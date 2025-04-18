В Барнауле проходит фотовыставка об СВО и жизни людей

Каждый снимок показывает, как все меняется, когда мирная жизнь оказывается позади

18 апреля 2025, 10:14, ИА Амител

Послание ребенку на стене дома / Фото: Даниил Жданов

В Барнауле с 14 апреля по 9 мая проходит выставка работ фотографа Даниила Жданова, показывающая, как боевые действия отражаются на жизни людей.

"Среди наибольших акцентов выставки выделяется трогательная фотография, на которой родители на стене разрушенного дома оставили своему ребенку послание. Они сообщают о новом адресе, где нашли временный приют и будут ждать его. Такие эмоциональные моменты, запечатленные в работах, вызывают резонирующие ощущения и заставляют задуматься о потере, ожидании и надежде", – говорится в анонсе фотовыставки.

Представленные фотографии сделаны в Донецке, Мариуполе, Северодонецке, поселке Новолуганское и селе Верхнекаменское. Снимки показывают не только разрушенные здания, но и людей, чей привычный образ жизни изменился до неузнаваемости.

Несколько кадров, представленных на фотовыставке / Фото: Даниил Жданов

Работы фотографа экспонировались на множестве площадок Алтайского края, а 9 мая они завершают свое путешествие в Барнауле. Сам Даниил Жданов сопровождает гуманитарные миссии с 2022 года.

"Каждая фотография, которую он представляет, стала не только документом исторических событий, но и отражением внутренней борьбы, переоценки жизни и утраты того, что когда-то казалось вечным и стабильным", – отметили организаторы выставки.

Место проведения выставки: г. Барнаул, ул. Анатолия, 81 (Алтайское краевое Законодательное собрание). Организаторы: депутат АКЗС Максим Банных совместно с Алтайским краевым Законодательным собранием.