сообщается, официальные ведомства тоже пока никак не комментировали аварию.

Известно лишь, что из-за происшествия на трассе собрался большой затор, что подтверждается данными различных онлайн-сервисов.

Спасатели начеку

Утром региональное МЧС сообщило, что заблаговременно направило три оперативные группы в районы, где прогнозируется наиболее сложная обстановка: в Косихинский, Поспелихинский и Троицкий. Спасатели мониторят обстановку и в любой момент готовы выехать на помощь к автолюбителям. Кроме того, в готовность приведены все профильные службы, организовано взаимодействие с главами муниципалитетов.