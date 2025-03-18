Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа

Военные наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве

18 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Флаг Израиля / Фото: pxhere.com/ru/photo/867980

Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на канцелярию премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, в своих соцсетях написал следующее:

"Израиль возобновляет военные операции против ХАМАС в секторе Газа, после того как группировка отвергла предложения США о продлении перемирия", – заявил Равид.

С помощью авиации военные наносят массированные удары по объектам палестинского движения в анклаве.

В секторе Газа с 19 января по 1 марта действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель из анклава освободили 30 заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.

После истечения режима прекращения огня в Израиле объявили, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия. В канцелярии Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС – нет.

В данный момент известно, что в результате израильского удара по Газе погибли по меньшей мере 15 палестинцев, в том числе дети. Десятки человек пострадали.