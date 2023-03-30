Из-за подтопления часть дороги перекрыли в Алтайском крае

Временное ограничение действует в Алейском районе

30 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алейском районе Алтайского края перекрыли участок трассы Н-0108 Боровское – Серебренниково из-за подъёма уровня талых вод, сообщает региональное МВД.

Ограничение ввели на участке от 0-го до 1-го километра на объездной дороге возле места проведения ремонта моста через ручей. Там поставили соответствующие дорожные знаки.

Другого пути до Серебренниково нет.

Ранее глава алтайского МЧС Александр Макаров рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу.