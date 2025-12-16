Из-за обострения отношений КНР и Японии из всех японских зоопарков вывезут панд
По закону все панды в мире принадлежат Китаю
16 декабря 2025, 14:35, ИА Амител
В январе 2026 года пара панд-близнецов вернется из Японии в Китай, и впервые за полвека японская территория временно лишится этих животных, сообщает РБК.
В соответствии с условиями двусторонней договоренности между Токио и Пекином, арендный контракт на панд Сяо Сяо и Лей Лей завершается в феврале 2026 года. Эти животные обитали в токийском зоопарке Уэно с момента их появления на свет в 2021 году и в настоящее время являются единственными представителями своего вида в Японии.
Стоит отметить, что все панды на планете принадлежат Китаю. Иностранные государства имеют возможность арендовать этих животных, выплачивая китайской стороне сумму от 250 тысяч до 1 миллиона долларов за каждую пару.
В 1972 году Китай впервые предоставил Японии пару панд, что ознаменовало собой важный шаг в нормализации дипломатических связей между двумя странами.
Теперь же возможность получения новых панд от Китая кажется сомнительной из-за обострения отношений между Токио и Пекином, вызванного заявлениями японского премьер-министра Санаэ Такаити относительно Тайваня.
14:38:35 16-12-2025
А комары всего мира кому принадлежат?
22:07:28 16-12-2025
Гость (14:38:35 16-12-2025) А комары всего мира кому принадлежат?... Эти общие))