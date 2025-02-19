Известная актриса из Барнаула сыграла одну из главных ролей в сериале "Мендельсон"

Галина Коньшина обожает Алтай и снималась в "Большой разнице"

19 февраля 2025, 07:50, ИА Амител

Актриса Галина Коньшина /Фото предоставлено ТНТ

Заслуженная артистка России Галина Коньшина исполнит одну из главных ролей в новом сезоне сериала ТНТ "Мендельсон", который стартует 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, во втором сезоне зрители продолжат следить за жизнью Менделя, который теперь вместе с Юлей, новой героиней, открывает свадебный салон. Множество поворотов, новые связи и непредсказуемые события – второй сезон не оставит равнодушными поклонников сериала.

"Что касается моего персонажа, то, конечно, это наблюдение, но образ собирательный, прототипа конкретного нет. Что-то от учителя, что-то от образа руководителя любого коллектива, не обязательно школой", – рассказал Коньшина о своем прототипе для сериала.

Несмотря на плотный график и загруженность, 73-летняя актриса с особой любовью вспоминает об Алтайском крае и мечтает отдохнуть в родных краях.

"Что касается моего отдыха, то я бы с удовольствием отдыхала на Алтае, потому что очень люблю свою родину, ее климат и красоту. С огромным счастьем провела бы отпуск где-нибудь в Белокурихе или в Чемале, где форелевые озера и голубые горные реки. Но, к сожалению, ни разу не отдыхала. Приезжала только последние два раза по работе, на съемки фильма "Пока цветет папоротник" и в дни памяти Михаила Евдокимова – своего друга. Буду счастлива повидаться со своими земляками, хотя бы на экране", – рассказала Галина Коньшина.

Среди других знаковых работ актрисы: проект "Большая разница", "Аншлаг", "Смехопанорама", "Вокруг смеха".

Вместе с актрисой из Барнаула в съемках приняли участие: Владимир Сычев (Мендель), Ирина Темичева (Юля), Наталья Рудова (Марина), Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров и другие.

Первый сезон раскрывал историю о том, как бывший офицер ВДВ оказался владельцем свадебного салона, столкнувшись с необычными проблемами. Во втором сезоне масштабы увеличиваются, а события становятся еще более непредсказуемыми. На кону не только успешное существование салона, но и сам бизнес, который станет полем битвы между главными героями и их конкурентами.