Путин подписал указ о безвизовом режиме между Россией и Китаем

Граждане обеих стран смогут въезжать друг к другу на срок до 30 дней для туризма, деловых поездок и частных визитов

01 декабря 2025, 17:35, ИА Амител

Китайский флаг / Фото: unsplash.com / Dominic Kurniawan Suryaputra

Президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий безвизовый режим для граждан Китая. Согласно документу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию по обычным паспортам и находиться в стране до 30 дней с туристическими, гостевыми, деловыми и некоторыми другими целями, сообщает РБК.

Напомним, что указ является ответным шагом – Китай в одностороннем порядке ввел аналогичный безвизовый режим для россиян с 15 сентября 2025 года. Теперь условия стали полностью взаимными. Режим не распространяется на тех, кто планирует работу, учебу, проживание или международные автоперевозки.

Несмотря на открытые границы, существуют отдельные случаи отказов во въезде. Несколько россиян не смогли попасть в КНР из-за нечетких отметок о посещении Турции или наличия вида на жительство в третьих странах. Однако эти случаи носят единичный характер и связаны с уже существовавшими визовыми ограничениями.

Ранее авиабилеты в Китай резко подорожали в связи с ростом спроса.