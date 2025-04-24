"Изображения боли". Фотовыставка об СВО и жизни людей открылась в АКЗС

Фотограф Даниил Жданов подчеркнул, что смысл выставки гораздо глубже, чем кажется

24 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Фотовыставка работ Даниила Жданова в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

23 апреля в стенах Алтайского краевого Законодательного собрания открылась выставка работ фотографа Даниила Жданова, показывающая, как боевые действия отражаются на жизни людей.

"Мы видим перед собой изображения боли – это вещи, которые просто есть, они говорят сами за себя. Но смысл этой выставки гораздо глубже. Когда мы смотрим на эти работы, мы должны задуматься и вернуться к тем базовым ценностям, которые у нас есть", – указал автор фото.

Жданов сопровождает гуманитарные миссии с 2022 года и каждый раз оказывается "в другом мире", приезжая в места, где идут бои. Он отметил, что его "образ жизни в Москве, вся эта шелуха и пустота" исчезала, когда он проезжал по разрушенный дороге и находился в опасной зоне.

По его мнению, именно такие моменты порой помогают понять самые важные вещи:

"Когда я был в Северодонецке, мне пришлось закрывать глаза в машине и понимать, что я нахожусь в совершенно другом мире. Это была реальность, которую трудно даже описать словами. Не стоит, конечно, стремиться попасть в такие места, но, к сожалению, иногда именно такие переживания помогают нам понять, что важнее всего".

Фотограф призвал дорожить базовыми ценностями – родителями, друзьями, родственниками:

"Задуматься, погрузиться в эти переживания и не забывать звонить близким".

Фотовыставка работ Даниила Жданова в АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что выставка проходит накануне 80-летия Великой Победы и, помимо этого, в Год защитника Отечества. Он рассказал, что мероприятия, посвященные участникам Великой Отечественной войны, ежемесячно проводятся уже с 1 января.

"Это дань памяти, и, конечно, напоминание всему миру о том зле, которое несет любая война, любое порабощение, любая идеология. Также эти мероприятия очень важны с точки зрения патриотического воспитания будущих поколений нашей страны. Поэтому выставки и другие мероприятия, связанные с нашей специальной военной операцией, имеют общую тему – память и патриотизм", – заявил председатель алтайского парламента.

Романенко отметил, что искренне уважает людей, которые "не просто занимались гуманитарной помощью, но и рисковали своей жизнью, снимая реальность, происходящую на территории наших российских земель", чтобы показать действительность жителям Алтайского края и всем россиянам.

Председатель АКЗС также пожелал, чтобы выставку посетили дети, поскольку он убежден, что это крайне важно для подрастающего поколения.