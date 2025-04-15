"И тыл был фронтом". В Барнауле открылась выставка, посвященная вкладу Алтая в Победу

На экспозиции представлено более 300 уникальных изданий, которые расскажут о жизни и трудовых подвигах жителей Алтайского края с 1941 по 1945 год

15 апреля 2025, 11:43, ИА Амител

В Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова с 14 апреля начала работу книжно-иллюстративная выставка "И тыл был фронтом", посвященная вкладу тружеников Алтайского края в Победу в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте учреждения. Выставка будет работать до 19 мая.

"Вклад жителей Алтайского края в Победу был огромен. Уже через несколько месяцев на фронт отправились первые партии алтайской продукции. Тысячи жителей работали на производствах, у станков стояли по 18–20 часов, и это были в основном женщины и подростки с 14 лет", – отметили в библиотеке.

Сельское хозяйство Алтайского края также сыграло ключевую роль в обеспечении продовольствием как армии, так и гражданского населения: регион был одним из главных производителей хлеба, мяса, масла, меда и других продуктов.

Край стал еще и второй родиной для детей, которых эвакуировали в годы войны из Ленинграда, Смоленска, Ростова, Калинина, Киева и других городов. Также на территории региона было развернуто 134 госпиталя.

"Как правило, люди больше знают о том, как шла война непосредственно на полях сражений – из книг, фильмов, учебников. И немногие задумываются, насколько острой, тяжелой и великой была эта война в тылу, как жили и работали люди, территориально далекие от линии фронта, но столь близкие ему мыслями и делами. На выставке "И тыл был фронтом" мы расскажем о разных аспектах жизни Алтая в годы войны", – подчеркнула директор Алтайской краевой библиотеки Татьяна Егорова.

На экспозиции представлено более 300 уникальных изданий, которые расскажут о жизни и трудовых подвигах жителей Алтайского края с 1941 по 1945 год.

16 апреля в 15:00 посетителей библиотеки ждет лекция эксперта Музея Банка России Натальи Алексеевой о деньгах военных лет: узнаем, какую зарплату и каким образом платили на фронте, как по перечисленной зарплате люди узнавали о гибели своих родных раньше похоронок.

21 апреля в 17:00 коллекционер Андрей Ильчук покажет "Летопись Великой Отечественной войны в почтовых марках".