Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа
Военные наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве
18 марта 2025, 08:15, ИА Амител
Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, в своих соцсетях написал следующее:
"Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа, после того как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", – заявил Равид.
С помощью авиации военные наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.
В секторе Газа с 19 января по 1 марта действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
После истечения режима прекращения огня в Израиле объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия. В канцелярии Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС – нет.
В данный момент известно, что в результате израильского удара по Газе погибли по меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети. Десятки человек пострадали.
10:41:13 18-03-2025
Вы не подумайте ни чего...
Это другое...!
10:41:56 18-03-2025
Народу без земли, земля без народа!
10:57:42 18-03-2025
Недалеко то время, когда британцы, правившие Палестиной, уйдут из этой страны. А нам, палестинским евреям, предстоит вести войну против всех арабских армий, всех арабских стран. Для операций против местных банд мы вооружены довольно хорошо, но мы не устоим, если придется воевать с регулярными армиями. Нам в Палестине надо безотлагательно создавать собственную военную промышленность… Время не ждет — когда британцы уйдут, начнется война… (Бен-Гурион, 1 июля 1945 года)
11:50:38 18-03-2025
наносят массированные удары по объектам палестинского движения --- полтора года уже. После паузы. А так то 70 лет уже
21:56:09 18-03-2025
туда США скоро роботов-собак запустит , прикидываете?