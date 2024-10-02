"Война несется по нарастающей". Как в мире реагировали на удары Ирана по Израилю

Атака Тегерана уже привела к экономическим последствиям для Тель-Авива

02 октября 2024, 11:50, ИА Амител

Израиль в ночь атаки Ирана/ Фото: www.jpost.com

Вечером 1 октября Иран нанес удар по территории Израиля – было выпущено несколько сотен ракет. Знаменитая система ПВО "Железный купол" явно не сработала. Официально подтвердили гибель одного человека. В Тегеране заявили, что их действия носили оборонительный характер. Обстановка на Ближнем Востоке явно накаляется. Amic.ru обратил внимание на некоторые оценки произведенного удара, который явно будет иметь далеко идущие последствия.

"Чисто символический удар"?

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна "осуществила самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанеся удары исключительно по военным объектам и объектам безопасности, ответственным за геноцид в Газе и Ливане".

Примечательно, что иранское агентство IRNA утверждало, что удары по Израилю нанесены движением "Хезболла", лидеры которого, как известно, на днях были убиты в Ливане в результате ударов Тель-Авива:

"Движение "Хезболла" в Ливане <…> подвергло артиллерийскому обстрелу военную базу "Эль-Мудавар" на севере Израиля, <…> что привело к потерям".

Это движение также заявило, что бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами "Катюша" место дислокации военнослужащих в поселении Кфар-Гилади.

Средства массовой информации также сообщили о срабатывании сигнализации тревоги на севере Израиля, особенно в Аль-Басе, Шломи и Бетсете в Западном Галилее.

Израильский политолог Саймон Ципис сообщил изданию "Свободная пресса", что граждане Израиля провели в убежищах после начала атаки примерно полчаса. "Думаю, что это был чисто символический удар, дежурный. Не с целью развязать большую войну", – сказал он.

"Иран совершил большую ошибку"

Израильская газета The Times Of Israel пишет, что вскоре после атаки премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил Тегеран, что тот совершил "большую ошибку" и "заплатит за это".

"Одна ракета попала в школу в Гадере, в центральной части Израиля, и на фотографиях и видеозаписях с места происшествия видно, что зданию школы нанесен серьезный ущерб, хотя никто не пострадал. Генерал-майор Рафи Мило, глава командования тыла, посетил место падения вместе с сотрудниками служб экстренного реагирования", – сообщает газета.

Американский телеканал CNN утверждает, что одной из главных целей атаки Ирана была штаб-квартира израильской разведки "Моссад".

Что касается боеприпасов, которыми осуществлялась атака, то это были "различные варианты иранских баллистических ракет серии "Шахаб-3", заявили CNN эксперты по вооружению, проанализировавшие проверенные видеозаписи с места событий в социальных сетях.

По словам координатора исследований в Armament Research Services (Ares) Патрика Сенфта, "Шахаб-3" является основой для всех иранских баллистических ракет средней дальности, работающих на жидком топливе.

"Скорее всего, она основана на северокорейской ракете, которая сама, вероятно, основана на ракетах "Скад" советской разработки. "Шахаб-3" была первой иранской баллистической ракетой, которая смогла достичь Израиля", – цитирует эксперта телеканал CNN.

Газета The Wall Street Journal пишет, что еще до начала атаки "Израиль ясно дал понять Ирану, что ответит на любой удар по израильской территории, независимо от того, будет ли он незначительным или крупным".

"Израиль пообещал, что нанесет прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана", – сообщает издание.

"Рассматривают более экстремальные сценарии"

Газета The New York Times утверждает, что американские чиновники "на этот раз рассматривают более экстремальные сценарии, которые предполагают нанесение Израилем ударов по ядерным объектам, особенно по объектам обогащения в Натанзе, являющимся сердцем иранской программы".

"Именно в Натанзе, к северу от Исфахана, Иран производит уран, который, по словам американских официальных лиц, может быть переработан в ядерный уран за несколько дней или недель. На производство ядерного оружия ушло бы гораздо больше времени", – говорится в материале газеты.

Иранские удары уже привели к экономическим последствиям. Как сообщает Reuters, "рейтинговое агентство S&P Global понизило долгосрочные рейтинги Израиля с "А+" до "А", сославшись на риски для экономики и государственных финансов страны из-за эскалации конфликта с "Хезболлой" в Ливане".

"Рейтинговое агентство подчеркнуло обеспокоенность по поводу потенциальных угроз безопасности, включая ответные ракетные обстрелы Израиля, которые могут усугубить экономические последствия.

В настоящее время мы считаем, что военная активность в Газе и активизация боевых действий на северной границе Израиля, включая наземное вторжение в Ливан, могут сохраниться до 2025 года с риском ответных действий против Израиля", – цитирует Reuters сообщение S&P.

"Цены на нефть улетят вверх"?

Политолог Малек Дудаков пишет, что "ракетный обстрел Израиля со стороны Ирана поставил на уши Вашингтон в самый канун предстоящих дебатов". Имеются в виду дебаты кандидатов в вице-президенты на предстоящих выборах – Джей Ди Вэнса (от республиканцев, идет в паре с Дональдом Трампом) и Тима Уолца (от демократов, идет с кандидатом в президенты Камалой Харрис).

"Ястребы-неоконы вроде Линдси Грэма призывают нанести удар по нефтяной инфраструктуре Ирана. Сторонники Трампа просто обвиняют демократов в слабости и нежелании помогать Израилю. Правда, стараются умалчивать о том, чтобы они сами предприняли в данной ситуации", – сообщает Дудаков.

Военный аналитик Борис Рожин в телеграм-канале оценивает экономические последствия возможного дальнейшего противостояния Ирана и Израиля и прогнозирует возможные дальнейшие действия Вашингтона:

"Кстати, в случае большой войны между Ираном и Израилем, с ударами по нефтяным объектам друг друга и перекрытием Ормузского пролива, цены на нефть серьезно улетят вверх и РФ заработает миллиарды или даже десятки миллиардов долларов. Это одна из мотиваций США пытаться удерживать ситуацию в русле локального конфликта".

Политолог Марат Башаров уверен, что "война на Ближнем Востоке понесется по экспоненте".

"Нетаньяху добился своего и теперь его не снимут с должности и не отдадут под суд. А Байден оказался настолько слаб и глуп, что позволил втянуть США в войну под конец своего президентского срока. Трамп ликует, хотя будет произносить угрожающие речи", – оценивает он текущую ситуацию в своем телеграм-канале.

Башаров полагает, что "мы еще увидим и потопленные корабли, и перекрытый Ормузский пролив, и нефть взлетит в цене, плюс нарушенное судоходство в Суэцком канале".

Политолог и военкор Алексей Живов замечает, что "Израиль пока все время воевал с заведомо более слабыми соперниками или террористическими методами (правда, очень успешно)".

"Что будет с армией Израиля, если она столкнется с парой рот профессиональных БПЛА, даже страшно представить. <...>В общем, без американской помощи с условно равным противником Израиль может и не сдюжить. Но собака, которой виляет израильский хвост, уже спешит на помощь..." – пишет он в своем телеграм-канале.

Политолог Сергей Марков скептически оценивает иранский ракетный удар. "Есть противоречие между тем, что все видели точно десятки взрывов, и тем, что власти Израиля заявляют о минимальных потерях. То есть или власти Израиля врут и ущерб большой на самом деле, или иранские ракеты летели просто по площадям, без нацеливания и имели целью спектакль для своего населения и, не дай Аллах, не спровоцировать Израиль на сильный ответ?" – написал он у себя в телеграм-канале.

Схожего мнения придерживается и военный эксперт Игорь Коротченко.

"Вашингтон загнал Тегеран в ловушку"

"Зрелищно все выглядело масштабно, а вот реальный ущерб для Израиля от иранского ракетного удара какой-то несерьезный, что-ли… Какой-то… договорняк…" – полагает он.

Следует заметить, что накануне иранских ударов amic.ru попросил известного политолога и востоковеда Станислава Тарасова прокомментировать публикацию The Wall Street Journal о разногласиях в Тегеране на предмет возможного ответа на убийство лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы и наземную операцию ЦАХАЛ в Ливане.

По словам Тарасова, Иран в настоящее время оказался в тупике, в который его загнали Соединенные Штаты.